Сытно, сочно, по-домашнему: ленивые голубцы, ради которых стоит повозиться

Если ты думаешь, что ленивые голубцы — это блюдо для тех, кто не хочет возиться, то у нас плохие новости: всё равно придётся попыхтеть. Но есть и хорошие — оно того стоит. Эти голубцы с капустой, рисом и фаршем получаются сочными, ароматными и гораздо насыщеннее по вкусу, чем классические в капустных листьях.
свиной фарш — 500 г
говяжий фарш — 500 г
капуста — 200 г
рис — 0,5 стакана
лук — 2 шт.
морковь — 1 шт.
сладкий перец — 1 шт.
яйцо — 1 шт.
сметана — 150 мл
растительное масло — 3 ст. л.
мука — 4 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Придётся отдельно отварить рис, пробланшировать капусту, сделать фарш, обжарить "котлетки", приготовить соус и только потом всё это собрать в форму и запечь. Но если не боишься повозиться — награда будет достойной: аромат на всю кухню и еда, которую точно оценят даже привереды.
Фарш + лук + яйцо + специи - основа.
Рис варим отдельно, до полуготовности, добавляем к фаршу.
Капусту рубим, варим 3 минуты, тоже туда. Перемешиваем.
Формируем небольшие шарики, обваливаем в муке, обжариваем.
Готовим соус: овощи пассеруем, добавляем сметану, воду, муку.
Всё складываем в форму, поливаем соусом, в духовку на 40 минут при 170 °C.
Получается нечто среднее между котлетой и тушёными голубцами — нежное внутри, с хрустящей корочкой снаружи и в тёплой, насыщенной овощно-сметанной подушке. Подавать лучше горячими, прямо из духовки.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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