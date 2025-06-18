Финский фокус с огурцами: переросшие плоды превращаются в хрустящий деликатес за 7 минут

Когда привычные рецепты уже не радуют, стоит попробовать что-то новое — например, финский способ маринования огурцов с горчицей. Минимум усилий, простые ингредиенты и потрясающий вкус — закуска получается яркой, ароматной и очень хрустящей. Особенно удобно использовать даже переросшие огурцы — они отлично подходят для такого маринада.
Подходит для любых огурцов, в том числе крупных.
Вкус — пикантный, слегка островатый, с тонкими горчичными нотками.
Удобно хранится в обычной кладовой или шкафу.
Не требует сложных ингредиентов или техники.
Огурцы — 1 кг
Вода — 1 л
Горчица (зёрна) — 12 г
Лавровый лист — 3 шт.
Сахар — 100 г
Соль — 50 г
Уксус 9% — 100 мл
Огурцы заранее замочите в холодной воде на 2-3 часа — это важно для их будущей хрусткости. Параллельно подготовьте банки: можно простерилизовать их в духовке, на пару, или просто обдать кипятком. Главное — чтобы тара была абсолютно чистой и горячей.
Промыть и нарезать. Огурцы тщательно вымойте, обрежьте хвостики и нарежьте кружочками по 2-3 см.
Сварить маринад. В кастрюлю влейте воду, добавьте горчицу, сахар, соль и лавровый лист. Доведите до кипения, затем влейте уксус.
Проварить огурцы. Отправьте нарезанные огурцы в кипящий маринад, варите на среднем огне 5-7 минут. Перемешайте пару раз — огурцы должны поменять цвет на оливковый.
Разложить по банкам. Распределите огурцы по банкам, добавив в каждую по листочку лавра. Залейте маринадом до самого верха.
Закатать и укутать. Плотно закрутите стерильными крышками, переверните банки вверх дном, укройте тёплым одеялом. Пусть полностью остынут.
Готовые огурчики можно убирать в подвал, кладовую или даже шкаф — они отлично хранятся при комнатной температуре. Подходят как для закуски, так и в качестве гарнира к мясу, картошке или в салаты.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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