Французы называют это блюдо fricassée — "всякая всячина", но на вкус оно совсем не про беспорядок. Наоборот: всё в этом рецепте — про баланс, мягкость и уют. Сочное куриное филе томится в нежнейшем сливочном соусе с нотками лимона, зелени и лёгким бархатистым ароматом. Это ужин, который не просто сытит — он согревает.
Куриное филе — 300 г
Сливки 15% — 100-200 мл
Сливочное масло — 25 г
Пшеничная мука — 1 неполная ст. л.
Яичный желток — 1 шт.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Вода — 100-200 мл
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Петрушка — 2-3 веточки
Промой филе, обсуши, убери плёнки и жир. Нарежь курицу поперёк волокон — средними кусочками.
Смешай 100 мл сливок с мукой. Венчиком — чтобы без комочков.
Зелень промой, обсуши, мелко нарежь.
На сковороде растопи сливочное масло. Обжарь куриное филе до лёгкой золотинки — примерно 10-12 минут.
Добавь 100 мл воды, накрой крышкой с зазором, убавь огонь и туши 10 минут. Жидкость почти выпарится.
Влей сливочно-мучную смесь. Посоли.
Добавь желток — и сразу размешай, пока не свернулся.
Туши ещё 10 минут. Если нужно — подлей ещё немного воды или сливок.
Добавь лимонный сок, перец и зелень. Перемешай.
Прогрей под крышкой ещё минутку. Готово!
Фрикасе идеально сочетается с картофельным пюре — проверено годами. Но также подойдёт рассыпчатый рис, паста или салат из свежих овощей. Нежность сливочного соуса и лёгкая кислинка лимона создают ту самую гастрономическую гармонию, от которой сложно отказаться.
У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.