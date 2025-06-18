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Как за 10 минут создать кулинарный шедевр: паста с оливками и миндалем — удивите друзей

2:06
Еда

Эта паста — изысканное лакомство, которое можно приготовить за считанные минуты. Она представляет собой уникальное сочетание вкусов, которое покоряет с первого укуса. Это блюдо стало обязательным на каждом ужине, и его рецепт всегда пользуется успехом у гостей.

Паста с соусом песто
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста с соусом песто

Для особых случаев, когда хочется избежать неприятных сюрпризов, этот рецепт пасты - идеальный выбор. Она готовится всего за десять минут, покоряет своим ароматом и вкусом, а также нравится как в горячем, так и в холодном виде. Благодаря этому, пасту можно использовать для быстрых обедов или брать с собой на пляж.

Ингредиенты для пасты с оливками и миндалем

  • 400 г макарон (любые, по вкусу)
  • 100 г оливок без косточек
  • 70 г миндаля
  • 1 зубчик чеснока
  • 15 листьев базилика
  • 40 г тертого сыра пармезан
  • 4 ст. л. оливкового масла первого отжима
  • Соль и перец по вкусу

Процесс приготовления

  1. Приготовление соуса: Пока вода для пасты закипает, измельчите в блендере оливки, миндаль, базилик, чеснок, пармезан, масло, соль и перец до состояния густого крема. При необходимости добавьте немного воды от варки пасты, чтобы соус стал мягче.
  2. Приготовление пасты: Варите макароны до состояния аль денте, затем слейте воду и добавьте их в большую миску.
  3. Соединение с соусом: Добавьте песто к макаронам и тщательно перемешайте.
  4. Подача: Если блюдо готовится для гостей, подавайте сразу, украсив базиликом. Если же вы планируете подавать его позже, дайте остыть и разложите по контейнерам.

Для удобства можно приготовить песто впрок и заморозить в маленьких баночках, советует ristovip.it. Это позволит быстро приготовить вкусное блюдо даже при нехватке времени. Даже те, кто не любит оливки, будут приятно удивлены этим рецептом.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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