Кекс без масла и разрыхлителя — будет вкуснее воспоминаний: секрет идеального бисквита с шелковицей

Иногда самые душевные десерты — не те, что с кремами, глазурью и "сложной геометрией", а те, что родом из детства. Простые, почти деревенские, но с ароматом солнца, тёплого молока и печки. Кекс с шелковицей — именно такой. Минимум ингредиентов, никакой суеты на кухне, и в результате — пушистый, золотистый, с ягодами, которые будто бы распустились внутри теста.
Шелковица, или тутовник, — ягода недооценённая. Кто-то вспомнит её по липким пальцам после прогулки по двору, кто-то — по варенью, которое бабушка варила в широкой медной кастрюле. В выпечке она раскрывается особенно красиво: сочная, чуть пряная, с тонкой кислинкой, она отлично сбалансирует сладость бисквита и подарит десерту тот самый "ух ты"-эффект.
Этот кекс готовится на бисквитной основе. Без масла и разрыхлителя — только взбитые яйца, сахар и мука. Поэтому важно одно: хорошенько взбить яйца с сахаром до устойчивой белой массы. Именно она и даст тесту нужную лёгкость. Слои теста и ягод выкладываются поочерёдно — это не только красиво на срезе, но и вкусно: каждая ложка будет с сюрпризом.
Яйца (охлаждённые) — 4 шт.
Сахар — 1 стакан
Мука — 1 стакан
Шелковица (свежая или замороженная) — по вкусу
Масло растительное (для формы) — 1 ст. л.
Если ягоды замороженные — их предварительно не размораживают. Просто обваливают в ложке муки перед добавлением, чтобы не утонули в тесте.
Начать стоит с подготовки формы. Лучше всего подойдёт форма с антипригарным покрытием или силиконовая. Её нужно немного смазать растительным маслом — без запаха.
В глубокой миске взбить яйца. Они должны быть холодными — так масса лучше увеличивается в объёме. Взбивать миксером на высокой скорости 3-4 минуты.
Постепенно всыпать сахар, не прекращая взбивание. Масса должна стать белой, воздушной и почти вдвое увеличиться.
Муку вводить порциями, аккуратно перемешивая лопаткой — круговыми движениями снизу вверх. Миксер на этом этапе лучше не использовать, чтобы не "задушить" тесто.
На дно формы вылить небольшое количество теста, затем равномерно выложить ягоды шелковицы. Снова немного теста — и ещё слой ягод. Завершить всё бисквитом. Лучше не делать очень толстые слои ягод, чтобы они не осели на дно.
Духовка должна быть уже разогрета до 180 °C. Кекс ставят на среднюю полку. Через 15 минут снизить температуру до 150 °C и выпекать ещё около 30 минут. Готовность проверяется деревянной шпажкой — она должна выйти сухой из центра.
Оставить кекс в выключенной духовке на 10-15 минут, чтобы он "дошёл" и не осел при резком охлаждении.
Затем достать, аккуратно извлечь из формы и остудить полностью на решётке.
Можно использовать смесь ягод — например, шелковицу и чернику, или добавить несколько резаных клубничек. Хотите чуть хрустящей корочки? Присыпьте верх теста сахаром перед выпеканием. Отлично сочетается с ложкой сметаны или йогурта — особенно если подавать слегка тёплым. А если вдруг кекс остался на завтра — просто заверните его в пергамент и разогрейте пару минут в духовке.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.