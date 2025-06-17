Гарнир, который затмевает основное блюдо: все просят рецепт, никто не верит, как просто

Забудьте всё, что знали о картофельных гарнирах! Этот рецепт доказывает, что простое блюдо может быть настоящим кулинарным откровением. В нём удачно сочетаются сочные овощи, специи и хрустящий картофель, а готовка занимает минимум времени. Это идеальный вариант, если хочется чего-то вкусного без особых усилий.
Минимум действий — максимум вкуса.
Отлично подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо.
Идеален для лета: сезонные овощи придают свежесть и яркость.
Картофель — 3 шт. (подойдёт молодой или любой, что есть под рукой)
Помидор — 1 крупный
Лук — 1 шт.
Зубчик чеснока — 1
Зелёный болгарский перец — ½ шт.
Оливковое масло — 1/4 стакана
Белое вино — 1/4 бокала
Сухое мясо птицы (в порошке) — 1 ст. ложка
Соль и перец — по вкусу
Тимьян, травы Прованса — по желанию
Паприка и красный перец чили — по вкусу
Лавровый лист — 3 шт.
Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте форму для запекания. Смажьте дно несколькими ложками оливкового масла.
Подготовьте овощи. Картофель вымойте, очистите и нарежьте средними дольками. Нарежьте помидоры и лук, измельчите чеснок. Болгарский перец порежьте соломкой.
Соберите блюдо. Выложите овощи в форму, полейте маслом и посыпьте специями, травами, паприкой и чили. Добавьте лавровые листья.
Залейте винной смесью. В отдельной миске смешайте вино с порошком из мяса птицы и вылейте в форму.
Запекайте около 30 минут, пока картофель не станет мягким и не подрумянится. Готовность легко проверить ножом — он должен входить легко.
Это блюдо хорошо сочетается с жареной курицей, свежим салатом или омлетом. А если подать его с домашним айоли, горчицей или кетчупом — успех гарантирован.
Такой гарнир выручит в любой ситуации: от семейного ужина до неожиданного визита гостей. Простое, но невероятно вкусное блюдо, в которое легко влюбиться с первой вилки.
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.
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