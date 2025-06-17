Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут
1:35
Ищете простой и вкусный рецепт для семейного ужина? Попробуйте эту мягкую, ароматную запеканку из макарон. Она готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков.
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макаронная запеканка
Ингредиенты (вегетарианская версия, на 2 персоны):
- 200 г макаронных изделий в виде ракушек;
- 100 г бекона;
- 3 столовые ложки свежих сливок;
- 50 г тертого сыра Грюйер;
- молотый перец;
- соль;
- 1 помидор или 1 банка консервированного очищенного помидора;
- 2 шампиньона.
Пошаговый рецепт
- Вскипятите подсоленную воду и варите макароны-ракушки до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке.
- Нарежьте бекон небольшими кубиками и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки.
- Нарежьте помидоры кубиками, а шампиньоны — тонкими ломтиками.
- В глубокой форме для запекания соедините макароны, обжаренный бекон, помидоры и шампиньоны.
- Влейте свежие сливки и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
- Поверх смеси равномерно распределите тертый сыр.
- Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия и запекайте блюдо около 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистый оттенок.
Подавайте запеканку горячей, украсив свежей зеленью по желанию. Это блюдо порадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом, а также станет отличным дополнением к любому столу.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру