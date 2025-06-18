Остро, кисло, по-грузински: соус, после которого любое блюдо начинает танцевать лезгинку

Настоящий грузинский ткемали — это не просто соус. Это акцент, это ритм, это настроение блюда. Он умеет "разбудить" даже самое скромное мясо, придать пикантность рыбе и совершенно преобразить вкус запечённой курицы.
Ткемали готовится из слив с добавлением чеснока, острого перца и свежей зелени. И если однажды попробовать — покупные кетчупы уже не кажутся нужными.
Слива сушеная — 100 г
Чеснок — 1 головка
Острый стручковый перец — 0,5-1 шт.
Петрушка или кинза — 1 пучок
Соль — 0,5 ч. л.
Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
Вода — для варки
Сливы перебрать, промыть и выложить в кастрюлю. Залить водой, чтобы покрывало фрукты, и варить под крышкой на слабом огне 40 минут.
Отвар слить и сохранить. Размягчённые сливы очистить от косточек и протереть через сито.
Получившееся пюре развести отваром до консистенции густой сметаны.
Острый перец и чеснок измельчить — можно через пресс или ножом.
Зелень вымыть, мелко нарезать.
Всё добавить к пюре: чеснок, перец, зелень, соль, чёрный молотый перец.
Перемешать и проварить на слабом огне 5 минут.
Остудить. Готово!
Ткемали идеально сочетается с жареным и запечённым мясом, птицей, картофелем, рыбой и даже тостами. Его кисло-острая свежесть делает любое блюдо глубже и ярче.
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