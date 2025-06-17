Без плиты, без заморочек, без истерик — желе из земляники для тех, кому просто хочется сладкого

Лёгкий, прохладный, прозрачный и яркий. Земляничное желе — это не просто десерт, а целая история: о лесных тропах, детских ладошках, пахнущих ягодами, и о простых радостях, которые так легко вернуть в одной ложке.
Это угощение идеально подходит для детского праздника, романтического ужина или просто как способ сохранить вкус лета в самый обычный день.
Земляника (или клубника) — 100 г
Сахар — 100 г
Желатин — 20 г
Вода — 300 мл
Лимонный сок — по вкусу
Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды. Желательно — собранные вручную. Но и клубника прекрасно подойдёт.
Желатин заранее замочить в небольшом количестве холодной воды — дать набухнуть.
Ягоды тщательно размять в пюре и протереть через сито. Готовое пюре отставить — оно потребуется чуть позже.
Оставшийся жмых залить водой, довести до кипения (не более 1-2 минут) и процедить.
В тёплый отвар добавить сахар и набухший желатин. Поставить на слабый огонь и аккуратно прогреть до полного растворения (не кипятить).
Влить в смесь земляничное пюре. При необходимости — сбалансировать вкус несколькими каплями лимонного сока.
Разлить желе по формам и охладить в холодильнике до полного застывания (на 3-4 часа).
При подаче форму с желе можно briefly опустить в горячую воду, а затем аккуратно перевернуть на тарелку — получится настоящий ресторанный десерт. Хотя и в вазочке — это будет великолепно.
Для более прозрачной текстуры можно дополнительно процедить смесь через марлю. Желе прекрасно сочетается с листочками мяты, шариком ванильного мороженого или каплей сливок.
Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.
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