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Сытно, сочно, по-домашнему: ленивые голубцы, ради которых стоит повозиться

1:56
Еда

Если ты думаешь, что ленивые голубцы — это блюдо для тех, кто не хочет возиться, то у нас плохие новости: всё равно придётся попыхтеть. Но есть и хорошие — оно того стоит. Эти голубцы с капустой, рисом и фаршем получаются сочными, ароматными и гораздо насыщеннее по вкусу, чем классические в капустных листьях.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Что в составе

  • свиной фарш — 500 г

  • говяжий фарш — 500 г

  • капуста — 200 г

  • рис — 0,5 стакана

  • лук — 2 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • сладкий перец — 1 шт.

  • яйцо — 1 шт.

  • сметана — 150 мл

  • растительное масло — 3 ст. л.

  • мука — 4 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

Почему всё не так просто

Придётся отдельно отварить рис, пробланшировать капусту, сделать фарш, обжарить "котлетки", приготовить соус и только потом всё это собрать в форму и запечь. Но если не боишься повозиться — награда будет достойной: аромат на всю кухню и еда, которую точно оценят даже привереды.

Как готовить:

  1. Фарш + лук + яйцо + специи - основа.

  2. Рис варим отдельно, до полуготовности, добавляем к фаршу.

  3. Капусту рубим, варим 3 минуты, тоже туда. Перемешиваем.

  4. Формируем небольшие шарики, обваливаем в муке, обжариваем.

  5. Готовим соус: овощи пассеруем, добавляем сметану, воду, муку.

  6. Всё складываем в форму, поливаем соусом, в духовку на 40 минут при 170 °C.

Получается нечто среднее между котлетой и тушёными голубцами — нежное внутри, с хрустящей корочкой снаружи и в тёплой, насыщенной овощно-сметанной подушке. Подавать лучше горячими, прямо из духовки.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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