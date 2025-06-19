Сытно, сочно, по-домашнему: ленивые голубцы, ради которых стоит повозиться

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Если ты думаешь, что ленивые голубцы — это блюдо для тех, кто не хочет возиться, то у нас плохие новости: всё равно придётся попыхтеть. Но есть и хорошие — оно того стоит. Эти голубцы с капустой, рисом и фаршем получаются сочными, ароматными и гораздо насыщеннее по вкусу, чем классические в капустных листьях.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Что в составе

свиной фарш — 500 г

говяжий фарш — 500 г

капуста — 200 г

рис — 0,5 стакана

лук — 2 шт.

морковь — 1 шт.

сладкий перец — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

сметана — 150 мл

растительное масло — 3 ст. л.

мука — 4 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Почему всё не так просто

Придётся отдельно отварить рис, пробланшировать капусту, сделать фарш, обжарить "котлетки", приготовить соус и только потом всё это собрать в форму и запечь. Но если не боишься повозиться — награда будет достойной: аромат на всю кухню и еда, которую точно оценят даже привереды.

Как готовить:

Фарш + лук + яйцо + специи - основа. Рис варим отдельно, до полуготовности, добавляем к фаршу. Капусту рубим, варим 3 минуты, тоже туда. Перемешиваем. Формируем небольшие шарики, обваливаем в муке, обжариваем. Готовим соус: овощи пассеруем, добавляем сметану, воду, муку. Всё складываем в форму, поливаем соусом, в духовку на 40 минут при 170 °C.

Получается нечто среднее между котлетой и тушёными голубцами — нежное внутри, с хрустящей корочкой снаружи и в тёплой, насыщенной овощно-сметанной подушке. Подавать лучше горячими, прямо из духовки.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

