Йогуртовый крем без варки: три ингредиенты и три секрета, которые сделают его воздушным и лёгким

Йогуртовый крем — это легкий и вкусный десерт, который готовится из простых ингредиентов: свежих сливок, сахарной пудры и натурального греческого йогурта. Благодаря нежной текстуре и мягкому вкусу, этот крем станет отличным дополнением к летнему столу. Его можно подавать как самостоятельный десерт или использовать в качестве начинки для тортов, профитролей, канноли и других кондитерских изделий.
Для достижения идеальной консистенции важно взбивать холодные сливки и аккуратно вводить их в йогуртовую смесь. Это позволит сохранить воздушность и упругость крема, пишет cookist.it.
Ингредиенты
Приготовление
Йогуртовый крем готов к подаче. Украсьте его по вкусу и подавайте охлажденным.
Если вам понравился этот рецепт, вы можете попробовать приготовить другие десерты, такие как йогуртовый семифредо, холодный йогуртовый торт или кокосовый крем.
Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
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