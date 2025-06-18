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Йогуртовый крем без варки: три ингредиенты и три секрета, которые сделают его воздушным и лёгким

2:17
Еда

Йогуртовый крем — это легкий и вкусный десерт, который готовится из простых ингредиентов: свежих сливок, сахарной пудры и натурального греческого йогурта. Благодаря нежной текстуре и мягкому вкусу, этот крем станет отличным дополнением к летнему столу. Его можно подавать как самостоятельный десерт или использовать в качестве начинки для тортов, профитролей, канноли и других кондитерских изделий.

Бриошь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бриошь

Для достижения идеальной консистенции важно взбивать холодные сливки и аккуратно вводить их в йогуртовую смесь. Это позволит сохранить воздушность и упругость крема, пишет cookist.it.

  • Используйте холодные сливки из холодильника для взбивания.
  • Добавляйте сливки в йогуртовую смесь постепенно, перемешивая движениями снизу вверх.
  • Украсьте крем по желанию: добавьте хлопья темного шоколада, корицу, кусочки фруктов или другие добавки.

Йогуртовый крем: освежающий десерт без варки

  • Время подготовки: 10 минут
  • Сложность: легко
  • Порции: 4

Ингредиенты

  • Греческий йогурт — 150 г
  • Свежие сливки — 200 мл
  • Сахарная пудра — 60 г

Приготовление

  1. В глубокой миске соедините 200 мл свежих сливок и 30 г сахарной пудры. Взбейте миксером до густой пены. Отставьте сливки в сторону.
  2. В другой чистой миске смешайте 150 г греческого йогурта и оставшиеся 30 г сахарной пудры. Взбейте электрическим миксером до однородной массы.
  3. Постепенно добавляйте взбитые сливки в миску с йогуртовой смесью. Перемешивайте лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность крема.
  4. Переложите готовый крем в кондитерский мешок с насадкой в форме звезды. Наполните им небольшие стеклянные формочки.

Йогуртовый крем готов к подаче. Украсьте его по вкусу и подавайте охлажденным.

Если вам понравился этот рецепт, вы можете попробовать приготовить другие десерты, такие как йогуртовый семифредо, холодный йогуртовый торт или кокосовый крем.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов. 
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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