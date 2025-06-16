Забудьте о сухом филе: самый бархатистый соус для курицы, который можно приготовить за полчаса

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Французы называют это блюдо fricassée — "всякая всячина", но на вкус оно совсем не про беспорядок. Наоборот: всё в этом рецепте — про баланс, мягкость и уют. Сочное куриное филе томится в нежнейшем сливочном соусе с нотками лимона, зелени и лёгким бархатистым ароматом. Это ужин, который не просто сытит — он согревает.

Фото: freepik сырая куриная грудка

Ингредиенты (на 2-3 порции)

Куриное филе — 300 г

Сливки 15% — 100-200 мл

Сливочное масло — 25 г

Пшеничная мука — 1 неполная ст. л.

Яичный желток — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Вода — 100-200 мл

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Петрушка — 2-3 веточки

Как приготовить

Промой филе, обсуши, убери плёнки и жир. Нарежь курицу поперёк волокон — средними кусочками. Смешай 100 мл сливок с мукой. Венчиком — чтобы без комочков. Зелень промой, обсуши, мелко нарежь. На сковороде растопи сливочное масло. Обжарь куриное филе до лёгкой золотинки — примерно 10-12 минут. Добавь 100 мл воды, накрой крышкой с зазором, убавь огонь и туши 10 минут. Жидкость почти выпарится. Влей сливочно-мучную смесь. Посоли. Добавь желток — и сразу размешай, пока не свернулся. Туши ещё 10 минут. Если нужно — подлей ещё немного воды или сливок. Добавь лимонный сок, перец и зелень. Перемешай. Прогрей под крышкой ещё минутку. Готово!

С чем подавать

Фрикасе идеально сочетается с картофельным пюре — проверено годами. Но также подойдёт рассыпчатый рис, паста или салат из свежих овощей. Нежность сливочного соуса и лёгкая кислинка лимона создают ту самую гастрономическую гармонию, от которой сложно отказаться.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

