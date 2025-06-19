Воздушные жареные пирожки с яблочной начинкой: удивите гостей секретом нежной выпечки

Любите нежную и сладкую выпечку? Тогда эти воздушные пирожки с яблочной начинкой точно вам понравятся. Они готовятся быстро и моментально исчезают со стола.
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Жареные пирожки
Ингредиенты:
Для теста:
творог — 250 г;
яйца — 2 шт.;
сахар — 1 ст. л.;
соль — щепотка;
мука — 160 г;
сода — 0,5 ч. л.
Для начинки:
яблоки — 2 шт.;
сливочное масло — 1 ч. л.;
сахар — 2 ч. л.;
кукурузный крахмал — 2 ч. л.;
растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Приготовление начинки: Яблоки моем, очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем их на сливочном масле до мягкости. В отдельной миске смешиваем кукурузный крахмал с сахаром и добавляем эту смесь к яблокам. Перемешиваем и даем начинке остыть.
Замес теста: В глубокой миске соединяем творог, яйца, сахар, соль и хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем муку и соду, замешивая мягкое тесто.
Формирование пирожков: Делим тесто на 10 равных частей и раскатываем каждую в лепешку. В центр каждой лепешки кладем немного яблочной начинки и тщательно защипываем края, чтобы начинка не вытекла.
Жарка: В глубокой сковороде разогреваем растительное масло до 160−170 °C. Обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.