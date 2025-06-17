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Как удивить ненавистника цукини: вкуснейший тарт с копчёным лососем, который заставит его передумать

3:05
Еда

Если кто-то в вашем окружении не любит цукини, есть способ изменить его мнение. Этот рецепт не только вкусный, но и эстетически привлекательный.

Тарт
Фото: freepik.com by wahyu_t, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тарт

Цукини — это летний овощ, богатый клетчаткой и водой, с низкой калорийностью и универсальностью в кулинарии. Их текстура меняется в зависимости от способа приготовления: они хрустящие в сыром виде и нежные после тепловой обработки. Однако иногда их обвиняют в отсутствии ярко выраженного вкуса.

Секрет заключается в правильном сочетании ингредиентов. Цукини обладают тонким ароматом, который не доминирует в блюде, но может стать основой для создания сочных и насыщенных вкусов. Несколько специй или сырная заправка могут превратить обычный цукини в изысканное блюдо.

Как убедить скептиков в любви к цуккини?

Многие не любят цукини из-за негативного опыта, связанного с их приготовлением. Однако при правильном подходе этот продукт может стать настоящим украшением вашего стола. Важно помнить, что красивая подача играет ключевую роль в восприятии блюда.

Французское издание marmiton.org предлагает рецепт тарта из цукини и копчёного лосося, который идеально подходит для летнего сезона.

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты (на 8 порций):

  • 1 лист песочного теста (можно использовать готовое или приготовить самостоятельно)
  • 4 крупных цукини 
  • 4 ломтика копчёного лосося (или форели)
  • 100 г тёртого сыра (по вашему вкусу)
  • 3 яйца
  • 50 г сливочного масла
  • 20 мл сливок
  • Прованские травы
  • Соль и свежемолотый перец

Простое приготовление для впечатляющего результата

  1. Начните с подготовки цукини: тщательно вымойте их и обсушите бумажными полотенцами. Если используете органические овощи, не очищайте их от кожуры. Затем нарежьте цуккини тонкими длинными полосками.
  2. Раскатайте песочное тесто и выложите его в смазанную маслом форму для тарта, сделав небольшие проколы вилкой.
  3. Поместите два или три ломтика цукини вертикально, слегка перекрывая друг друга. Сверху равномерно распределите полоски копчёной рыбы.
  4. Сверните всё в рулет, начиная с центра. Затем продолжайте выкладывать слои, чередуя цуккини и рыбу, пока не заполните форму.
  5. Взбейте яйца в миске, добавьте сливки, прованские травы, соль и перец по вкусу. Полученной смесью залейте рулет. Посыпьте сверху тёртым сыром.
  6. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 45 минут.

Готовый тарт будет выглядеть аппетитно, а его вкус превзойдёт все ожидания. Этот рецепт — отличный способ открыть для себя новый взгляд на цукини и порадовать даже самых привередливых гурманов.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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