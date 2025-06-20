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Салат за 25 минут, который нравится даже детям

1:49
Еда

Хруст, свежесть и нежность — всё это в одной тарелке. Если вы ищете салат, который и насытит, и не отнимет кучу времени, ловите рецепт. Всего 25 минут — и готово лёгкое блюдо из самых простых ингредиентов: пекинская капуста, кукуруза, яйца и помидоры. Подходит к мясу, рыбе, шашлыку — а можно и просто с тостом на обед.

заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
заправка для салата

Вам понадобится (на 5 порций):

  • Пекинская капуста — 200 г

  • Кукуруза консервированная — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Помидоры — 2 шт.

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Лимонный сок — для свежести

  • Зелень — для подачи

Как готовить:

1. Сварите яйца вкрутую — 8-10 минут, потом сразу в ледяную воду. Так их легче очистить, и желток останется ярким.

2. Нарежьте яйца кубиками, капусту нашинкуйте тонко, удалив жёсткие части.

3. Помидоры нарежьте аккуратно, кубиками, убрав плодоножку.

4. Слейте жидкость с кукурузы и промокните зёрна — салат не должен быть водянистым.

5. Смешайте всё в большой миске: капусту, помидоры, яйца и кукурузу. Перемешивайте бережно — чтобы сохранить структуру.

6. Заправьте майонезом, посолите, поперчите и добавьте каплю лимонного сока. Он подчеркнёт вкус и добавит свежести.

7. Перемешайте салат двумя ложками снизу вверх — так капуста останется хрустящей, а кусочки — целыми.

8. Охладите салат в холодильнике 10 минут. Перед подачей посыпьте зеленью — и готово!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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