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Сырная лепешка на сковороде: секрет быстрых завтраков, о котором вы не подозревали — удивите домочадцев

1:14
Еда

Завтрак — ключевой прием пищи, который нельзя пропускать. Он обеспечивает энергией на весь день и помогает избежать проблем с пищеварением. Но часто утром не хватает времени, чтобы приготовить полноценный завтрак для всех.

Лепёшка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лепёшка

Сырная лепешка — отличное решение для быстрого и питательного завтрака, легкого перекуса или дополнения к обеду или ужину вместо хлеба. Ее легко готовить, и для этого не нужны специальные навыки.

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 стакан,
  • сахар — 0,5 ч. ложки,
  • яйцо — 1 шт.,
  • твердый сыр — 200 г,
  • разрыхлитель — 0,5 ч. ложки,
  • соль — по вкусу,
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление

  1. В миске взбейте яйцо с солью и сахаром.
  2. Добавьте муку с разрыхлителем, влейте молоко и тщательно перемешайте до однородности.
  3. На крупной терке натрите сыр и добавьте его в тесто.
  4. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и выложите тесто.
  5. Готовьте на медленном огне под крышкой около 8 минут. Когда верх лепешки станет плотным, переверните и жарьте еще 3 минуты.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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