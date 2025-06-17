Сырная лепешка на сковороде: секрет быстрых завтраков, о котором вы не подозревали — удивите домочадцев

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак — ключевой прием пищи, который нельзя пропускать. Он обеспечивает энергией на весь день и помогает избежать проблем с пищеварением. Но часто утром не хватает времени, чтобы приготовить полноценный завтрак для всех.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лепёшка

Сырная лепешка — отличное решение для быстрого и питательного завтрака, легкого перекуса или дополнения к обеду или ужину вместо хлеба. Ее легко готовить, и для этого не нужны специальные навыки.

Ингредиенты:

Молоко — 1 стакан,

сахар — 0,5 ч. ложки,

яйцо — 1 шт.,

твердый сыр — 200 г,

разрыхлитель — 0,5 ч. ложки,

соль — по вкусу,

растительное масло — для жарки.

Приготовление

В миске взбейте яйцо с солью и сахаром. Добавьте муку с разрыхлителем, влейте молоко и тщательно перемешайте до однородности. На крупной терке натрите сыр и добавьте его в тесто. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и выложите тесто. Готовьте на медленном огне под крышкой около 8 минут. Когда верх лепешки станет плотным, переверните и жарьте еще 3 минуты.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

