Сырная лепешка на сковороде: секрет быстрых завтраков, о котором вы не подозревали — удивите домочадцев

Завтрак — ключевой прием пищи, который нельзя пропускать. Он обеспечивает энергией на весь день и помогает избежать проблем с пищеварением. Но часто утром не хватает времени, чтобы приготовить полноценный завтрак для всех.
Сырная лепешка — отличное решение для быстрого и питательного завтрака, легкого перекуса или дополнения к обеду или ужину вместо хлеба. Ее легко готовить, и для этого не нужны специальные навыки.
Ингредиенты:
Приготовление
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
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