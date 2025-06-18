Остро, кисло, по-грузински: соус, после которого любое блюдо начинает танцевать лезгинку

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Слива

Настоящий грузинский ткемали — это не просто соус. Это акцент, это ритм, это настроение блюда. Он умеет "разбудить" даже самое скромное мясо, придать пикантность рыбе и совершенно преобразить вкус запечённой курицы.

Ткемали готовится из слив с добавлением чеснока, острого перца и свежей зелени. И если однажды попробовать — покупные кетчупы уже не кажутся нужными.

Ингредиенты (на 2 порции)

Слива сушеная — 100 г

Чеснок — 1 головка

Острый стручковый перец — 0,5-1 шт.

Петрушка или кинза — 1 пучок

Соль — 0,5 ч. л.

Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Вода — для варки

Как готовить

Сливы перебрать, промыть и выложить в кастрюлю. Залить водой, чтобы покрывало фрукты, и варить под крышкой на слабом огне 40 минут. Отвар слить и сохранить. Размягчённые сливы очистить от косточек и протереть через сито. Получившееся пюре развести отваром до консистенции густой сметаны. Острый перец и чеснок измельчить — можно через пресс или ножом. Зелень вымыть, мелко нарезать. Всё добавить к пюре: чеснок, перец, зелень, соль, чёрный молотый перец. Перемешать и проварить на слабом огне 5 минут. Остудить. Готово!

С чем подавать

Ткемали идеально сочетается с жареным и запечённым мясом, птицей, картофелем, рыбой и даже тостами. Его кисло-острая свежесть делает любое блюдо глубже и ярче.

Уточнения

Лезги́нка — народный танец лезгин, распространённый по всему Кавказу, а также музыкальное сопровождение к этому танцу.

