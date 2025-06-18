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Вкусный и полезный рулет из кабачков с лососем: лёгкий способ удивить гостей и близких

2:47
Еда

Лето в разгаре, и нам хочется чего-то свежего, легкого и простого в приготовлении. Представляем вам рулет из кабачков с лососем, авокадо и плавленым сыром — блюдо, которое идеально подходит для пикников, аперитивов или ужина в последнюю минуту.

Рулеты с лососем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рулеты с лососем

Этот рулет — настоящая находка для тех, кто ценит простоту и качество. Его можно приготовить заранее, поставить в холодильник, и наслаждаться в любой момент. А благодаря ярким цветам и ароматам, он станет украшением любого стола, уверяют авторы портала tuttonotizie.eu.

Ингредиенты:

  • Цукини — 3 шт.
  • Яйца — 5 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Тертый пармезан — 100 г
  • Копченый лосось — 200 г
  • Плавленый сыр — 150 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Твердый помидор — 1 шт.
  • Лимон — 1/2 шт.

Приготовление

  1. Промойте цукини, отрежьте кончики и натрите на крупной терке. Добавьте щепотку соли и оставьте на 10 минут. Это поможет избавиться от лишней влаги.
  2. Отожмите кабачки руками или с помощью ткани, чтобы удалить лишнюю влагу. Взбейте яйца и добавьте к кабачкам. Всыпьте тертый пармезан и хорошо перемешайте.
  3. Вылейте смесь на застеленный бумагой для выпечки прямоугольный противень и разровняйте.
  4. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 8-10 минут. Дайте остыть, затем накройте еще одним листом бумаги и оставьте в холодильнике на 1 час.
  5. Начинка: На охлажденную основу выложите плавленый сыр, натрите немного лимонной цедры и разложите ломтики копченого лосося. Авокадо и помидор нарежьте тонкими ломтиками, разложите сверху и сбрызните лимонным соком.
  6. Формирование рулета: Сверните рулет с помощью бумаги для выпечки, начиная с короткой стороны. Когда получится компактный цилиндр, заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике еще на 1 час для уплотнения.
  7. Перед подачей нарежьте рулет на ломтики и выложите на сервировочную тарелку.

Наслаждайтесь ярким, ароматным и полезным блюдом!

Полезные свойства

Цукини богаты витаминами А и С, которые важны для зрения, кожи и иммунной системы. Авокадо содержит полезные жиры и витамины Е и К. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья сердца и мозга.

Этот рулет станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Приятного аппетита!

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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