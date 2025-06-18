Салат с тунцом, макаронами и помидорами черри на каждый день: откройте секрет его невероятного вкуса

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Итальянские каникулы" — отличное блюдо для тех, кто любит итальянскую кухню. Это простой, но невероятно вкусный салат с тунцом, который понравится даже самым взыскательным гурманам.

Фото: freepik.com by kaboompics, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с макаронами и помидорами черри

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 180 г;

Помидоры черри — 8 шт.;

Макароны любой формы — 150 г;

Маслины без косточек — 15 шт.;

Тёртый пармезан — 3 ст. л.;

Оливковое масло — 1,5 ст. л.;

Соль и перец — по вкусу;

Свежая зелень базилика.

Приготовление

Сварите макароны в подсоленной воде до готовности, промойте и дайте остыть. Из тунца удалите крупные кости, мякоть разломайте вилкой на небольшие кусочки. Помидоры черри разрежьте пополам. В большой миске соедините макароны, тунца, помидоры, маслины и пармезан. Добавьте масло, соль и перец, хорошо перемешайте. Подавайте, украсив свежими листьями базилика.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

