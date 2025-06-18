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Приготовьте секретный салат без капли майонеза: рис, запечённые овощи и волшебная заправка

Еда

Овощной салат — звучит буднично. Но стоит запечь перец и баклажан, добавить немного терпкости от помидоров и зёрна риса, чтобы привычное стало особенным. Этот рецепт — как удачная импровизация на кухне: минимум усилий, максимум вкуса.

Салат с рисом и овощами
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с рисом и овощами

Рис здесь — не просто гарнир, а полноценный участник действия. Он впитывает соки овощей и заправку, делает текстуру салата плотной и насыщенной. Такой вариант особенно понравится тем, кто ищет баланс между лёгкостью и сытностью без мяса, сыра или майонеза.

А заправка — это отдельная песня. Мёд, соевый соус, уксус и паприка создают сладко-пряный фон с пикантной кислинкой. В этом салате нет ни одной лишней детали, всё работает на единый вкус — тёплый, яркий и очень "домашний".

Этот салат удивляет с первого кусочка. Запечённые овощи раскрываются совсем иначе: аромат становится насыщеннее, вкус — глубже, а текстура — мягче, но с характером. Вместо привычной свежести — бархатистая, чуть сладковатая дымчатость. А в сочетании с рисом и лёгкой медово-соево-уксусной заправкой — получается сытное, гармоничное и очень уютное блюдо. Прекрасный вариант на обед, ужин или как полезный перекус.

Ингредиенты (на 3 порции)

Овощи и основа

  • Баклажаны — 300 г

  • Болгарский перец — 270 г

  • Помидоры — 200 г

  • Рис — 50 г

  • Петрушка свежая — 15 г

Для заправки

  • Растительное масло — 30 мл

  • Соевый соус — 20-30 мл

  • Уксус (рисовый или яблочный) — 15 мл

  • Мёд — 0,5 ч. л.

  • Паприка молотая — 0,5 ч. л.

Как приготовить

  1. Духовку заранее разогревают до 200 °C.

  2. Баклажан и перцы заворачивают в фольгу и отправляют запекаться на 30 минут.

  3. Пока овощи в духовке, варят рис: промывают, заливают 200-250 мл воды, солят, доводят до кипения и варят 15 минут на слабом огне. Охлаждают.

  4. Готовые овощи достают, полностью остужают.

  5. С баклажана и перца снимают кожицу, удаляют семена. Нарезают средними кусочками.

  6. Помидоры ошпаривают, снимают кожицу и нарезают так же.

  7. Мелко шинкуют петрушку.

  8. В глубокой миске соединяют рис, запечённые овощи и зелень.

  9. Для заправки смешивают масло, соевый соус, уксус, мёд и паприку до однородности.

  10. Вливают заправку к салату и аккуратно перемешивают.

  11. Подают в салатнике или порционно. Блюдо можно подавать как тёплым, так и охлаждённым.

Салат хорошо хранится в холодильнике до двух суток, и на следующий день вкус становится даже ярче — за счёт того, что ингредиенты успевают "пожениться". Он отлично подойдёт как самостоятельное блюдо, особенно в тёплую погоду, или как гарнир к рыбе, птице или растительным котлетам. При желании можно дополнить его нутом, обжаренным тофу или кусочками феты — получится ещё интереснее.

Если хочется добавить хруст — можно посыпать салат поджаренными семечками или орешками. А для лёгкой цитрусовой нотки в заправку можно капнуть немного лимонного или апельсинового сока. Такой вариант подойдёт даже для праздничного стола: он яркий, ароматный и небанальный.

И, пожалуй, главное — этот салат не надоедает. Он открывается по-разному, в зависимости от сезона, сорта овощей и даже настроения. А значит, это не просто разовый рецепт, а настоящая находка на каждый день.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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