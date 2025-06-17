Лимонный пирог на одного: простой и вкусный десерт, которым не придётся ни с кем делиться

3:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонный пирог — это освежающий десерт, который идеально подходит для тех, кто предпочитает что-то необычное. Многие любят этот пирог, но не всегда есть необходимость готовить его на всю семью, ведь это слишком много. Вот рецепт лимонного пирога на одного — возможно, он станет вашим новым фаворитом.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Piddock, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонный пирог

Лимон — это вкус, который вызывает споры. Одни его обожают, другие считают слишком кислым. В этом рецепте добавлены семена мака, чтобы создать мини-лимонный маковый пирог, который стал настоящим хитом. Но вы можете добавить что угодно по своему вкусу.

Для более насыщенного вкуса, похожего на фунтовый пирог, можно добавить столовую ложку растопленного масла в тесто или намазать им готовый пирог. А если вы хотите сделать десерт ещё более изысканным, подавайте его с чашкой домашнего кофе с маслом. Это идеальное сочетание!

Теперь давайте перейдём к рецепту лимонного пирога на одного.

Ингредиенты:

2 столовые ложки муки;

3 столовые ложки молока;

1 столовая ложка сахара;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1/4 чайной ложки ванильного экстракта;

1 чайная ложка лимонного курда или цедры;

1 яйцо;

1/2 чайной ложки мака (по желанию);

Масло для смазывания формы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. В миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и мак (если используете). В другой миске взбейте яйцо, добавьте молоко, ванильный экстракт и лимонный курд или цедру. Хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидким, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Слегка смажьте форму для выпечки маслом и вылейте в неё тесто. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут, пока зубочистка, вставленная в центр пирога, не будет выходить сухой.

Этот пирог выглядит как настоящий шедевр! Но чтобы сделать его ещё вкуснее, можно добавить немного фантазии.

Варианты подачи:

Нарезанные фрукты : Добавьте в тесто кусочки клубники, малины или других фруктов. Это добавит яркости и сочности.

: Добавьте в тесто кусочки клубники, малины или других фруктов. Это добавит яркости и сочности. Кокосовая стружка: Смешайте её с тестом или посыпьте сверху перед выпечкой.

Смешайте её с тестом или посыпьте сверху перед выпечкой. Глазурь: Приготовьте глазурь из сахарной пудры и лимонного сока и полейте ею пирог. Или просто намажьте сверху немного сливочного сыра.

Приготовьте глазурь из сахарной пудры и лимонного сока и полейте ею пирог. Или просто намажьте сверху немного сливочного сыра. Веганский вариант: Замените обычное молоко на растительное, а яйцо — на льняное или банановое пюре. Это сделает пирог не только вкусным, но и полезным.

Этот лимонный пирог — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться чем-то особенным без лишних хлопот. Попробуйте его и убедитесь сами!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

