Гарнир, который затмевает основное блюдо: все просят рецепт, никто не верит, как просто

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте всё, что знали о картофельных гарнирах! Этот рецепт доказывает, что простое блюдо может быть настоящим кулинарным откровением. В нём удачно сочетаются сочные овощи, специи и хрустящий картофель, а готовка занимает минимум времени. Это идеальный вариант, если хочется чего-то вкусного без особых усилий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запеченные овощи

Что делает это блюдо особенным

Минимум действий — максимум вкуса.

Отлично подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо.

Идеален для лета: сезонные овощи придают свежесть и яркость.

Ингредиенты на 2-3 порции:

Картофель — 3 шт. (подойдёт молодой или любой, что есть под рукой)

Помидор — 1 крупный

Лук — 1 шт.

Зубчик чеснока — 1

Зелёный болгарский перец — ½ шт.

Оливковое масло — 1/4 стакана

Белое вино — 1/4 бокала

Сухое мясо птицы (в порошке) — 1 ст. ложка

Соль и перец — по вкусу

Тимьян, травы Прованса — по желанию

Паприка и красный перец чили — по вкусу

Лавровый лист — 3 шт.

Как приготовить: пошагово

Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте форму для запекания. Смажьте дно несколькими ложками оливкового масла. Подготовьте овощи. Картофель вымойте, очистите и нарежьте средними дольками. Нарежьте помидоры и лук, измельчите чеснок. Болгарский перец порежьте соломкой. Соберите блюдо. Выложите овощи в форму, полейте маслом и посыпьте специями, травами, паприкой и чили. Добавьте лавровые листья. Залейте винной смесью. В отдельной миске смешайте вино с порошком из мяса птицы и вылейте в форму. Запекайте около 30 минут, пока картофель не станет мягким и не подрумянится. Готовность легко проверить ножом — он должен входить легко.

С чем подавать

Это блюдо хорошо сочетается с жареной курицей, свежим салатом или омлетом. А если подать его с домашним айоли, горчицей или кетчупом — успех гарантирован.

Такой гарнир выручит в любой ситуации: от семейного ужина до неожиданного визита гостей. Простое, но невероятно вкусное блюдо, в которое легко влюбиться с первой вилки.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

