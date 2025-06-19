Когда не можется выбрать между десертом и кофе — на помощь приходит этот красавчик

Это не просто кофе. Это встреча лета с утренней бодростью. Ароматный, насыщенный, прохладный и бархатистый — кофе глясе с шариком ванильного мороженого и домашним сиропом из земляники превращается в нечто гораздо большее, чем напиток. Это десерт. Это настроение. Это тот самый "глоток счастья", который хочется повторить.
Кофе молотый — 14 г
Вода — 250 мл
Мороженое ванильное — 60-75 г
Земляника (лесная или садовая) — 130 г
Сахар-песок — по вкусу
Сахарная пудра — 30 г
Землянику промыть под проточной водой, аккуратно обсушить.
Протереть ягоды через сито до получения пюре однородной консистенции.
Смешать пюре с сахаром в соотношении 1:1 и добавить сахарную пудру.
Переложить массу в сотейник и томить на слабом огне под крышкой до лёгкой густоты. Остудить — получится ароматный земляничный сироп.
Заварить крепкий кофе и перелить в высокий прозрачный стакан.
Добавить сахар по вкусу.
Выложить сверху шарик ванильного мороженого.
Щедро полить земляничным сиропом.
Присыпать немного сахарной пудрой и украсить несколькими ягодами.
Если хочется более "десертного" варианта — можно добавить немного корицы, каплю ликёра или использовать кофейное мороженое вместо ванильного. Но и в классике — этот напиток звучит безупречно.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.