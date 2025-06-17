Секрет настоящих вареников с ягодами: заварное тесто, которое не разваливается, а начинка не течет

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у лета и есть вкус, то он, без сомнения, прячется в сочной лесной землянике, завернутой в тонкое, мягкое тесто. Эти вареники — не просто десерт или основное блюдо. Это воспоминание. О даче, бабушкиных руках, июльской жаре и ароматах утреннего леса.

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареники

Заварное тесто на кипятке получается особенно эластичным: оно не рвётся, не трескается и бережно обнимает сочную начинку.

Ингредиенты

Для теста

Пшеничная мука — 400-480 г

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Вода (кипяток) — 250 мл

Для начинки

Земляника (лесная или садовая) — 300 г

Картофельный крахмал — щепотка на каждый вареник

Сахар — по вкусу

Способ приготовления

В глубокую чашу просеять муку (начав с 400 г), сформировать углубление и добавить яйцо, масло и соль. Вливать кипяток порциями, постоянно помешивая, чтобы предотвратить свёртывание яйца. Замесить тесто сначала ложкой, затем руками. В результате должна получиться мягкая, податливая масса, не липнущая к рукам. Завернуть тесто в плёнку или убрать в пакет и оставить при комнатной температуре на 30-40 минут. Раскатать тесто в тонкий пласт (1-2 мм) и вырезать кружочки диаметром 8-9 см. Каждый кружок слегка припылить картофельным крахмалом, выложить по щедрой порции земляники и немного сахара. Края тщательно защипать. При желании можно оформить косичкой. Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, осторожно перемешать. После всплытия варить около 5 минут. Готовые вареники вынуть шумовкой, выложить на тарелку по одному и слегка смазать маслом, чтобы не слипались. Подавать со сметаной — горячими или охлаждёнными.

Примечание

Если лесную землянику заменить садовой, результат тоже будет достойным. Но именно лесная ягода придаёт блюду тот неповторимый вкус и аромат, который невозможно воссоздать искусственно.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

