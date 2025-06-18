Секретный ингредиент — чипсы: салат делает праздник из буднего дня и рушит репутацию всех закусок

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат не просто вкусный — он эффектный. Яркий, слоистый, с хрустящей каймой из чипсов и ядром из сочной курицы, грибов и сыра — он собирает гостей вокруг стола ещё до подачи.

"Подсолнух" — это не салат, это праздник. Он выглядит так, будто его готовили несколько часов, но на деле — просто, быстро и очень сытно.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат Подсолнух

Ингредиенты (на 6-8 порций)

Куриное филе (отварное) — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Сыр твёрдый — 200 г

Яйца (отварные) — 5 шт.

Морковь (отварная) — 1 шт.

Маслины/оливки без косточек — 50 г

Чипсы (по вкусу) — ~20 г

Семечки очищенные — по вкусу

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 300 г

Масло растительное (для жарки) — 20 мл

Соль, перец — по вкусу

Как готовить

Отварить куриное филе, остудить и мелко нарезать. Яйца сварить вкрутую, очистить, нарубить. Морковь сварить до мягкости, остудить и натереть на крупной тёрке. Грибы и лук нарезать и обжарить на масле до мягкости, посолить. Сыр натереть на крупной тёрке. Маслины разрезать пополам.

Сборка слоёв

Выложить салат слоями, промазывая каждый сеткой майонеза:

Куриное мясо Обжаренные грибы с луком Отварная морковь Яйца Твёрдый сыр Маслины/оливки

Оставить салат на 2-3 часа в холодильнике для пропитки.

Перед подачей по краю "посадить" чипсы лепестками, в центр — семечки (напоминают сердцевину подсолнуха). Всё. Эффект "вау" — обеспечен.

Чтобы салат держал форму, удобно использовать кулинарное кольцо или просто формировать внутри бортика от разъёмной формы. Майонез можно заменить на смесь сметаны и горчицы, если хочется легче.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

