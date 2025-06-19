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Пикантные круассаны за 40 минут: секреты идеальной закуски к аперитиву и две вкуснейшие начинки

3:09
Еда

Пикантные круассаны — идеальная закуска для аперитива, фуршета или начала трапезы. Ароматные и хрустящие снаружи, они мягкие и вкусные внутри. Можно использовать самые разные начинки, в зависимости от ваших предпочтений и наличия ингредиентов. Мы предлагаем два варианта: с плавленым сыром, зеленью и копчёным лососем, а также с творожным сыром и беконом. Эти круассаны также будут отличными в вегетарианском исполнении.  

Круассаны
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Круассаны

Мы предлагаем использовать готовое слоёное тесто для ускорения процесса, но вы можете приготовить его самостоятельно.  

Пикантные круассаны с сыром и копчёным лососем

  • Время приготовления: 40 минут  
  • Уровень сложности: лёгкий  
  • Порции: 6 круассанов  

Ингредиенты:  

  • Слоёное тесто — 1 рулон
  • Плавленый сливочный сыр — 60 г
  • Петрушка — 1 пучок
  • Базилик — 1 пучок
  • Творожный сыр — по вкусу
  • Рулетики из бекона — по вкусу
  • Копчёный лосось — по вкусу
  • Семена кунжута (белые и чёрные) — для украшения
  • Желток — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка начинки: В миске смешайте плавленый сыр, мелко нарезанную петрушку и базилик. Тщательно перемешайте до получения однородной кремовой массы. Отложите в сторону.
  2. Подготовка теста: Раскатайте слоёное тесто на рабочей поверхности. Разрежьте тесто на две равные части ножом с гладким лезвием. Смажьте одну половину теста водой, чтобы облегчить соединение. Накройте второй половиной теста, совместив края. Разделите тесто на 6 треугольников.
  3. Начинка круассанов: Три треугольника наполните ломтиком творожного сыра и рулетом из бекона. Оставшиеся три треугольника наполните чайной ложкой сырно-травяной смеси и небольшим кусочком копчёного лосося.
  4. Раскатайте тесто сверху начинки, формируя круассаны.
  5. Выпечка: Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментной бумагой. Взбейте желток с молоком и смажьте поверхность круассанов. Посыпьте половину круассанов чёрными семенами кунжута, а вторую половину — белыми.
  6. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 25 минут, пока круассаны не станут золотистыми и ароматными.

Достаньте круассаны из духовки и дайте им немного остыть.

Советы:

  • Вместо плавленого сыра можно использовать рикотту или козий сыр.
  • Рулет из бекона можно заменить на грудку индейки или варёную ветчину.
  • Экспериментируйте с начинками: добавьте авокадо, креветки, грибы или другие ингредиенты по вкусу.
  • Круассаны будут ещё вкуснее, если их подавать тёплыми, пишет cookist.it.

Попробуйте приготовить эти пикантные круассаны и порадуйте своих гостей вкусной и ароматной закуской.

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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