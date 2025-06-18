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Куриные грудки под хрустящими цукини: вы не поверите, что это шикарное блюдо готовится так быстро

2:13
Еда

Молодые цукини имеют нежный вкус, сочность и хрустящую текстуру. С возрастом они теряют эти качества и становятся пресными, а также могут легко пережариться. Зимой свежие молодые цукини найти сложно, поэтому можно использовать замороженные или заменить их морковью или грибами.

Курица с соусом и рисом
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица с соусом и рисом

Ингредиенты:

  • Куриные грудки — 4 шт.
  • Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Красный перец чили — 1 шт.
  • Молодые цукини — 300 г.
  • Растительное масло — 2-3 ст. л.
  • Имбирь (тертый) — 1 ст. л.
  • Рисовый уксус — 1 ст. л.
  • Вода — 4 ст. л.
  • Соль.
  • Свежемолотый перец.
  • Рис (для подачи).

Для соуса:

  • Вода — 125 мл.
  • Соус Шрирача — 2 ч. л.
  • Бальзамический уксус — 2 ч. л.
  • Натурально ферментированный соевый соус — 2 ст. л.
  • Тростниковый сахар — 1 ст. л.
  • Кукурузный крахмал — 2 ч. л.
  • Кунжутное масло — 2 ч. л.
  • Рыбный соус — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. В миске смешайте все ингредиенты для соуса.
  2. Куриные грудки нарежьте полосками, положите в отдельную миску, приправьте солью и перцем, посыпьте кукурузным крахмалом и перемешайте.
  3. Очистите и измельчите чеснок. Перец чили нарежьте мелкими кусочками.
  4. Цукини нарежьте по диагонали ломтиками толщиной 5 мм.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте чеснок и перец чили в течение 30 секунд. Добавьте куриные полоски, имбирь и обжарьте, энергично помешивая, 2 минуты, пока они не подрумянятся.
  6. Влейте рисовый уксус и продолжайте обжаривать еще 2 минуты. Добавьте нарезанные цуккини, влейте немного воды и готовьте 1 минуту.
  7. Влейте приготовленный соус и готовьте 2 минуты.
  8. Подавайте блюдо с рисом.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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