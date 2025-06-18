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Салат с тунцом, макаронами и помидорами черри на каждый день: откройте секрет его невероятного вкуса

1:07
Еда

Салат "Итальянские каникулы" — отличное блюдо для тех, кто любит итальянскую кухню. Это простой, но невероятно вкусный салат с тунцом, который понравится даже самым взыскательным гурманам.

Салат с макаронами и помидорами черри
Фото: freepik.com by kaboompics, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с макаронами и помидорами черри

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец — 180 г;
  • Помидоры черри — 8 шт.;
  • Макароны любой формы — 150 г;
  • Маслины без косточек — 15 шт.;
  • Тёртый пармезан — 3 ст. л.;
  • Оливковое масло — 1,5 ст. л.;
  • Соль и перец — по вкусу;
  • Свежая зелень базилика.

Приготовление

  1. Сварите макароны в подсоленной воде до готовности, промойте и дайте остыть.
  2. Из тунца удалите крупные кости, мякоть разломайте вилкой на небольшие кусочки. Помидоры черри разрежьте пополам.
  3. В большой миске соедините макароны, тунца, помидоры, маслины и пармезан.
  4. Добавьте масло, соль и перец, хорошо перемешайте.
  5. Подавайте, украсив свежими листьями базилика.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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