Вы ещё не пробовали? Всего 20 минут в мультиварке и пирог с шелковицей заменит вам завтрак, и десерт

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — как воскресное утро: тёплый, уютный и пахнет кофе. А ещё в нём нежная манка, кисломолочный кефир и маленькие солнечные ягодки — белая шелковица. Получается не просто манник, а настоящий десерт со вкусом лета и ароматом бодрящего утра.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манник

Что понадобится

Манная крупа — 1 стакан

Кефир — 1,5 стакана

Яйцо куриное — 1 шт.

Кофе растворимый — 1-2 ст. ложки (по настроению и крепости)

Белая шелковица — 1 стакан

Сахар — 0,5 стакана

Разрыхлитель — 2 ч. ложки

Как приготовить

Первый шаг — терпение. Смешайте кефир, манку, яйцо и сахар в глубокой миске. Хорошо перемешайте и забудьте про эту смесь ровно на 1 час. Манка за это время набухнет и станет мягкой, как облако. Пора проснуться. Добавьте в тесто разрыхлитель и растворимый кофе. Кофе не просто для вкуса — он превратит обычный манник в ароматный десерт с легкой горчинкой и насыщенным вкусом. Перемешайте до растворения гранул. Вдохните — уже пахнет утренним кофе, правда? Шелковица — как точка над "i". Ягоды вымойте, аккуратно обрежьте хвостики (они жёсткие), и вмешайте в тесто. Не давите ягоды — пусть остаются целыми и лопаются от удовольствия уже в готовом пироге. Пирог в мультиварке — это просто. Смажьте чашу мультиварки маслом (или застелите пергаментом), вылейте тесто. Установите режим "Выпечка" и забудьте обо всём на 1 час. Золотистая корочка — дело техники. По окончании переверните манник (осторожно — горячий!), снова верните в чашу и допеките с другой стороны ещё 10 минут в том же режиме. Это придаст пирогу румяность и симпатичную корочку. Остудите, нарежьте и… наслаждайтесь. Лучше всего подаётся с чашкой свежезаваренного чая, кофе или кефира. У пирога получится влажная, рассыпчатая текстура, а шелковица внутри будет таять, как варенье без сахара.

Небольшой совет: если хотите, можно добавить щепотку ванили или корицы — они отлично дружат с кофе и ягодами.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

