Кекс без масла и разрыхлителя — будет вкуснее воспоминаний: секрет идеального бисквита с шелковицей

3:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда самые душевные десерты — не те, что с кремами, глазурью и "сложной геометрией", а те, что родом из детства. Простые, почти деревенские, но с ароматом солнца, тёплого молока и печки. Кекс с шелковицей — именно такой. Минимум ингредиентов, никакой суеты на кухне, и в результате — пушистый, золотистый, с ягодами, которые будто бы распустились внутри теста.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ шелковица

Шелковица, или тутовник, — ягода недооценённая. Кто-то вспомнит её по липким пальцам после прогулки по двору, кто-то — по варенью, которое бабушка варила в широкой медной кастрюле. В выпечке она раскрывается особенно красиво: сочная, чуть пряная, с тонкой кислинкой, она отлично сбалансирует сладость бисквита и подарит десерту тот самый "ух ты"-эффект.

Этот кекс готовится на бисквитной основе. Без масла и разрыхлителя — только взбитые яйца, сахар и мука. Поэтому важно одно: хорошенько взбить яйца с сахаром до устойчивой белой массы. Именно она и даст тесту нужную лёгкость. Слои теста и ягод выкладываются поочерёдно — это не только красиво на срезе, но и вкусно: каждая ложка будет с сюрпризом.

Ингредиенты

Яйца (охлаждённые) — 4 шт.

Сахар — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Шелковица (свежая или замороженная) — по вкусу

Масло растительное (для формы) — 1 ст. л.

Если ягоды замороженные — их предварительно не размораживают. Просто обваливают в ложке муки перед добавлением, чтобы не утонули в тесте.

Приготовление

Начать стоит с подготовки формы. Лучше всего подойдёт форма с антипригарным покрытием или силиконовая. Её нужно немного смазать растительным маслом — без запаха. В глубокой миске взбить яйца. Они должны быть холодными — так масса лучше увеличивается в объёме. Взбивать миксером на высокой скорости 3-4 минуты. Постепенно всыпать сахар, не прекращая взбивание. Масса должна стать белой, воздушной и почти вдвое увеличиться. Муку вводить порциями, аккуратно перемешивая лопаткой — круговыми движениями снизу вверх. Миксер на этом этапе лучше не использовать, чтобы не "задушить" тесто. На дно формы вылить небольшое количество теста, затем равномерно выложить ягоды шелковицы. Снова немного теста — и ещё слой ягод. Завершить всё бисквитом. Лучше не делать очень толстые слои ягод, чтобы они не осели на дно. Духовка должна быть уже разогрета до 180 °C. Кекс ставят на среднюю полку. Через 15 минут снизить температуру до 150 °C и выпекать ещё около 30 минут. Готовность проверяется деревянной шпажкой — она должна выйти сухой из центра. Оставить кекс в выключенной духовке на 10-15 минут, чтобы он "дошёл" и не осел при резком охлаждении. Затем достать, аккуратно извлечь из формы и остудить полностью на решётке.

Советы и дополнения

Можно использовать смесь ягод — например, шелковицу и чернику, или добавить несколько резаных клубничек. Хотите чуть хрустящей корочки? Присыпьте верх теста сахаром перед выпеканием. Отлично сочетается с ложкой сметаны или йогурта — особенно если подавать слегка тёплым. А если вдруг кекс остался на завтра — просто заверните его в пергамент и разогрейте пару минут в духовке.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

