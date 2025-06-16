Обычные овощи, а эффект как от витаминов за 5000: сок легко приготовить дома

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно ли одновременно освежиться, укрепить здоровье и порадовать вкус? Оказывается, да — если у вас под рукой морковь, имбирь и цитрусовые.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Смузи

Диетологи уверяют: этот простой сок не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами и антиоксидантами. Как говорит нутриционист Бруно Фиакадори из клиники CliNutri, сочетание моркови, апельсина и имбиря — настоящая находка для тех, кто хочет заботиться о здоровье без сложностей.

"Этот сок содержит большое количество витаминов A и C, клетчатку и антиоксиданты. Витамин A поддерживает зрение и предотвращает сухость глаз, клетчатка даёт ощущение сытости, а витамин C и антиоксиданты борются с вредным действием свободных радикалов”, — объясняет специалист.

Почему стоит попробовать

Польза в каждой капле:

Морковь - кладезь бета-каротина (провитамина A), укрепляет иммунитет и улучшает цвет кожи.

Имбирь - природный антибактериальный и противовоспалительный компонент, помогает пищеварению.

Апельсин и лимон - богаты витамином C, повышают тонус и бодрость.

Как приготовить сок с пользой

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 стакан моркови (нарезанной)

1 апельсин

½ стакана имбиря

½ лимона

250 мл воды

Пошаговый рецепт:

Очистите морковь, апельсин и имбирь от кожуры. Сложите все ингредиенты в блендер, добавив воду. Взбейте до однородности. При желании добавьте лимонный сок в стакан для лёгкой кислинки. Перемешайте и подавайте охлаждённым.

3 интересных факта о соках:

Имбирь активизирует метаболизм - его часто используют в напитках для похудения. Свежевыжатый сок лучше пить сразу - через 15-30 минут он теряет часть витаминов. Сочетание моркови и жиров (например, орехов) улучшает усвоение витамина A.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или учение о питании - учение, направленное на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.