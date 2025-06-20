Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут

Если вы думаете, что салаты с рыбными консервами — это скучно, попробуйте этот. Нежный тунец, огурцы, лук и тёртый сыр — сочетание, которое уже давно стало классикой. Но в этом рецепте есть фишка: вкус напоминает не рыбный, а почти мясной, а заправка — домашняя, без яиц и лишней химии.
тунец в собственном соку — 1 банка
маринованные огурцы — 2 шт.
свежие огурцы — 2 шт.
плавленый сыр — 200 г
репчатый лук — 1 шт.
соль, перец
Для соуса:
молоко — 150 мл
растительное масло — 300 мл
лимонный сок — 30 мл
горчица — 10 г
соль — 3 г
1. Подготовьте овощи. Огурцы вымойте и нарежьте мелкими кубиками — и маринованные, и свежие. Лук измельчите. Очищать огурцы не нужно — кожура добавит хруста.
2. Сыр легче натирать, если немного его подморозить. Достаточно 20 минут в морозилке. Затем натрите его на крупной тёрке.
3. Откройте тунец. Слейте жидкость, если рыба в собственном соку. Если в масле — можно немного оставить. Разомните тунец вилкой.
4. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините тунец, огурцы, сыр и лук. Добавьте соус, приправьте солью и перцем. Перемешайте.
5. Сделайте майонез за пару минут. В стакан блендера налейте молоко и масло, начните взбивать. Затем добавьте горчицу, лимонный сок и соль. Взбивайте до однородности. Храните не больше трёх дней.
Такой салат хорош и как закуска, и как полноценный приём пищи. Он сытный, но не тяжёлый, а тунец добавляет белка и полезных жиров — то, что нужно, если хочется поесть вкусно и с пользой.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.
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