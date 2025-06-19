Ленивое хачапури с сыром — и духовка уже пахнет Грузией

Мечтаешь научиться печь хачапури, но боишься сложностей с тестом? Забудь про дрожжи и раскатки "в десять этапов". Этот рецепт ленивого хачапури — находка для всех, кто хочет результат сразу. Нежное, чуть пышное тесто на йогурте, золотистая корочка и много-много сыра — звучит аппетитно?
Тесто на йогурте — мягкое, с лёгкой кислинкой и без капризов.
Готовится быстро: без долгого подъёма, вся магия — за 45 минут.
Рецепт прощает ошибки — с ним даже новичок чувствует себя шеф-поваром.
Сыр внутри не плавится в лужу, а аккуратно держит форму — благодаря способу сборки.
пшеничная мука — 480 г
натуральный йогурт (6%) — 400 мл
брынза (лучше из коровьего молока) — 500 г
яйцо — 1 шт.
сода — 1 ч. л.
лимонный сок — 1 ч. л.
сливочное масло — 50 г
соль — 0.5 ч. л.
Замешай тесто из йогурта, яйца, муки и соды (гасим лимонным соком). Оставь на полчаса.
Сформируй лепёшку, выложи на неё сыр, накрой второй лепёшкой и скрепи края.
Смажь маслом, проколи серединку и в духовку — 30 минут при 180 °C.
Пока первое хачапури печётся — готовь второе. Получается сразу на 8 порций!
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.
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