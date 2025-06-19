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От круассанов до пиццы: как размораживать слоёное тесто, чтобы ваша выпечка получилась идеальной

1:43
Еда

Слоёное тесто — настоящая находка для любителей вкусной выпечки, которая не требует много времени на приготовление. С его помощью можно быстро создать ароматные круассаны, аппетитные пирожки или хрустящие закуски. Однако, чтобы результат оправдал ожидания, важно правильно разморозить тесто.

круассан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
круассан

Наиболее надёжный способ — переложить тесто из морозилки на нижнюю полку холодильника. За 8-10 часов оно медленно оттает, сохранив свою текстуру. Этот метод идеален, если вы планируете готовить на следующий день. Если времени мало, можно оставить тесто при комнатной температуре на 1,5-2 часа, периодически переворачивая его, чтобы оно не стало слишком влажным.

В случае крайней необходимости можно использовать микроволновку, но этот способ менее предпочтителен. Заверните тесто в пищевую плёнку и используйте режим разморозки, проверяя через каждые 30 секунд. Важно не перегревать тесто, чтобы избежать запекания краёв и слипания слоёв.

Перед использованием дайте тесту немного постоять при комнатной температуре, чтобы оно стало более эластичным и мягким. Раскатывайте его на слегка припылённой мукой поверхности, но не переусердствуйте с мукой, чтобы не повредить слои.

Слоёное тесто открывает множество кулинарных возможностей: от воздушных круассанов с шоколадом до пикантных закусок. Оно прекрасно подходит для пиццы, пирогов и корзинок. Главное — правильно разморозить тесто, чтобы ваша выпечка получилась вкусной и красивой.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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