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Когда кажется, что готовить не из чего: как за 20 минут сварить суп, который понравится всем

1:48
Еда

Суп — важная часть обеда во многих культурах. На Руси издавна любили похлебку. Сегодня предлагаем вам приготовить вкусный и бюджетный суп на основе сосисок. Это блюдо станет отличным вариантом для семейного обеда.

Суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. ложки.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец — по вкусу.
  • Сосиски — 4 шт.
  • Вермишель — 50 г.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Зелень — по вкусу.
  • Вода — 2 л.

Приготовление

  1. Очистите картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками среднего размера. Морковь натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте.
  2. В кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
  3. К обжаренным овощам добавьте нарезанные сосиски. Обжаривайте все вместе еще 5 минут, чтобы сосиски приобрели аппетитный цвет.
  4. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и доведите до кипения.
  5. Добавьте в кипящую воду картофель.
  6. Когда картофель станет мягким, добавьте вермишель.
  7. Смешайте вермишель с овощами и сосисками.
  8. Посолите и поперчите суп по вкусу. Положите лавровый лист для аромата. Варите еще 5 минут до готовности вермишели.
  9. Снимите кастрюлю с огня. Дайте супу настояться под крышкой 5 минут. Разлейте суп по тарелкам и украсьте зеленью.

Приятного аппетита! Этот суп порадует вас своим вкусом и простотой приготовления.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. 

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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