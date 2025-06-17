Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете простой и вкусный рецепт для семейного ужина? Попробуйте эту мягкую, ароматную запеканку из макарон. Она готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макаронная запеканка

Ингредиенты (вегетарианская версия, на 2 персоны):

200 г макаронных изделий в виде ракушек;

100 г бекона;

3 столовые ложки свежих сливок;

50 г тертого сыра Грюйер;

молотый перец;

соль;

1 помидор или 1 банка консервированного очищенного помидора;

2 шампиньона.

Пошаговый рецепт

Вскипятите подсоленную воду и варите макароны-ракушки до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке. Нарежьте бекон небольшими кубиками и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки. Нарежьте помидоры кубиками, а шампиньоны — тонкими ломтиками. В глубокой форме для запекания соедините макароны, обжаренный бекон, помидоры и шампиньоны. Влейте свежие сливки и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Поверх смеси равномерно распределите тертый сыр. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия и запекайте блюдо около 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистый оттенок.

Подавайте запеканку горячей, украсив свежей зеленью по желанию. Это блюдо порадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом, а также станет отличным дополнением к любому столу.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

