Успеете за рекламу по телевизору: салат, который готовится за считаные минуты

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда времени в обрез, а голод требует немедленного удовлетворения, выручают быстрые и простые рецепты. Сегодня мы расскажем, как из четырёх ингредиентов, включая молодую капусту, приготовить вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к основному меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Этот салат прекрасно подходит для тех, кто хочет быстро и вкусно перекусить. Он готовится буквально за несколько минут, но при этом получается очень аппетитным.

Ингредиенты:

молодая капуста — 1 кочан;

свежий огурец — 1 шт.;

лук — 1 головка;

колбаса (любая) — 200 г;

соль мелкая и нежирный майонез — по вкусу.

Приготовление:

Снимите верхние листья с капусты и нарежьте их как можно тоньше. Разрежьте капусту пополам, а затем разделите на полукольца. Колбасу и огурец нарежьте соломкой. Лук — полукольцами. Смешайте все подготовленные ингредиенты в большой миске. Добавьте майонез и соль по вкусу. Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

