Секретный ингредиент — чипсы: салат делает праздник из буднего дня и рушит репутацию всех закусок

Этот салат не просто вкусный — он эффектный. Яркий, слоистый, с хрустящей каймой из чипсов и ядром из сочной курицы, грибов и сыра — он собирает гостей вокруг стола ещё до подачи.
"Подсолнух" — это не салат, это праздник. Он выглядит так, будто его готовили несколько часов, но на деле — просто, быстро и очень сытно.
Куриное филе (отварное) — 300 г
Шампиньоны — 200 г
Сыр твёрдый — 200 г
Яйца (отварные) — 5 шт.
Морковь (отварная) — 1 шт.
Маслины/оливки без косточек — 50 г
Чипсы (по вкусу) — ~20 г
Семечки очищенные — по вкусу
Лук репчатый — 1 шт.
Майонез — 300 г
Масло растительное (для жарки) — 20 мл
Соль, перец — по вкусу
Отварить куриное филе, остудить и мелко нарезать.
Яйца сварить вкрутую, очистить, нарубить.
Морковь сварить до мягкости, остудить и натереть на крупной тёрке.
Грибы и лук нарезать и обжарить на масле до мягкости, посолить.
Сыр натереть на крупной тёрке.
Маслины разрезать пополам.
Выложить салат слоями, промазывая каждый сеткой майонеза:
Куриное мясо
Обжаренные грибы с луком
Отварная морковь
Яйца
Твёрдый сыр
Маслины/оливки
Оставить салат на 2-3 часа в холодильнике для пропитки.
Перед подачей по краю "посадить" чипсы лепестками, в центр — семечки (напоминают сердцевину подсолнуха). Всё. Эффект "вау" — обеспечен.
Чтобы салат держал форму, удобно использовать кулинарное кольцо или просто формировать внутри бортика от разъёмной формы. Майонез можно заменить на смесь сметаны и горчицы, если хочется легче.
Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).
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