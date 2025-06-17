Успеете за рекламу по телевизору: салат, который готовится за считаные минуты

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1:08
Еда

Когда времени в обрез, а голод требует немедленного удовлетворения, выручают быстрые и простые рецепты. Сегодня мы расскажем, как из четырёх ингредиентов, включая молодую капусту, приготовить вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к основному меню.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Этот салат прекрасно подходит для тех, кто хочет быстро и вкусно перекусить. Он готовится буквально за несколько минут, но при этом получается очень аппетитным.

Ингредиенты:

  • молодая капуста — 1 кочан;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • лук — 1 головка;
  • колбаса (любая) — 200 г;
  • соль мелкая и нежирный майонез — по вкусу.

Приготовление:

  1. Снимите верхние листья с капусты и нарежьте их как можно тоньше. Разрежьте капусту пополам, а затем разделите на полукольца.
  2. Колбасу и огурец нарежьте соломкой. Лук — полукольцами.
  3. Смешайте все подготовленные ингредиенты в большой миске.
  4. Добавьте майонез и соль по вкусу.
  5. Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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