Приготовьте секретный салат без капли майонеза: рис, запечённые овощи и волшебная заправка

Овощной салат — звучит буднично. Но стоит запечь перец и баклажан, добавить немного терпкости от помидоров и зёрна риса, чтобы привычное стало особенным. Этот рецепт — как удачная импровизация на кухне: минимум усилий, максимум вкуса.
Рис здесь — не просто гарнир, а полноценный участник действия. Он впитывает соки овощей и заправку, делает текстуру салата плотной и насыщенной. Такой вариант особенно понравится тем, кто ищет баланс между лёгкостью и сытностью без мяса, сыра или майонеза.
А заправка — это отдельная песня. Мёд, соевый соус, уксус и паприка создают сладко-пряный фон с пикантной кислинкой. В этом салате нет ни одной лишней детали, всё работает на единый вкус — тёплый, яркий и очень "домашний".
Этот салат удивляет с первого кусочка. Запечённые овощи раскрываются совсем иначе: аромат становится насыщеннее, вкус — глубже, а текстура — мягче, но с характером. Вместо привычной свежести — бархатистая, чуть сладковатая дымчатость. А в сочетании с рисом и лёгкой медово-соево-уксусной заправкой — получается сытное, гармоничное и очень уютное блюдо. Прекрасный вариант на обед, ужин или как полезный перекус.
Баклажаны — 300 г
Болгарский перец — 270 г
Помидоры — 200 г
Рис — 50 г
Петрушка свежая — 15 г
Растительное масло — 30 мл
Соевый соус — 20-30 мл
Уксус (рисовый или яблочный) — 15 мл
Мёд — 0,5 ч. л.
Паприка молотая — 0,5 ч. л.
Духовку заранее разогревают до 200 °C.
Баклажан и перцы заворачивают в фольгу и отправляют запекаться на 30 минут.
Пока овощи в духовке, варят рис: промывают, заливают 200-250 мл воды, солят, доводят до кипения и варят 15 минут на слабом огне. Охлаждают.
Готовые овощи достают, полностью остужают.
С баклажана и перца снимают кожицу, удаляют семена. Нарезают средними кусочками.
Помидоры ошпаривают, снимают кожицу и нарезают так же.
Мелко шинкуют петрушку.
В глубокой миске соединяют рис, запечённые овощи и зелень.
Для заправки смешивают масло, соевый соус, уксус, мёд и паприку до однородности.
Вливают заправку к салату и аккуратно перемешивают.
Подают в салатнике или порционно. Блюдо можно подавать как тёплым, так и охлаждённым.
Салат хорошо хранится в холодильнике до двух суток, и на следующий день вкус становится даже ярче — за счёт того, что ингредиенты успевают "пожениться". Он отлично подойдёт как самостоятельное блюдо, особенно в тёплую погоду, или как гарнир к рыбе, птице или растительным котлетам. При желании можно дополнить его нутом, обжаренным тофу или кусочками феты — получится ещё интереснее.
Если хочется добавить хруст — можно посыпать салат поджаренными семечками или орешками. А для лёгкой цитрусовой нотки в заправку можно капнуть немного лимонного или апельсинового сока. Такой вариант подойдёт даже для праздничного стола: он яркий, ароматный и небанальный.
И, пожалуй, главное — этот салат не надоедает. Он открывается по-разному, в зависимости от сезона, сорта овощей и даже настроения. А значит, это не просто разовый рецепт, а настоящая находка на каждый день.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.