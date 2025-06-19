Зимой открываешь банку — а помидоры как с грядки: не трескаются, не мутнеют, не текут

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти помидоры не просто закуска — это маленькое гастрономическое чудо. Аромат корицы, гвоздики и чеснока придаёт классическим томатам необычный, чуть пряный вкус, который покоряет с первой ложки. Рецепт прост, а результат — как из кулинарной лавки прошлого века.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Консервированные томаты

Почему стоит попробовать

Помидоры остаются целыми и не лопаются.

Готовятся быстро и не требуют дополнительной стерилизации.

Удивительно нежный и в то же время насыщенный вкус.

Ингредиенты на 3-4 литровые банки:

Помидоры — 3 кг

Вода — 1,5 л

Сахар — 4 ст. ложки

Соль (крупная, не йодированная) — 1 ст. ложка

Столовый уксус 9% — 1,5 ст. ложки

Гвоздика — 2 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Молотая корица — 0,5 ч. ложки

Перец горошком — 4 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Укроп — 5 г

Листья смородины — 5 г

Листья вишни — 5 г

Пошаговый рецепт

1. Подготовка овощей и банок

Выберите плотные, спелые помидоры среднего размера. Хорошо вымойте их и оставьте обсохнуть. Банки вымойте содой и простерилизуйте — в духовке, микроволновке или на пару. Крышки кипятите отдельно.

2. Укладка зелени и помидоров

На дно каждой банки положите вымытые и обсушенные листья, укроп и зубчики чеснока. Сверху аккуратно уложите помидоры, не прижимая их плотно.

3. Первая заливка кипятком

Залейте банки кипятком, накройте крышками и оставьте на 15 минут. Это поможет прогреть томаты и подготовит их к маринаду.

4. Приготовление маринада

Слейте воду из банок в кастрюлю. Добавьте сахар, соль, гвоздику, перец, лавровый лист и корицу. Влейте уксус. Доведите до кипения, перемешивая, чтобы всё растворилось.

5. Финальная заливка и закатка

Залейте банки горячим маринадом до самого верха. Сразу закрутите крышками, переверните вверх дном и укутайте в одеяло до полного остывания.

Советы по хранению и вкусу

Храните заготовку в прохладном месте — подвале, кладовке или холодильнике.

Помидоры будут радовать вкусом всю зиму — подавайте как закуску или добавляйте в салаты.

Чтобы кожица не лопалась при заливке, проколите каждый томат в двух-трёх местах зубочисткой.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

