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Забудьте о сухом филе: самый бархатистый соус для курицы, который можно приготовить за полчаса

2:08
Еда

Французы называют это блюдо fricassée — "всякая всячина", но на вкус оно совсем не про беспорядок. Наоборот: всё в этом рецепте — про баланс, мягкость и уют. Сочное куриное филе томится в нежнейшем сливочном соусе с нотками лимона, зелени и лёгким бархатистым ароматом. Это ужин, который не просто сытит — он согревает.

сырая куриная грудка
Фото: freepik
сырая куриная грудка

Ингредиенты (на 2-3 порции)

  • Куриное филе — 300 г

  • Сливки 15% — 100-200 мл

  • Сливочное масло — 25 г

  • Пшеничная мука — 1 неполная ст. л.

  • Яичный желток — 1 шт.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Вода — 100-200 мл

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

  • Петрушка — 2-3 веточки

Как приготовить

  1. Промой филе, обсуши, убери плёнки и жир. Нарежь курицу поперёк волокон — средними кусочками.

  2. Смешай 100 мл сливок с мукой. Венчиком — чтобы без комочков.

  3. Зелень промой, обсуши, мелко нарежь.

  4. На сковороде растопи сливочное масло. Обжарь куриное филе до лёгкой золотинки — примерно 10-12 минут.

  5. Добавь 100 мл воды, накрой крышкой с зазором, убавь огонь и туши 10 минут. Жидкость почти выпарится.

  6. Влей сливочно-мучную смесь. Посоли.

  7. Добавь желток — и сразу размешай, пока не свернулся.

  8. Туши ещё 10 минут. Если нужно — подлей ещё немного воды или сливок.

  9. Добавь лимонный сок, перец и зелень. Перемешай.

  10. Прогрей под крышкой ещё минутку. Готово!

С чем подавать

Фрикасе идеально сочетается с картофельным пюре — проверено годами. Но также подойдёт рассыпчатый рис, паста или салат из свежих овощей. Нежность сливочного соуса и лёгкая кислинка лимона создают ту самую гастрономическую гармонию, от которой сложно отказаться.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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