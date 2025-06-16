Польза в каждом глотке: этот шоколадный напиток из овсянки заменит вам и завтрак, и десерт

Если вы думаете, что овсянка — это скучно, вы просто не пробовали её в таком виде!

Этот насыщенный, слегка шоколадный напиток с нежной текстурой и ароматом корицы — то, что нужно для уютного утра или полезного десерта. А ещё его можно пить через трубочку, как настоящий какао-коктейль.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молочный коктейль

Ингредиенты (на 4 порции)

Молоко — 1 литр

Овсяные хлопья — 4 ст. л.

Какао — 2 ст. л.

Сахар — 3 ст. л. (или по вкусу)

Корица — 0,5 ч. л.

Как приготовить

Отлейте 1 стакан молока, остальное поставьте на плиту и доведите почти до кипения. В стакане холодного молока тщательно размешайте какао и сахар венчиком — добейтесь однородности без комочков. Влейте шоколадную смесь в горячее молоко, хорошо перемешайте. Когда всё начнёт закипать, добавьте овсяные хлопья и корицу. Убавьте огонь и дайте покипеть 5 минут. Выключите плиту и дайте напитку настояться ещё 10 минут под крышкой. Превратите всё в однородный крем с помощью блендера.

Подавайте тёплым или охлаждённым — он будет одинаково вкусным. Такой вариант особенно понравится детям, ведь он напоминает десерт, но остаётся полезным. Идеален на завтрак, полдник или вместо обычного какао.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

