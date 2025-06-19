Воздушные жареные пирожки с яблочной начинкой: удивите гостей секретом нежной выпечки

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите нежную и сладкую выпечку? Тогда эти воздушные пирожки с яблочной начинкой точно вам понравятся. Они готовятся быстро и моментально исчезают со стола.

Фото: commons.wikimedia. org by Vidor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные пирожки

Ингредиенты:

Для теста:

творог — 250 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

мука — 160 г;

сода — 0,5 ч. л.

Для начинки:

яблоки — 2 шт.;

сливочное масло — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

кукурузный крахмал — 2 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Приготовление начинки: Яблоки моем, очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем их на сливочном масле до мягкости. В отдельной миске смешиваем кукурузный крахмал с сахаром и добавляем эту смесь к яблокам. Перемешиваем и даем начинке остыть. Замес теста: В глубокой миске соединяем творог, яйца, сахар, соль и хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем муку и соду, замешивая мягкое тесто. Формирование пирожков: Делим тесто на 10 равных частей и раскатываем каждую в лепешку. В центр каждой лепешки кладем немного яблочной начинки и тщательно защипываем края, чтобы начинка не вытекла. Жарка: В глубокой сковороде разогреваем растительное масло до 160−170 °C. Обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

