Зимой открываешь банку — а помидоры как с грядки: не трескаются, не мутнеют, не текут

Эти помидоры не просто закуска — это маленькое гастрономическое чудо. Аромат корицы, гвоздики и чеснока придаёт классическим томатам необычный, чуть пряный вкус, который покоряет с первой ложки. Рецепт прост, а результат — как из кулинарной лавки прошлого века.
Помидоры остаются целыми и не лопаются.
Готовятся быстро и не требуют дополнительной стерилизации.
Удивительно нежный и в то же время насыщенный вкус.
Помидоры — 3 кг
Вода — 1,5 л
Сахар — 4 ст. ложки
Соль (крупная, не йодированная) — 1 ст. ложка
Столовый уксус 9% — 1,5 ст. ложки
Гвоздика — 2 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Молотая корица — 0,5 ч. ложки
Перец горошком — 4 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Укроп — 5 г
Листья смородины — 5 г
Листья вишни — 5 г
Выберите плотные, спелые помидоры среднего размера. Хорошо вымойте их и оставьте обсохнуть. Банки вымойте содой и простерилизуйте — в духовке, микроволновке или на пару. Крышки кипятите отдельно.
На дно каждой банки положите вымытые и обсушенные листья, укроп и зубчики чеснока. Сверху аккуратно уложите помидоры, не прижимая их плотно.
Залейте банки кипятком, накройте крышками и оставьте на 15 минут. Это поможет прогреть томаты и подготовит их к маринаду.
Слейте воду из банок в кастрюлю. Добавьте сахар, соль, гвоздику, перец, лавровый лист и корицу. Влейте уксус. Доведите до кипения, перемешивая, чтобы всё растворилось.
Залейте банки горячим маринадом до самого верха. Сразу закрутите крышками, переверните вверх дном и укутайте в одеяло до полного остывания.
Храните заготовку в прохладном месте — подвале, кладовке или холодильнике.
Помидоры будут радовать вкусом всю зиму — подавайте как закуску или добавляйте в салаты.
Чтобы кожица не лопалась при заливке, проколите каждый томат в двух-трёх местах зубочисткой.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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