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Мгновенное наслаждение: как сделать тирамису за 5 минут — секретный рецепт

1:01
Еда

Предлагаем вам самый быстрый способ приготовления тирамису. Он напоминает по вкусу классический тирамису, освежающий и готовится за пару минут. Ниже вы найдете самый быстрый рецепт тирамису, который вы когда-либо пробовали.

тирамису
Фото: freepik is licensed under public domain
тирамису

Очень простой и быстрый рецепт тирамису

Ингредиенты

  • Кофе эспрессо (не растворимый) — 2 ст. л. (или немного больше)
  • Кофейный ликер — 1/4 стакана
  • Савоярди — 8 маленьких штук
  • Ванильное мороженое — 4 больших шарика
  • Тертый кувертюр или какао-порошок

Как сделать

  1. Смешайте эспрессо с ликером.
  2. Для каждого человека выложите на тарелку 2 савоярди и полейте сверху небольшим количеством смеси эспрессо/ликера (или окуните савоярди в ликер вместе с эспрессо на 5 секунд).
  3. Сверху положите 2 шарика ванильного мороженого и посыпьте тертым кувертюром или какао-порошком.
  4. Вместо сиропа можете налить еще немного эспрессо/ликера.

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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