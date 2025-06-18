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Кекс без масла и разрыхлителя — будет вкуснее воспоминаний: секрет идеального бисквита с шелковицей

3:42
Еда

Иногда самые душевные десерты — не те, что с кремами, глазурью и "сложной геометрией", а те, что родом из детства. Простые, почти деревенские, но с ароматом солнца, тёплого молока и печки. Кекс с шелковицей — именно такой. Минимум ингредиентов, никакой суеты на кухне, и в результате — пушистый, золотистый, с ягодами, которые будто бы распустились внутри теста.

шелковица
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
шелковица

Шелковица, или тутовник, — ягода недооценённая. Кто-то вспомнит её по липким пальцам после прогулки по двору, кто-то — по варенью, которое бабушка варила в широкой медной кастрюле. В выпечке она раскрывается особенно красиво: сочная, чуть пряная, с тонкой кислинкой, она отлично сбалансирует сладость бисквита и подарит десерту тот самый "ух ты"-эффект.

Этот кекс готовится на бисквитной основе. Без масла и разрыхлителя — только взбитые яйца, сахар и мука. Поэтому важно одно: хорошенько взбить яйца с сахаром до устойчивой белой массы. Именно она и даст тесту нужную лёгкость. Слои теста и ягод выкладываются поочерёдно — это не только красиво на срезе, но и вкусно: каждая ложка будет с сюрпризом.

Ингредиенты

  • Яйца (охлаждённые) — 4 шт.

  • Сахар — 1 стакан

  • Мука — 1 стакан

  • Шелковица (свежая или замороженная) — по вкусу

  • Масло растительное (для формы) — 1 ст. л.

Если ягоды замороженные — их предварительно не размораживают. Просто обваливают в ложке муки перед добавлением, чтобы не утонули в тесте.

Приготовление

  1. Начать стоит с подготовки формы. Лучше всего подойдёт форма с антипригарным покрытием или силиконовая. Её нужно немного смазать растительным маслом — без запаха.

  2. В глубокой миске взбить яйца. Они должны быть холодными — так масса лучше увеличивается в объёме. Взбивать миксером на высокой скорости 3-4 минуты.

  3. Постепенно всыпать сахар, не прекращая взбивание. Масса должна стать белой, воздушной и почти вдвое увеличиться.

  4. Муку вводить порциями, аккуратно перемешивая лопаткой — круговыми движениями снизу вверх. Миксер на этом этапе лучше не использовать, чтобы не "задушить" тесто.

  5. На дно формы вылить небольшое количество теста, затем равномерно выложить ягоды шелковицы. Снова немного теста — и ещё слой ягод. Завершить всё бисквитом. Лучше не делать очень толстые слои ягод, чтобы они не осели на дно.

  6. Духовка должна быть уже разогрета до 180 °C. Кекс ставят на среднюю полку. Через 15 минут снизить температуру до 150 °C и выпекать ещё около 30 минут. Готовность проверяется деревянной шпажкой — она должна выйти сухой из центра.

  7. Оставить кекс в выключенной духовке на 10-15 минут, чтобы он "дошёл" и не осел при резком охлаждении.

  8. Затем достать, аккуратно извлечь из формы и остудить полностью на решётке.

Советы и дополнения

Можно использовать смесь ягод — например, шелковицу и чернику, или добавить несколько резаных клубничек. Хотите чуть хрустящей корочки? Присыпьте верх теста сахаром перед выпеканием. Отлично сочетается с ложкой сметаны или йогурта — особенно если подавать слегка тёплым. А если вдруг кекс остался на завтра — просто заверните его в пергамент и разогрейте пару минут в духовке.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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