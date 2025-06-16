Пить или не пить? Врачи раскрыли всю правду о чае и гидратации

Чай является популярным напитком в различных культурах, и существует множество его сортов, которые удовлетворяют любые предпочтения. По данным Ассоциации чая США, чай занимает второе место по популярности в мире после воды, причем наибольшую долю среди потребляемых сортов составляет черный чай.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Черный чай

Эксперты испанского ELLE обратились к двум экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать о пользе чая для гидратации. Доктор Энджел Люк и доктор Лорен Манакер поделились своими знаниями.

Способствует ли чай гидратации?

В целом, чай может способствовать гидратации организма. Исследование, на которое ссылается доктор Манакер, не выявило значительных различий в уровне гидратации между людьми, употреблявшими черный чай, и теми, кто пил воду. Это означает, что в умеренных количествах черный чай увлажняет организм так же эффективно, как и вода, несмотря на содержание кофеина.

Кофеин обладает легким мочегонным эффектом, поэтому некоторые могут полагать, что чай или кофе способствуют обезвоживанию. Однако доктор Манакер отмечает, что низкие дозы кофеина не вызывают обезвоживания в состоянии покоя. Исследование 2017 года показало, что высокие дозы кофеина (6 мг на кг веса) могут оказывать диуретический эффект, тогда как низкие дозы (3 мг на кг веса) и вода не оказывают значительного влияния на баланс жидкости.

Чай более эффективен для гидратации, чем кофе?

Доктор Манакер утверждает, что чай обычно содержит меньше кофеина, чем кофе, что делает его более увлажняющим напитком. Хотя кофе можно считать источником жидкости, высокое содержание кофеина в чае может способствовать более выраженному мочегонному эффекту при его чрезмерном потреблении.

Однако чай, как правило, обеспечивает баланс, поддерживая гидратацию и оказывая положительное влияние на здоровье. Некоторые травяные чаи содержат электролиты, такие как магний, натрий и калий, которые способствуют поддержанию водного баланса в организме.

Доктор Люк также отмечает, что чай может быть более увлажняющим из-за меньшего содержания кофеина. Это позволяет человеку выпить больше чашек чая, прежде чем достичь порога потребления кофеина.

Какой чай лучше всего увлажняет организм?

Доктор Люк подчеркивает, что чаи без кофеина, такие как мята или ромашка, могут быть еще более увлажняющими. Однако мочегонный эффект кофеина в чае незначителен, поэтому травяные чаи лишь незначительно более увлажняющие по сравнению с чаями, содержащими кофеин.

Сколько чая можно пить в день?

Доктор Манакер рекомендует употреблять умеренное количество чая, примерно 3-5 чашек в день. Однако чрезмерное потребление чая может привести к проблемам со здоровьем, таким как расстройство пищеварения, повышенная чувствительность к кофеину или трудности с усвоением некоторых питательных веществ из-за танинов, содержащихся в чае.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.



