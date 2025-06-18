Вкусный и полезный рулет из кабачков с лососем: лёгкий способ удивить гостей и близких

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето в разгаре, и нам хочется чего-то свежего, легкого и простого в приготовлении. Представляем вам рулет из кабачков с лососем, авокадо и плавленым сыром — блюдо, которое идеально подходит для пикников, аперитивов или ужина в последнюю минуту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рулеты с лососем

Этот рулет — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и качество. Его можно приготовить заранее, поставить в холодильник, и наслаждаться в любой момент. А благодаря ярким цветам и ароматам, он станет украшением любого стола, уверяют авторы портала tuttonotizie.eu.

Ингредиенты:

Цукини — 3 шт.

Яйца — 5 шт.

Соль — по вкусу

Тертый пармезан — 100 г

Копченый лосось — 200 г

Плавленый сыр — 150 г

Авокадо — 1 шт.

Твердый помидор — 1 шт.

Лимон — 1/2 шт.

Приготовление

Промойте цукини, отрежьте кончики и натрите на крупной терке. Добавьте щепотку соли и оставьте на 10 минут. Это поможет избавиться от лишней влаги. Отожмите кабачки руками или с помощью ткани, чтобы удалить лишнюю влагу. Взбейте яйца и добавьте к кабачкам. Всыпьте тертый пармезан и хорошо перемешайте. Вылейте смесь на застеленный бумагой для выпечки прямоугольный противень и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 8-10 минут. Дайте остыть, затем накройте еще одним листом бумаги и оставьте в холодильнике на 1 час. Начинка: На охлажденную основу выложите плавленый сыр, натрите немного лимонной цедры и разложите ломтики копченого лосося. Авокадо и помидор нарежьте тонкими ломтиками, разложите сверху и сбрызните лимонным соком. Формирование рулета: Сверните рулет с помощью бумаги для выпечки, начиная с короткой стороны. Когда получится компактный цилиндр, заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике еще на 1 час для уплотнения. Перед подачей нарежьте рулет на ломтики и выложите на сервировочную тарелку.

Наслаждайтесь ярким, ароматным и полезным блюдом!

Полезные свойства

Цукини богаты витаминами А и С, которые важны для зрения, кожи и иммунной системы. Авокадо содержит полезные жиры и витамины Е и К. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья сердца и мозга.

Этот рулет станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Приятного аппетита!

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

