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Польза в каждом глотке: этот шоколадный напиток из овсянки заменит вам и завтрак, и десерт

Еда

Если вы думаете, что овсянка — это скучно, вы просто не пробовали её в таком виде!
Этот насыщенный, слегка шоколадный напиток с нежной текстурой и ароматом корицы — то, что нужно для уютного утра или полезного десерта. А ещё его можно пить через трубочку, как настоящий какао-коктейль.

Молочный коктейль
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молочный коктейль

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Молоко — 1 литр

  • Овсяные хлопья — 4 ст. л.

  • Какао — 2 ст. л.

  • Сахар — 3 ст. л. (или по вкусу)

  • Корица — 0,5 ч. л.

Как приготовить

  1. Отлейте 1 стакан молока, остальное поставьте на плиту и доведите почти до кипения.

  2. В стакане холодного молока тщательно размешайте какао и сахар венчиком — добейтесь однородности без комочков.

  3. Влейте шоколадную смесь в горячее молоко, хорошо перемешайте.

  4. Когда всё начнёт закипать, добавьте овсяные хлопья и корицу. Убавьте огонь и дайте покипеть 5 минут.

  5. Выключите плиту и дайте напитку настояться ещё 10 минут под крышкой.

  6. Превратите всё в однородный крем с помощью блендера.

Подавайте тёплым или охлаждённым — он будет одинаково вкусным. Такой вариант особенно понравится детям, ведь он напоминает десерт, но остаётся полезным. Идеален на завтрак, полдник или вместо обычного какао.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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