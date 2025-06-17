Когда кажется, что готовить не из чего: как за 20 минут сварить суп, который понравится всем

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп — важная часть обеда во многих культурах. На Руси издавна любили похлебку. Сегодня предлагаем вам приготовить вкусный и бюджетный суп на основе сосисок. Это блюдо станет отличным вариантом для семейного обеда.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. ложки.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Сосиски — 4 шт.

Вермишель — 50 г.

Лавровый лист — 1 шт.

Зелень — по вкусу.

Вода — 2 л.

Приготовление

Очистите картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками среднего размера. Морковь натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте. В кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. К обжаренным овощам добавьте нарезанные сосиски. Обжаривайте все вместе еще 5 минут, чтобы сосиски приобрели аппетитный цвет. Налейте в кастрюлю 2 литра воды и доведите до кипения. Добавьте в кипящую воду картофель. Когда картофель станет мягким, добавьте вермишель. Смешайте вермишель с овощами и сосисками. Посолите и поперчите суп по вкусу. Положите лавровый лист для аромата. Варите еще 5 минут до готовности вермишели. Снимите кастрюлю с огня. Дайте супу настояться под крышкой 5 минут. Разлейте суп по тарелкам и украсьте зеленью.

Приятного аппетита! Этот суп порадует вас своим вкусом и простотой приготовления.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.



Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

