Пикантные круассаны за 40 минут: секреты идеальной закуски к аперитиву и две вкуснейшие начинки

Пикантные круассаны — идеальная закуска для аперитива, фуршета или начала трапезы. Ароматные и хрустящие снаружи, они мягкие и вкусные внутри. Можно использовать самые разные начинки, в зависимости от ваших предпочтений и наличия ингредиентов. Мы предлагаем два варианта: с плавленым сыром, зеленью и копчёным лососем, а также с творожным сыром и беконом. Эти круассаны также будут отличными в вегетарианском исполнении.
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Круассаны
Мы предлагаем использовать готовое слоёное тесто для ускорения процесса, но вы можете приготовить его самостоятельно.
Пикантные круассаны с сыром и копчёным лососем
Время приготовления: 40 минут
Уровень сложности: лёгкий
Порции: 6 круассанов
Ингредиенты:
Слоёное тесто — 1 рулон
Плавленый сливочный сыр — 60 г
Петрушка — 1 пучок
Базилик — 1 пучок
Творожный сыр — по вкусу
Рулетики из бекона — по вкусу
Копчёный лосось — по вкусу
Семена кунжута (белые и чёрные) — для украшения
Желток — 1 шт.
Молоко — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Подготовка начинки: В миске смешайте плавленый сыр, мелко нарезанную петрушку и базилик. Тщательно перемешайте до получения однородной кремовой массы. Отложите в сторону.
Подготовка теста: Раскатайте слоёное тесто на рабочей поверхности. Разрежьте тесто на две равные части ножом с гладким лезвием. Смажьте одну половину теста водой, чтобы облегчить соединение. Накройте второй половиной теста, совместив края. Разделите тесто на 6 треугольников.
Начинка круассанов: Три треугольника наполните ломтиком творожного сыра и рулетом из бекона. Оставшиеся три треугольника наполните чайной ложкой сырно-травяной смеси и небольшим кусочком копчёного лосося.
Раскатайте тесто сверху начинки, формируя круассаны.
Выпечка: Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой. Взбейте желток с молоком и смажьте поверхность круассанов. Посыпьте половину круассанов чёрными семенами кунжута, а вторую половину — белыми.
Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 25 минут, пока круассаны не станут золотистыми и ароматными.
Достаньте круассаны из духовки и дайте им немного остыть.
Советы:
Вместо плавленого сыра можно использовать рикотту или козий сыр.
Рулет из бекона можно заменить на грудку индейки или варёную ветчину.
Экспериментируйте с начинками: добавьте авокадо, креветки, грибы или другие ингредиенты по вкусу.
Круассаны будут ещё вкуснее, если их подавать тёплыми, пишет cookist.it.
Попробуйте приготовить эти пикантные круассаны и порадуйте своих гостей вкусной и ароматной закуской.
Уточнения
Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.