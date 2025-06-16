Обычные овощи, а эффект как от витаминов за 5000: сок легко приготовить дома

Можно ли одновременно освежиться, укрепить здоровье и порадовать вкус? Оказывается, да — если у вас под рукой морковь, имбирь и цитрусовые.
Диетологи уверяют: этот простой сок не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами и антиоксидантами. Как говорит нутриционист Бруно Фиакадори из клиники CliNutri, сочетание моркови, апельсина и имбиря — настоящая находка для тех, кто хочет заботиться о здоровье без сложностей.
"Этот сок содержит большое количество витаминов A и C, клетчатку и антиоксиданты. Витамин A поддерживает зрение и предотвращает сухость глаз, клетчатка даёт ощущение сытости, а витамин C и антиоксиданты борются с вредным действием свободных радикалов”, — объясняет специалист.
Польза в каждой капле:
Морковь - кладезь бета-каротина (провитамина A), укрепляет иммунитет и улучшает цвет кожи.
Имбирь - природный антибактериальный и противовоспалительный компонент, помогает пищеварению.
Апельсин и лимон - богаты витамином C, повышают тонус и бодрость.
Ингредиенты (на 1 порцию):
1 стакан моркови (нарезанной)
1 апельсин
½ стакана имбиря
½ лимона
250 мл воды
Очистите морковь, апельсин и имбирь от кожуры.
Сложите все ингредиенты в блендер, добавив воду.
Взбейте до однородности.
При желании добавьте лимонный сок в стакан для лёгкой кислинки.
Перемешайте и подавайте охлаждённым.
Имбирь активизирует метаболизм - его часто используют в напитках для похудения.
Свежевыжатый сок лучше пить сразу - через 15-30 минут он теряет часть витаминов.
Сочетание моркови и жиров (например, орехов) улучшает усвоение витамина A.
Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или учение о питании - учение, направленное на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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