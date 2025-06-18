Салат с тунцом, макаронами и помидорами черри на каждый день: откройте секрет его невероятного вкуса

Салат "Итальянские каникулы" — отличное блюдо для тех, кто любит итальянскую кухню. Это простой, но невероятно вкусный салат с тунцом, который понравится даже самым взыскательным гурманам.
Ингредиенты:
Приготовление
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
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