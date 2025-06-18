Финский фокус с огурцами: переросшие плоды превращаются в хрустящий деликатес за 7 минут

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда привычные рецепты уже не радуют, стоит попробовать что-то новое — например, финский способ маринования огурцов с горчицей. Минимум усилий, простые ингредиенты и потрясающий вкус — закуска получается яркой, ароматной и очень хрустящей. Особенно удобно использовать даже переросшие огурцы — они отлично подходят для такого маринада.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованные огурцы

Почему стоит попробовать этот рецепт

Подходит для любых огурцов, в том числе крупных.

Вкус — пикантный, слегка островатый, с тонкими горчичными нотками.

Удобно хранится в обычной кладовой или шкафу.

Не требует сложных ингредиентов или техники.

Ингредиенты на 3 поллитровые баночки

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 л

Горчица (зёрна) — 12 г

Лавровый лист — 3 шт.

Сахар — 100 г

Соль — 50 г

Уксус 9% — 100 мл

Подготовка: всё начинается с замачивания

Огурцы заранее замочите в холодной воде на 2-3 часа — это важно для их будущей хрусткости. Параллельно подготовьте банки: можно простерилизовать их в духовке, на пару, или просто обдать кипятком. Главное — чтобы тара была абсолютно чистой и горячей.

Пошаговое приготовление

Промыть и нарезать. Огурцы тщательно вымойте, обрежьте хвостики и нарежьте кружочками по 2-3 см. Сварить маринад. В кастрюлю влейте воду, добавьте горчицу, сахар, соль и лавровый лист. Доведите до кипения, затем влейте уксус. Проварить огурцы. Отправьте нарезанные огурцы в кипящий маринад, варите на среднем огне 5-7 минут. Перемешайте пару раз — огурцы должны поменять цвет на оливковый. Разложить по банкам. Распределите огурцы по банкам, добавив в каждую по листочку лавра. Залейте маринадом до самого верха. Закатать и укутать. Плотно закрутите стерильными крышками, переверните банки вверх дном, укройте тёплым одеялом. Пусть полностью остынут.

Как хранить и использовать

Готовые огурчики можно убирать в подвал, кладовую или даже шкаф — они отлично хранятся при комнатной температуре. Подходят как для закуски, так и в качестве гарнира к мясу, картошке или в салаты.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

