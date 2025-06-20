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Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут

2:11
Еда

Если вы думаете, что салаты с рыбными консервами — это скучно, попробуйте этот. Нежный тунец, огурцы, лук и тёртый сыр — сочетание, которое уже давно стало классикой. Но в этом рецепте есть фишка: вкус напоминает не рыбный, а почти мясной, а заправка — домашняя, без яиц и лишней химии.

салат с печенью трески
Фото: freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат с печенью трески

Что понадобится (на 6 порций):

  • тунец в собственном соку — 1 банка

  • маринованные огурцы — 2 шт.

  • свежие огурцы — 2 шт.

  • плавленый сыр — 200 г

  • репчатый лук — 1 шт.

  • соль, перец

Для соуса:

  • молоко — 150 мл

  • растительное масло — 300 мл

  • лимонный сок — 30 мл

  • горчица — 10 г

  • соль — 3 г

Как приготовить

1. Подготовьте овощи. Огурцы вымойте и нарежьте мелкими кубиками — и маринованные, и свежие. Лук измельчите. Очищать огурцы не нужно — кожура добавит хруста.

2. Сыр легче натирать, если немного его подморозить. Достаточно 20 минут в морозилке. Затем натрите его на крупной тёрке.

3. Откройте тунец. Слейте жидкость, если рыба в собственном соку. Если в масле — можно немного оставить. Разомните тунец вилкой.

4. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините тунец, огурцы, сыр и лук. Добавьте соус, приправьте солью и перцем. Перемешайте.

5. Сделайте майонез за пару минут. В стакан блендера налейте молоко и масло, начните взбивать. Затем добавьте горчицу, лимонный сок и соль. Взбивайте до однородности. Храните не больше трёх дней.

Такой салат хорош и как закуска, и как полноценный приём пищи. Он сытный, но не тяжёлый, а тунец добавляет белка и полезных жиров — то, что нужно, если хочется поесть вкусно и с пользой.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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