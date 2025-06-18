Куриные грудки под хрустящими цукини: вы не поверите, что это шикарное блюдо готовится так быстро

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Молодые цукини имеют нежный вкус, сочность и хрустящую текстуру. С возрастом они теряют эти качества и становятся пресными, а также могут легко пережариться. Зимой свежие молодые цукини найти сложно, поэтому можно использовать замороженные или заменить их морковью или грибами.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курица с соусом и рисом

Ингредиенты:

Куриные грудки — 4 шт.

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика.

Красный перец чили — 1 шт.

Молодые цукини — 300 г.

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Имбирь (тертый) — 1 ст. л.

Рисовый уксус — 1 ст. л.

Вода — 4 ст. л.

Соль.

Свежемолотый перец.

Рис (для подачи).

Для соуса:

Вода — 125 мл.

Соус Шрирача — 2 ч. л.

Бальзамический уксус — 2 ч. л.

Натурально ферментированный соевый соус — 2 ст. л.

Тростниковый сахар — 1 ст. л.

Кукурузный крахмал — 2 ч. л.

Кунжутное масло — 2 ч. л.

Рыбный соус — 2 ст. л.

Приготовление:

В миске смешайте все ингредиенты для соуса. Куриные грудки нарежьте полосками, положите в отдельную миску, приправьте солью и перцем, посыпьте кукурузным крахмалом и перемешайте. Очистите и измельчите чеснок. Перец чили нарежьте мелкими кусочками. Цукини нарежьте по диагонали ломтиками толщиной 5 мм. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте чеснок и перец чили в течение 30 секунд. Добавьте куриные полоски, имбирь и обжарьте, энергично помешивая, 2 минуты, пока они не подрумянятся. Влейте рисовый уксус и продолжайте обжаривать еще 2 минуты. Добавьте нарезанные цуккини, влейте немного воды и готовьте 1 минуту. Влейте приготовленный соус и готовьте 2 минуты. Подавайте блюдо с рисом.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

