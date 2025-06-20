Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что салаты с рыбными консервами — это скучно, попробуйте этот. Нежный тунец, огурцы, лук и тёртый сыр — сочетание, которое уже давно стало классикой. Но в этом рецепте есть фишка: вкус напоминает не рыбный, а почти мясной, а заправка — домашняя, без яиц и лишней химии.

Фото: freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салат с печенью трески

Что понадобится (на 6 порций):

тунец в собственном соку — 1 банка

маринованные огурцы — 2 шт.

свежие огурцы — 2 шт.

плавленый сыр — 200 г

репчатый лук — 1 шт.

соль, перец

Для соуса:

молоко — 150 мл

растительное масло — 300 мл

лимонный сок — 30 мл

горчица — 10 г

соль — 3 г

Как приготовить

1. Подготовьте овощи. Огурцы вымойте и нарежьте мелкими кубиками — и маринованные, и свежие. Лук измельчите. Очищать огурцы не нужно — кожура добавит хруста.

2. Сыр легче натирать, если немного его подморозить. Достаточно 20 минут в морозилке. Затем натрите его на крупной тёрке.

3. Откройте тунец. Слейте жидкость, если рыба в собственном соку. Если в масле — можно немного оставить. Разомните тунец вилкой.

4. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините тунец, огурцы, сыр и лук. Добавьте соус, приправьте солью и перцем. Перемешайте.

5. Сделайте майонез за пару минут. В стакан блендера налейте молоко и масло, начните взбивать. Затем добавьте горчицу, лимонный сок и соль. Взбивайте до однородности. Храните не больше трёх дней.

Такой салат хорош и как закуска, и как полноценный приём пищи. Он сытный, но не тяжёлый, а тунец добавляет белка и полезных жиров — то, что нужно, если хочется поесть вкусно и с пользой.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.

