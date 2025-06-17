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Секрет настоящих вареников с ягодами: заварное тесто, которое не разваливается, а начинка не течет

2:22
Еда

Если у лета и есть вкус, то он, без сомнения, прячется в сочной лесной землянике, завернутой в тонкое, мягкое тесто. Эти вареники — не просто десерт или основное блюдо. Это воспоминание. О даче, бабушкиных руках, июльской жаре и ароматах утреннего леса.

Вареники
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареники

Заварное тесто на кипятке получается особенно эластичным: оно не рвётся, не трескается и бережно обнимает сочную начинку.

Ингредиенты

Для теста

  • Пшеничная мука — 400-480 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Соль — 1 ч. л.

  • Вода (кипяток) — 250 мл

Для начинки

  • Земляника (лесная или садовая) — 300 г

  • Картофельный крахмал — щепотка на каждый вареник

  • Сахар — по вкусу

Способ приготовления

  1. В глубокую чашу просеять муку (начав с 400 г), сформировать углубление и добавить яйцо, масло и соль.

  2. Вливать кипяток порциями, постоянно помешивая, чтобы предотвратить свёртывание яйца.

  3. Замесить тесто сначала ложкой, затем руками. В результате должна получиться мягкая, податливая масса, не липнущая к рукам. Завернуть тесто в плёнку или убрать в пакет и оставить при комнатной температуре на 30-40 минут.

  4. Раскатать тесто в тонкий пласт (1-2 мм) и вырезать кружочки диаметром 8-9 см.

  5. Каждый кружок слегка припылить картофельным крахмалом, выложить по щедрой порции земляники и немного сахара. Края тщательно защипать. При желании можно оформить косичкой.

  6. Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, осторожно перемешать. После всплытия варить около 5 минут.

  7. Готовые вареники вынуть шумовкой, выложить на тарелку по одному и слегка смазать маслом, чтобы не слипались.

  8. Подавать со сметаной — горячими или охлаждёнными.

Примечание

Если лесную землянику заменить садовой, результат тоже будет достойным. Но именно лесная ягода придаёт блюду тот неповторимый вкус и аромат, который невозможно воссоздать искусственно.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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