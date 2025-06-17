Без плиты, без заморочек, без истерик — желе из земляники для тех, кому просто хочется сладкого

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий, прохладный, прозрачный и яркий. Земляничное желе — это не просто десерт, а целая история: о лесных тропах, детских ладошках, пахнущих ягодами, и о простых радостях, которые так легко вернуть в одной ложке.

Фото: flickr.com by KFoodaddict, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клубничное желе

Это угощение идеально подходит для детского праздника, романтического ужина или просто как способ сохранить вкус лета в самый обычный день.

Ингредиенты

Земляника (или клубника) — 100 г

Сахар — 100 г

Желатин — 20 г

Вода — 300 мл

Лимонный сок — по вкусу

Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды. Желательно — собранные вручную. Но и клубника прекрасно подойдёт.

Способ приготовления

Желатин заранее замочить в небольшом количестве холодной воды — дать набухнуть. Ягоды тщательно размять в пюре и протереть через сито. Готовое пюре отставить — оно потребуется чуть позже. Оставшийся жмых залить водой, довести до кипения (не более 1-2 минут) и процедить. В тёплый отвар добавить сахар и набухший желатин. Поставить на слабый огонь и аккуратно прогреть до полного растворения (не кипятить). Влить в смесь земляничное пюре. При необходимости — сбалансировать вкус несколькими каплями лимонного сока. Разлить желе по формам и охладить в холодильнике до полного застывания (на 3-4 часа). При подаче форму с желе можно briefly опустить в горячую воду, а затем аккуратно перевернуть на тарелку — получится настоящий ресторанный десерт. Хотя и в вазочке — это будет великолепно.

Советы

Для более прозрачной текстуры можно дополнительно процедить смесь через марлю. Желе прекрасно сочетается с листочками мяты, шариком ванильного мороженого или каплей сливок.

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.

