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Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут

1:35
Еда

Ищете простой и вкусный рецепт для семейного ужина? Попробуйте эту мягкую, ароматную запеканку из макарон. Она готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков.

Макаронная запеканка
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макаронная запеканка

Ингредиенты (вегетарианская версия, на 2 персоны):

  • 200 г макаронных изделий в виде ракушек;
  • 100 г бекона;
  • 3 столовые ложки свежих сливок;
  • 50 г тертого сыра Грюйер;
  • молотый перец;
  • соль;
  • 1 помидор или 1 банка консервированного очищенного помидора;
  • 2 шампиньона.

Пошаговый рецепт

  1. Вскипятите подсоленную воду и варите макароны-ракушки до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке.
  2. Нарежьте бекон небольшими кубиками и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки.
  3. Нарежьте помидоры кубиками, а шампиньоны — тонкими ломтиками.
  4. В глубокой форме для запекания соедините макароны, обжаренный бекон, помидоры и шампиньоны.
  5. Влейте свежие сливки и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
  6. Поверх смеси равномерно распределите тертый сыр.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия и запекайте блюдо около 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистый оттенок.

Подавайте запеканку горячей, украсив свежей зеленью по желанию. Это блюдо порадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом, а также станет отличным дополнением к любому столу.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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