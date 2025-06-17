Когда кажется, что готовить не из чего: как за 20 минут сварить суп, который понравится всем

Суп — важная часть обеда во многих культурах. На Руси издавна любили похлебку. Сегодня предлагаем вам приготовить вкусный и бюджетный суп на основе сосисок. Это блюдо станет отличным вариантом для семейного обеда.
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп
Ингредиенты:
Картофель — 4 шт.
Морковь — 1 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Растительное масло — 2 ст. ложки.
Соль — по вкусу.
Перец — по вкусу.
Сосиски — 4 шт.
Вермишель — 50 г.
Лавровый лист — 1 шт.
Зелень — по вкусу.
Вода — 2 л.
Приготовление
Очистите картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками среднего размера. Морковь натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте.
В кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
К обжаренным овощам добавьте нарезанные сосиски. Обжаривайте все вместе еще 5 минут, чтобы сосиски приобрели аппетитный цвет.
Налейте в кастрюлю 2 литра воды и доведите до кипения.
Добавьте в кипящую воду картофель.
Когда картофель станет мягким, добавьте вермишель.
Смешайте вермишель с овощами и сосисками.
Посолите и поперчите суп по вкусу. Положите лавровый лист для аромата. Варите еще 5 минут до готовности вермишели.
Снимите кастрюлю с огня. Дайте супу настояться под крышкой 5 минут. Разлейте суп по тарелкам и украсьте зеленью.
Приятного аппетита! Этот суп порадует вас своим вкусом и простотой приготовления.
Уточнения
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.