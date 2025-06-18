Вкусный и полезный рулет из кабачков с лососем: лёгкий способ удивить гостей и близких

Лето в разгаре, и нам хочется чего-то свежего, легкого и простого в приготовлении. Представляем вам рулет из кабачков с лососем, авокадо и плавленым сыром — блюдо, которое идеально подходит для пикников, аперитивов или ужина в последнюю минуту.
Этот рулет — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и качество. Его можно приготовить заранее, поставить в холодильник, и наслаждаться в любой момент. А благодаря ярким цветам и ароматам, он станет украшением любого стола, уверяют авторы портала tuttonotizie.eu.
Ингредиенты:
Приготовление
Наслаждайтесь ярким, ароматным и полезным блюдом!
Полезные свойства
Цукини богаты витаминами А и С, которые важны для зрения, кожи и иммунной системы. Авокадо содержит полезные жиры и витамины Е и К. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья сердца и мозга.
Этот рулет станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Приятного аппетита!
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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