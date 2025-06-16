Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польза в каждом глотке: этот шоколадный напиток из овсянки заменит вам и завтрак, и десерт
Почувствуй себя лёгкой как птичка и гибкой как змея: эта тренировка у стены приведёт в форму
Минус 100 тысяч к виду: эти детали делают даже дорогой ремонт бюджетным
Забудьте о таблетках! Нут и чёрная фасоль – ваш натуральный способ быть здоровым
Тихие саботажники на вашей тарелке: вес стоит не просто так
Семена чиа или льна: что даст вам лучший результат в борьбе с воспалением и лишним весом
От эконома к бизнесу: почему ваш наряд влияет на место в самолёте — секреты бортпроводников
Теплица как духовка: что случается с овощами, когда за окном +35 °C
Коричневые пятна в унитазе исчезли за ночь — помог копеечный порошок с полки

Обычные овощи, а эффект как от витаминов за 5000: сок легко приготовить дома

2:09
Еда

Можно ли одновременно освежиться, укрепить здоровье и порадовать вкус? Оказывается, да — если у вас под рукой морковь, имбирь и цитрусовые.

Смузи
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Смузи

Диетологи уверяют: этот простой сок не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами и антиоксидантами. Как говорит нутриционист Бруно Фиакадори из клиники CliNutri, сочетание моркови, апельсина и имбиря — настоящая находка для тех, кто хочет заботиться о здоровье без сложностей.

"Этот сок содержит большое количество витаминов A и C, клетчатку и антиоксиданты. Витамин A поддерживает зрение и предотвращает сухость глаз, клетчатка даёт ощущение сытости, а витамин C и антиоксиданты борются с вредным действием свободных радикалов”, — объясняет специалист.

Почему стоит попробовать

Польза в каждой капле:

  • Морковь - кладезь бета-каротина (провитамина A), укрепляет иммунитет и улучшает цвет кожи.

  • Имбирь - природный антибактериальный и противовоспалительный компонент, помогает пищеварению.

  • Апельсин и лимон - богаты витамином C, повышают тонус и бодрость.

Как приготовить сок с пользой

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 1 стакан моркови (нарезанной)

  • 1 апельсин

  • &frac12 стакана имбиря

  • &frac12 лимона

  • 250 мл воды

Пошаговый рецепт:

  1. Очистите морковь, апельсин и имбирь от кожуры.

  2. Сложите все ингредиенты в блендер, добавив воду.

  3. Взбейте до однородности.

  4. При желании добавьте лимонный сок в стакан для лёгкой кислинки.

  5. Перемешайте и подавайте охлаждённым.

3 интересных факта о соках:

  1. Имбирь активизирует метаболизм - его часто используют в напитках для похудения.

  2. Свежевыжатый сок лучше пить сразу - через 15-30 минут он теряет часть витаминов.

  3. Сочетание моркови и жиров (например, орехов) улучшает усвоение витамина A.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или учение о питании - учение, направленное на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Туризм
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Последние материалы
Забудьте о таблетках! Нут и чёрная фасоль – ваш натуральный способ быть здоровым
Тихие саботажники на вашей тарелке: вес стоит не просто так
Семена чиа или льна: что даст вам лучший результат в борьбе с воспалением и лишним весом
От эконома к бизнесу: почему ваш наряд влияет на место в самолёте — секреты бортпроводников
Теплица как духовка: что случается с овощами, когда за окном +35 °C
Коричневые пятна в унитазе исчезли за ночь — помог копеечный порошок с полки
Тёмная сторона обаяния: как Скала скрывает манипулятора в новом проекте Аронофски
Сырники больше не как резина: один неожиданный ингредиент творит чудеса
Точное земледелие: почему оно станет трендом сельского хозяйства в России
Власти Латвии запретили въезжать в страну Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.