Успеете за рекламу по телевизору: салат, который готовится за считаные минуты

Когда времени в обрез, а голод требует немедленного удовлетворения, выручают быстрые и простые рецепты. Сегодня мы расскажем, как из четырёх ингредиентов, включая молодую капусту, приготовить вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к основному меню.
Этот салат прекрасно подходит для тех, кто хочет быстро и вкусно перекусить. Он готовится буквально за несколько минут, но при этом получается очень аппетитным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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