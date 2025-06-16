Это не диета, а обман: 5 легких продуктов, которые на самом деле не помогают вам похудеть

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые "легкие" продукты могут быть не столь полезны для снижения веса, поскольку, хотя они, как правило, содержат меньше калорий или жиров, чем их обычные аналоги, они обычно содержат ингредиенты, такие как сахар, соль или искусственные подсластители, которые могут быть вредны для вашего здоровья.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Ниже мы предлагаем пять примеров "легких" продуктов, которые часто употребляются с целью контроля веса, но на самом деле не способствуют его снижению.

"Легкие" или безсахарные напитки

Диетические газированные напитки содержат мало калорий, но они, как правило, изменяют восприятие сладости и усиливают желание съесть сладкую пищу.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism. Согласно результатам, "некалорийные подсластители стимулируют аппетит, возможно, из-за доставки сладкого вкуса без пост-приемных метаболических сигналов, которые обычно связываются с гипоталамусом для подавления голода".

Легкие закуски

Легкие закуски, такие как чипсы, батончики и печенье, содержат мало жира, но могут содержать даже больше сахара, чем их обычные аналоги, согласно исследованию, опубликованному в PubMed Central. Поэтому они столь же калорийны и не очень насыщают, поэтому они не контролируют аппетит.

Продукты с маркировкой "0% жира"

Такие продукты, как йогурт, заправки или сыры, с маркировкой "0% жира" содержат сахара или крахмалы для улучшения вкуса. Следовательно, эти продукты могут вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови, что способствует накоплению жира и отрицательно влияет на чувство сытости и контроль аппетита.

"Легкие" или "без сахара" соки

В эти напитки не добавляют сахар, но они все равно содержат фруктозу (натуральный сахар) и не содержат клетчатки. Следовательно, эти продукты могут резко повышать уровень глюкозы в крови и не вызывают чувства сытости, как целый фрукт.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует "использовать подсластители для контроля веса тела или снижения риска неинфекционных заболеваний".

Продукты с этикетками "фитнес" или "здоровье"

Продукты, на этикетках которых есть слова "фитнес" или "здоровье", побуждают людей употреблять их более свободно, полагая, что они низкокалорийны. Однако они могут быть неэффективны для контроля веса.

Например, батончик мюсли "фитнес" содержит более 150 ккал на единицу, но также имеет высокое содержание сахара или сиропа.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

