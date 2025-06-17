На отдыхе худеют только те, кто знает эту простую хитрость за столом

На отдыхе мы часто бессознательно превращаем еду в главный источник удовольствия. Но стоит попробовать переключить фокус: плавание, прогулки, вечерняя книга у моря — всё это не менее приятно и куда полезнее для фигуры.
Ученые доказали, что 20 минут активности после еды улучшают пищеварение и уменьшают тягу к сладкому.
Нерегулярное питание — частый спутник отпуска. Пропущенный завтрак или поздний ужин нарушают метаболизм и провоцируют переедание.
Старайтесь сохранять стабильный режим питания — завтрак, обед, ужин и два лёгких перекуса. Это поможет избежать приступов голода.
Чтобы не переесть:
Начинайте трапезу со стакана воды или салата из свежих овощей — это притупляет голод.
Ешьте медленно и вдумчиво. Мозгу нужно около 20 минут, чтобы почувствовать насыщение.
Десерт? Да! Но лучше — после основного блюда и в умеренном количестве.
Люди, которые тщательно пережёвывают пищу, съедают на 15-20% меньше за один приём.
В жару организм теряет влагу, и чувство жажды можно спутать с голодом. В итоге рука тянется за ненужным перекусом.
Пейте не менее двух литров воды в день. Дополнительно — несладкие чаи или освежающие травяные настои.
По данным ВОЗ, даже лёгкое обезвоживание на 1-2% может вызвать ложное чувство голода.
Не стоит полностью отказываться от сладкого — это вызывает обратный эффект и срывы. Разрешите себе что-то вкусное, но в небольшом количестве и осознанно.
Отпуск — это не повод для запретов, а шанс научиться слушать своё тело.
Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.
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