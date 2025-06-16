Польза в каждом глотке: этот шоколадный напиток из овсянки заменит вам и завтрак, и десерт

Если вы думаете, что овсянка — это скучно, вы просто не пробовали её в таком виде!
Этот насыщенный, слегка шоколадный напиток с нежной текстурой и ароматом корицы — то, что нужно для уютного утра или полезного десерта. А ещё его можно пить через трубочку, как настоящий какао-коктейль.
Молоко — 1 литр
Овсяные хлопья — 4 ст. л.
Какао — 2 ст. л.
Сахар — 3 ст. л. (или по вкусу)
Корица — 0,5 ч. л.
Отлейте 1 стакан молока, остальное поставьте на плиту и доведите почти до кипения.
В стакане холодного молока тщательно размешайте какао и сахар венчиком — добейтесь однородности без комочков.
Влейте шоколадную смесь в горячее молоко, хорошо перемешайте.
Когда всё начнёт закипать, добавьте овсяные хлопья и корицу. Убавьте огонь и дайте покипеть 5 минут.
Выключите плиту и дайте напитку настояться ещё 10 минут под крышкой.
Превратите всё в однородный крем с помощью блендера.
Подавайте тёплым или охлаждённым — он будет одинаково вкусным. Такой вариант особенно понравится детям, ведь он напоминает десерт, но остаётся полезным. Идеален на завтрак, полдник или вместо обычного какао.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.