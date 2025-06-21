Вы ещё не пробовали? Всего 20 минут в мультиварке и пирог с шелковицей заменит вам завтрак, и десерт

Этот пирог — как воскресное утро: тёплый, уютный и пахнет кофе. А ещё в нём нежная манка, кисломолочный кефир и маленькие солнечные ягодки — белая шелковица. Получается не просто манник, а настоящий десерт со вкусом лета и ароматом бодрящего утра.
Манная крупа — 1 стакан
Кефир — 1,5 стакана
Яйцо куриное — 1 шт.
Кофе растворимый — 1-2 ст. ложки (по настроению и крепости)
Белая шелковица — 1 стакан
Сахар — 0,5 стакана
Разрыхлитель — 2 ч. ложки
Первый шаг — терпение. Смешайте кефир, манку, яйцо и сахар в глубокой миске. Хорошо перемешайте и забудьте про эту смесь ровно на 1 час. Манка за это время набухнет и станет мягкой, как облако.
Пора проснуться. Добавьте в тесто разрыхлитель и растворимый кофе. Кофе не просто для вкуса — он превратит обычный манник в ароматный десерт с легкой горчинкой и насыщенным вкусом. Перемешайте до растворения гранул. Вдохните — уже пахнет утренним кофе, правда?
Шелковица — как точка над "i". Ягоды вымойте, аккуратно обрежьте хвостики (они жёсткие), и вмешайте в тесто. Не давите ягоды — пусть остаются целыми и лопаются от удовольствия уже в готовом пироге.
Пирог в мультиварке — это просто. Смажьте чашу мультиварки маслом (или застелите пергаментом), вылейте тесто. Установите режим "Выпечка" и забудьте обо всём на 1 час.
Золотистая корочка — дело техники. По окончании переверните манник (осторожно — горячий!), снова верните в чашу и допеките с другой стороны ещё 10 минут в том же режиме. Это придаст пирогу румяность и симпатичную корочку.
Остудите, нарежьте и… наслаждайтесь. Лучше всего подаётся с чашкой свежезаваренного чая, кофе или кефира. У пирога получится влажная, рассыпчатая текстура, а шелковица внутри будет таять, как варенье без сахара.
Небольшой совет: если хотите, можно добавить щепотку ванили или корицы — они отлично дружат с кофе и ягодами.
Манник — пирог из манной крупы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?