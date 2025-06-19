Когда не можется выбрать между десертом и кофе — на помощь приходит этот красавчик

Это не просто кофе. Это встреча лета с утренней бодростью. Ароматный, насыщенный, прохладный и бархатистый — кофе глясе с шариком ванильного мороженого и домашним сиропом из земляники превращается в нечто гораздо большее, чем напиток. Это десерт. Это настроение. Это тот самый "глоток счастья", который хочется повторить.

Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Какао

Ингредиенты (на 1-2 порции)

Кофе молотый — 14 г

Вода — 250 мл

Мороженое ванильное — 60-75 г

Земляника (лесная или садовая) — 130 г

Сахар-песок — по вкусу

Сахарная пудра — 30 г

Как готовить

Землянику промыть под проточной водой, аккуратно обсушить. Протереть ягоды через сито до получения пюре однородной консистенции. Смешать пюре с сахаром в соотношении 1:1 и добавить сахарную пудру. Переложить массу в сотейник и томить на слабом огне под крышкой до лёгкой густоты. Остудить — получится ароматный земляничный сироп. Заварить крепкий кофе и перелить в высокий прозрачный стакан. Добавить сахар по вкусу. Выложить сверху шарик ванильного мороженого. Щедро полить земляничным сиропом. Присыпать немного сахарной пудрой и украсить несколькими ягодами.

Совет

Если хочется более "десертного" варианта — можно добавить немного корицы, каплю ликёра или использовать кофейное мороженое вместо ванильного. Но и в классике — этот напиток звучит безупречно.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

