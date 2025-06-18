Мгновенное наслаждение: как сделать тирамису за 5 минут — секретный рецепт

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам самый быстрый способ приготовления тирамису. Он напоминает по вкусу классический тирамису, освежающий и готовится за пару минут. Ниже вы найдете самый быстрый рецепт тирамису, который вы когда-либо пробовали.

Фото: freepik is licensed under public domain тирамису

Очень простой и быстрый рецепт тирамису

Ингредиенты

Кофе эспрессо (не растворимый) — 2 ст. л. (или немного больше)

Кофейный ликер — 1/4 стакана

Савоярди — 8 маленьких штук

Ванильное мороженое — 4 больших шарика

Тертый кувертюр или какао-порошок

Как сделать

Смешайте эспрессо с ликером. Для каждого человека выложите на тарелку 2 савоярди и полейте сверху небольшим количеством смеси эспрессо/ликера (или окуните савоярди в ликер вместе с эспрессо на 5 секунд). Сверху положите 2 шарика ванильного мороженого и посыпьте тертым кувертюром или какао-порошком. Вместо сиропа можете налить еще немного эспрессо/ликера.

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

