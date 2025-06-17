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Без плиты, без заморочек, без истерик — желе из земляники для тех, кому просто хочется сладкого

1:57
Еда

Лёгкий, прохладный, прозрачный и яркий. Земляничное желе — это не просто десерт, а целая история: о лесных тропах, детских ладошках, пахнущих ягодами, и о простых радостях, которые так легко вернуть в одной ложке.

Клубничное желе
Фото: flickr.com by KFoodaddict, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клубничное желе

Это угощение идеально подходит для детского праздника, романтического ужина или просто как способ сохранить вкус лета в самый обычный день.

Ингредиенты

  • Земляника (или клубника) — 100 г

  • Сахар — 100 г

  • Желатин — 20 г

  • Вода — 300 мл

  • Лимонный сок — по вкусу

Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды. Желательно — собранные вручную. Но и клубника прекрасно подойдёт.

Способ приготовления

  1. Желатин заранее замочить в небольшом количестве холодной воды — дать набухнуть.

  2. Ягоды тщательно размять в пюре и протереть через сито. Готовое пюре отставить — оно потребуется чуть позже.

  3. Оставшийся жмых залить водой, довести до кипения (не более 1-2 минут) и процедить.

  4. В тёплый отвар добавить сахар и набухший желатин. Поставить на слабый огонь и аккуратно прогреть до полного растворения (не кипятить).

  5. Влить в смесь земляничное пюре. При необходимости — сбалансировать вкус несколькими каплями лимонного сока.

  6. Разлить желе по формам и охладить в холодильнике до полного застывания (на 3-4 часа).

  7. При подаче форму с желе можно briefly опустить в горячую воду, а затем аккуратно перевернуть на тарелку — получится настоящий ресторанный десерт. Хотя и в вазочке — это будет великолепно.

Советы

Для более прозрачной текстуры можно дополнительно процедить смесь через марлю. Желе прекрасно сочетается с листочками мяты, шариком ванильного мороженого или каплей сливок.

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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