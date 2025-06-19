Ленивое хачапури с сыром — и духовка уже пахнет Грузией

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаешь научиться печь хачапури, но боишься сложностей с тестом? Забудь про дрожжи и раскатки "в десять этапов". Этот рецепт ленивого хачапури — находка для всех, кто хочет результат сразу. Нежное, чуть пышное тесто на йогурте, золотистая корочка и много-много сыра — звучит аппетитно?

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

Почему стоит попробовать

Тесто на йогурте — мягкое, с лёгкой кислинкой и без капризов.

Готовится быстро : без долгого подъёма, вся магия — за 45 минут.

Рецепт прощает ошибки — с ним даже новичок чувствует себя шеф-поваром.

Сыр внутри не плавится в лужу, а аккуратно держит форму — благодаря способу сборки.

Что потребуется:

пшеничная мука — 480 г

натуральный йогурт (6%) — 400 мл

брынза (лучше из коровьего молока) — 500 г

яйцо — 1 шт.

сода — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

сливочное масло — 50 г

соль — 0.5 ч. л.

Как готовить (в двух словах):

Замешай тесто из йогурта, яйца, муки и соды (гасим лимонным соком). Оставь на полчаса. Сформируй лепёшку, выложи на неё сыр, накрой второй лепёшкой и скрепи края. Смажь маслом, проколи серединку и в духовку — 30 минут при 180 °C. Пока первое хачапури печётся — готовь второе. Получается сразу на 8 порций!

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

