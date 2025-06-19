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Ленивое хачапури с сыром — и духовка уже пахнет Грузией

1:35
Еда

Мечтаешь научиться печь хачапури, но боишься сложностей с тестом? Забудь про дрожжи и раскатки "в десять этапов". Этот рецепт ленивого хачапури — находка для всех, кто хочет результат сразу. Нежное, чуть пышное тесто на йогурте, золотистая корочка и много-много сыра — звучит аппетитно?

Хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

Почему стоит попробовать

  • Тесто на йогурте — мягкое, с лёгкой кислинкой и без капризов.

  • Готовится быстро: без долгого подъёма, вся магия — за 45 минут.

  • Рецепт прощает ошибки — с ним даже новичок чувствует себя шеф-поваром.

  • Сыр внутри не плавится в лужу, а аккуратно держит форму — благодаря способу сборки.

Что потребуется:

  • пшеничная мука — 480 г

  • натуральный йогурт (6%) — 400 мл

  • брынза (лучше из коровьего молока) — 500 г

  • яйцо — 1 шт.

  • сода — 1 ч. л.

  • лимонный сок — 1 ч. л.

  • сливочное масло — 50 г

  • соль — 0.5 ч. л.

Как готовить (в двух словах):

  1. Замешай тесто из йогурта, яйца, муки и соды (гасим лимонным соком). Оставь на полчаса.

  2. Сформируй лепёшку, выложи на неё сыр, накрой второй лепёшкой и скрепи края.

  3. Смажь маслом, проколи серединку и в духовку — 30 минут при 180 °C.

  4. Пока первое хачапури печётся — готовь второе. Получается сразу на 8 порций!

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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