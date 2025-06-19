Пикантные круассаны за 40 минут: секреты идеальной закуски к аперитиву и две вкуснейшие начинки

3:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Пикантные круассаны — идеальная закуска для аперитива, фуршета или начала трапезы. Ароматные и хрустящие снаружи, они мягкие и вкусные внутри. Можно использовать самые разные начинки, в зависимости от ваших предпочтений и наличия ингредиентов. Мы предлагаем два варианта: с плавленым сыром, зеленью и копчёным лососем, а также с творожным сыром и беконом. Эти круассаны также будут отличными в вегетарианском исполнении.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Круассаны

Мы предлагаем использовать готовое слоёное тесто для ускорения процесса, но вы можете приготовить его самостоятельно.

Пикантные круассаны с сыром и копчёным лососем

Время приготовления: 40 минут

Уровень сложности: лёгкий

Порции: 6 круассанов

Ингредиенты:

Слоёное тесто — 1 рулон

Плавленый сливочный сыр — 60 г

Петрушка — 1 пучок

Базилик — 1 пучок

Творожный сыр — по вкусу

Рулетики из бекона — по вкусу

Копчёный лосось — по вкусу

Семена кунжута (белые и чёрные) — для украшения

Желток — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовка начинки: В миске смешайте плавленый сыр, мелко нарезанную петрушку и базилик. Тщательно перемешайте до получения однородной кремовой массы. Отложите в сторону. Подготовка теста: Раскатайте слоёное тесто на рабочей поверхности. Разрежьте тесто на две равные части ножом с гладким лезвием. Смажьте одну половину теста водой, чтобы облегчить соединение. Накройте второй половиной теста, совместив края. Разделите тесто на 6 треугольников. Начинка круассанов: Три треугольника наполните ломтиком творожного сыра и рулетом из бекона. Оставшиеся три треугольника наполните чайной ложкой сырно-травяной смеси и небольшим кусочком копчёного лосося. Раскатайте тесто сверху начинки, формируя круассаны. Выпечка: Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой. Взбейте желток с молоком и смажьте поверхность круассанов. Посыпьте половину круассанов чёрными семенами кунжута, а вторую половину — белыми. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 25 минут, пока круассаны не станут золотистыми и ароматными.

Достаньте круассаны из духовки и дайте им немного остыть.

Советы:

Вместо плавленого сыра можно использовать рикотту или козий сыр.

Рулет из бекона можно заменить на грудку индейки или варёную ветчину.

Экспериментируйте с начинками: добавьте авокадо, креветки, грибы или другие ингредиенты по вкусу.

Круассаны будут ещё вкуснее, если их подавать тёплыми, пишет cookist.it.

Попробуйте приготовить эти пикантные круассаны и порадуйте своих гостей вкусной и ароматной закуской.

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.

