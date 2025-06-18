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Финский фокус с огурцами: переросшие плоды превращаются в хрустящий деликатес за 7 минут

2:31
Еда

Когда привычные рецепты уже не радуют, стоит попробовать что-то новое — например, финский способ маринования огурцов с горчицей. Минимум усилий, простые ингредиенты и потрясающий вкус — закуска получается яркой, ароматной и очень хрустящей. Особенно удобно использовать даже переросшие огурцы — они отлично подходят для такого маринада.

Маринованные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованные огурцы

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Подходит для любых огурцов, в том числе крупных.

  • Вкус — пикантный, слегка островатый, с тонкими горчичными нотками.

  • Удобно хранится в обычной кладовой или шкафу.

  • Не требует сложных ингредиентов или техники.

Ингредиенты на 3 поллитровые баночки

  • Огурцы — 1 кг

  • Вода — 1 л

  • Горчица (зёрна) — 12 г

  • Лавровый лист — 3 шт.

  • Сахар — 100 г

  • Соль — 50 г

  • Уксус 9% — 100 мл

Подготовка: всё начинается с замачивания

Огурцы заранее замочите в холодной воде на 2-3 часа — это важно для их будущей хрусткости. Параллельно подготовьте банки: можно простерилизовать их в духовке, на пару, или просто обдать кипятком. Главное — чтобы тара была абсолютно чистой и горячей.

Пошаговое приготовление

  1. Промыть и нарезать. Огурцы тщательно вымойте, обрежьте хвостики и нарежьте кружочками по 2-3 см.

  2. Сварить маринад. В кастрюлю влейте воду, добавьте горчицу, сахар, соль и лавровый лист. Доведите до кипения, затем влейте уксус.

  3. Проварить огурцы. Отправьте нарезанные огурцы в кипящий маринад, варите на среднем огне 5-7 минут. Перемешайте пару раз — огурцы должны поменять цвет на оливковый.

  4. Разложить по банкам. Распределите огурцы по банкам, добавив в каждую по листочку лавра. Залейте маринадом до самого верха.

  5. Закатать и укутать. Плотно закрутите стерильными крышками, переверните банки вверх дном, укройте тёплым одеялом. Пусть полностью остынут.

Как хранить и использовать

Готовые огурчики можно убирать в подвал, кладовую или даже шкаф — они отлично хранятся при комнатной температуре. Подходят как для закуски, так и в качестве гарнира к мясу, картошке или в салаты.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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