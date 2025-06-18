Мгновенное наслаждение: как сделать тирамису за 5 минут — секретный рецепт

Предлагаем вам самый быстрый способ приготовления тирамису. Он напоминает по вкусу классический тирамису, освежающий и готовится за пару минут. Ниже вы найдете самый быстрый рецепт тирамису, который вы когда-либо пробовали.
Ингредиенты
Как сделать
Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
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