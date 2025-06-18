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Остро, кисло, по-грузински: соус, после которого любое блюдо начинает танцевать лезгинку

1:45
Еда
Слива
Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Слива

Настоящий грузинский ткемали — это не просто соус. Это акцент, это ритм, это настроение блюда. Он умеет "разбудить" даже самое скромное мясо, придать пикантность рыбе и совершенно преобразить вкус запечённой курицы.
Ткемали готовится из слив с добавлением чеснока, острого перца и свежей зелени. И если однажды попробовать — покупные кетчупы уже не кажутся нужными.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Слива сушеная — 100 г

  • Чеснок — 1 головка

  • Острый стручковый перец — 0,5-1 шт.

  • Петрушка или кинза — 1 пучок

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

  • Вода — для варки

Как готовить

  1. Сливы перебрать, промыть и выложить в кастрюлю. Залить водой, чтобы покрывало фрукты, и варить под крышкой на слабом огне 40 минут.

  2. Отвар слить и сохранить. Размягчённые сливы очистить от косточек и протереть через сито.

  3. Получившееся пюре развести отваром до консистенции густой сметаны.

  4. Острый перец и чеснок измельчить — можно через пресс или ножом.

  5. Зелень вымыть, мелко нарезать.

  6. Всё добавить к пюре: чеснок, перец, зелень, соль, чёрный молотый перец.

  7. Перемешать и проварить на слабом огне 5 минут.

  8. Остудить. Готово!

С чем подавать

Ткемали идеально сочетается с жареным и запечённым мясом, птицей, картофелем, рыбой и даже тостами. Его кисло-острая свежесть делает любое блюдо глубже и ярче.

Уточнения

Лезги́нка — народный танец лезгин, распространённый по всему Кавказу, а также музыкальное сопровождение к этому танцу.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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