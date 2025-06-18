Куриные грудки под хрустящими цукини: вы не поверите, что это шикарное блюдо готовится так быстро

Молодые цукини имеют нежный вкус, сочность и хрустящую текстуру. С возрастом они теряют эти качества и становятся пресными, а также могут легко пережариться. Зимой свежие молодые цукини найти сложно, поэтому можно использовать замороженные или заменить их морковью или грибами.
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Курица с соусом и рисом
Ингредиенты:
Куриные грудки — 4 шт.
Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Чеснок — 3 зубчика.
Красный перец чили — 1 шт.
Молодые цукини — 300 г.
Растительное масло — 2-3 ст. л.
Имбирь (тертый) — 1 ст. л.
Рисовый уксус — 1 ст. л.
Вода — 4 ст. л.
Соль.
Свежемолотый перец.
Рис (для подачи).
Для соуса:
Вода — 125 мл.
Соус Шрирача — 2 ч. л.
Бальзамический уксус — 2 ч. л.
Натурально ферментированный соевый соус — 2 ст. л.
Тростниковый сахар — 1 ст. л.
Кукурузный крахмал — 2 ч. л.
Кунжутное масло — 2 ч. л.
Рыбный соус — 2 ст. л.
Приготовление:
В миске смешайте все ингредиенты для соуса.
Куриные грудки нарежьте полосками, положите в отдельную миску, приправьте солью и перцем, посыпьте кукурузным крахмалом и перемешайте.
Очистите и измельчите чеснок. Перец чили нарежьте мелкими кусочками.
Цукини нарежьте по диагонали ломтиками толщиной 5 мм.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте чеснок и перец чили в течение 30 секунд. Добавьте куриные полоски, имбирь и обжарьте, энергично помешивая, 2 минуты, пока они не подрумянятся.
Влейте рисовый уксус и продолжайте обжаривать еще 2 минуты. Добавьте нарезанные цуккини, влейте немного воды и готовьте 1 минуту.
Влейте приготовленный соус и готовьте 2 минуты.
Подавайте блюдо с рисом.
Уточнения
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.