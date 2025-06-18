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Секретный ингредиент — чипсы: салат делает праздник из буднего дня и рушит репутацию всех закусок

2:00
Еда

Этот салат не просто вкусный — он эффектный. Яркий, слоистый, с хрустящей каймой из чипсов и ядром из сочной курицы, грибов и сыра — он собирает гостей вокруг стола ещё до подачи.
"Подсолнух" — это не салат, это праздник. Он выглядит так, будто его готовили несколько часов, но на деле — просто, быстро и очень сытно.

Салат Подсолнух
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат Подсолнух

Ингредиенты (на 6-8 порций)

  • Куриное филе (отварное) — 300 г

  • Шампиньоны — 200 г

  • Сыр твёрдый — 200 г

  • Яйца (отварные) — 5 шт.

  • Морковь (отварная) — 1 шт.

  • Маслины/оливки без косточек — 50 г

  • Чипсы (по вкусу) — ~20 г

  • Семечки очищенные — по вкусу

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Майонез — 300 г

  • Масло растительное (для жарки) — 20 мл

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить

  1. Отварить куриное филе, остудить и мелко нарезать.

  2. Яйца сварить вкрутую, очистить, нарубить.

  3. Морковь сварить до мягкости, остудить и натереть на крупной тёрке.

  4. Грибы и лук нарезать и обжарить на масле до мягкости, посолить.

  5. Сыр натереть на крупной тёрке.

  6. Маслины разрезать пополам.

Сборка слоёв

Выложить салат слоями, промазывая каждый сеткой майонеза:

  1. Куриное мясо

  2. Обжаренные грибы с луком

  3. Отварная морковь

  4. Яйца

  5. Твёрдый сыр

  6. Маслины/оливки

Оставить салат на 2-3 часа в холодильнике для пропитки.

Перед подачей по краю "посадить" чипсы лепестками, в центр — семечки (напоминают сердцевину подсолнуха). Всё. Эффект "вау" — обеспечен.

Чтобы салат держал форму, удобно использовать кулинарное кольцо или просто формировать внутри бортика от разъёмной формы. Майонез можно заменить на смесь сметаны и горчицы, если хочется легче.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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