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Гарнир, который затмевает основное блюдо: все просят рецепт, никто не верит, как просто

2:31
Еда

Забудьте всё, что знали о картофельных гарнирах! Этот рецепт доказывает, что простое блюдо может быть настоящим кулинарным откровением. В нём удачно сочетаются сочные овощи, специи и хрустящий картофель, а готовка занимает минимум времени. Это идеальный вариант, если хочется чего-то вкусного без особых усилий.

Запеченные овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеченные овощи

Что делает это блюдо особенным

  • Минимум действий — максимум вкуса.

  • Отлично подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо.

  • Идеален для лета: сезонные овощи придают свежесть и яркость.

Ингредиенты на 2-3 порции:

  • Картофель — 3 шт. (подойдёт молодой или любой, что есть под рукой)

  • Помидор — 1 крупный

  • Лук — 1 шт.

  • Зубчик чеснока — 1

  • Зелёный болгарский перец — &frac12 шт.

  • Оливковое масло — 1/4 стакана

  • Белое вино — 1/4 бокала

  • Сухое мясо птицы (в порошке) — 1 ст. ложка

  • Соль и перец — по вкусу

  • Тимьян, травы Прованса — по желанию

  • Паприка и красный перец чили — по вкусу

  • Лавровый лист — 3 шт.

Как приготовить: пошагово

  1. Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте форму для запекания. Смажьте дно несколькими ложками оливкового масла.

  2. Подготовьте овощи. Картофель вымойте, очистите и нарежьте средними дольками. Нарежьте помидоры и лук, измельчите чеснок. Болгарский перец порежьте соломкой.

  3. Соберите блюдо. Выложите овощи в форму, полейте маслом и посыпьте специями, травами, паприкой и чили. Добавьте лавровые листья.

  4. Залейте винной смесью. В отдельной миске смешайте вино с порошком из мяса птицы и вылейте в форму.

  5. Запекайте около 30 минут, пока картофель не станет мягким и не подрумянится. Готовность легко проверить ножом — он должен входить легко.

С чем подавать

Это блюдо хорошо сочетается с жареной курицей, свежим салатом или омлетом. А если подать его с домашним айоли, горчицей или кетчупом — успех гарантирован.

Такой гарнир выручит в любой ситуации: от семейного ужина до неожиданного визита гостей. Простое, но невероятно вкусное блюдо, в которое легко влюбиться с первой вилки.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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