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Комары и ваша диета: два продукта, которые привлекают кровососущих и три, которые их отпугивают

3:13
Еда

Лето — время, когда комары становятся нашими постоянными спутниками. Многие из нас задаются вопросом: почему нас кусают, и можно ли как-то избежать этой неприятности? Существует мнение, что некоторые продукты и напитки, такие как пиво и острая пища, могут привлекать комаров. Но насколько это правда? Давайте разберемся вместе с биологом-диетологом доктором Симоне Габриэлли.

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Комары выбирают свою жертву по нескольким критериям:

  • Углекислый газ: Чем больше вы дышите, тем легче комарам вас обнаружить.
  • Тепло тела: Чем вы теплее, тем больше вас привлекают комары.
  • Запах кожи: Пот, молочная кислота, аммиак и кожные бактерии — все это может привлекать насекомых.
  • Группа крови: Некоторые исследования показывают, что люди с группой крови 0 чаще становятся жертвами укусов, но причины этого пока неясны.

Есть несколько продуктов и напитков, которые могут сделать вас более привлекательными для комаров:

  • Пиво: Любители пива могут привлекать больше комаров. Это может быть связано как с алкоголем, так и с тем, что после его употребления мы больше потеем.
  • Острая пища: Она также может увеличить потоотделение, что делает нас более привлекательными для насекомых.

Также стоит избегать продуктов, богатых сахаром и жирами, так как они могут повысить температуру тела. Однако стоит отметить, что молочная кислота, которая выделяется с потом, не является основным фактором, привлекающим комаров.

Существует множество народных средств, которые якобы помогают отпугнуть комаров. Вот некоторые из них:

  • Чеснок и лук: Эти продукты выделяют сернистые соединения, которые могут изменить запах кожи и сделать вас менее привлекательными для комаров.
  • Грейпфрут: Этот фрукт содержит вещество с репеллентным эффектом — нооткатон. Однако, чтобы оно подействовало, его нужно нанести на кожу, а не просто выпить сок.
  • Ароматные травы: Базилик, мята и лаванда могут маскировать запах кожи и делать вас менее заметными для комаров.

Однако стоит помнить, что продукты, которые мы употребляем, не создают бесконечного барьера против комаров. Молекулы, которые попадают в организм с пищей, проходят через кровь и выводятся из организма, поэтому их репеллентный эффект ограничен.

На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что продукты могут эффективно отпугивать комаров. Единственное, что действительно работает — это сертифицированные репелленты, москитные сетки и длинные платья. Также важно устранять застоявшуюся воду в садах и на балконах, так как это одно из мест, где комары размножаются.

В заключение, если вы хотите защититься от комаров, лучше всего использовать проверенные средства, такие как репелленты и москитные сетки. Продукты и напитки могут оказать лишь минимальное влияние на привлекательность для насекомых, поэтому не стоит полагаться только на них, пишет cookist.it.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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