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Сладкий обман: как дыня стала символом Кавайона, не выросши там ни разу

3:07
Еда

Знаете ли вы, что знаменитая дыня из Кавайона… на самом деле почти не выращивается в самом Кавайоне? Этот сочный символ Воклюза хранит множество тайн — от папских садов до железнодорожных платформ. Рассказываем, как дыня стала местной легендой, не будучи по-настоящему местной.

дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
дыня

Откуда на самом деле "дыня из Кавайона"

Вопреки распространённому мнению, дыня с этим названием почти не растёт в самом Кавайоне. Её настоящая родина — плодородные земли вдоль реки Дюранс, регионы Комта-Венессен, юг Дрома и даже часть Гарда. Почему же она всё равно носит имя города?

Всё дело в логистике: в XIX веке Кавайон стал железнодорожным узлом и отправной точкой для массовых поставок дынь по всей Франции — в Париж, Лион, Марсель. Отсюда и укрепившееся со временем название, превратившееся в настоящий бренд: "le melon de Cavaillon".

Папы, дыня и дипломатия вкуса

История этой культуры уходит далеко в прошлое. Уже в XV веке дынями угощали высокопоставленных гостей, но настоящий импульс дал переезд папского двора из Рима в Авиньон. Папы лично следили за посадками дынь на благодатной почве у Дюранс. С тех пор выращивание этого фрукта стало делом чести, а в XIX веке оно приобрело промышленный масштаб: появились конкурсы, экспедиционные дома, а с ними — и громкая слава.

Новый уровень защиты: IGP

С февраля 2025 года дыня из Кавайона официально получила статус IGP (Indication Géographique Protégée — "защищённое географическое указание"). Это означает, что дыня действительно должна произрастать в строго определённой зоне вокруг Кавайона и соответствовать чётким требованиям:

  • Высокое содержание сахара,

  • Отбор конкретных участков земли,

  • Максимально короткий срок между сбором и отправкой.

Сейчас над этим работают 45 производителей, выращивая более 3 000 тонн дыни на 810 гектарах земли.

Праздник в честь дыни и немного Дюма

Каждое лето Кавайон устраивает собственный фестиваль дыни — в этом году он пройдёт 4 и 5 июля. Праздник обещает быть вкусным и весёлым.

Кстати, интересный факт: писатель Александр Дюма был таким страстным поклонником этой дыни, что однажды попросил в качестве платы пожизненную "пенсию" в виде 12 дынь в год!

Интересные факты

  1. Франция входит в тройку крупнейших производителей дыни в Европе, уступая только Испании и Италии.

  2. Самая дорогая дыня в мире — сорт юбарийская (Yubari King) из Японии, цена за пару может доходить до $30 000.

  3. Дыня из Кавайона относится к разновидности "шарантейская" — именно она наиболее сладкая и ароматная.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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