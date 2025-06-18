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Классика на новый лад: мясо по-французски с фаршем и сочной картошкой

2:11
Еда

Когда хочется побаловать семью вкусным горячим, но без удара по кошельку, этот рецепт — то, что нужно. Классическое мясо по-французски требует дорогих кусков говядины или свинины, а вот вариант с фаршем получается не менее вкусным, но гораздо доступнее. Отличие — лишь в том, что вместо ломтиков мяса здесь используется фарш, а остальное — те же аппетитные слои, ароматный соус, румяная сырная корочка.

мясо по-французски
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мясо по-французски

Готовится это блюдо просто, получается сочно, а главное — его смело можно подать и на обычный ужин, и на праздничный стол.

Что понадобится (на 8 порций):

  • мясной фарш — 400 г

  • картофель — 500 г

  • помидоры — 300 г

  • сметана (20%) — 150 г

  • майонез — 50 г

  • твердый сыр — 150 г

  • лук репчатый — 100 г

  • чеснок — 2 зубчика

  • оливковое масло — 2 ст. л.

  • прованские травы — 1 ч. л.

  • соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка фарша
Мелко нарежьте половину лука и чеснок. Смешайте их с фаршем, добавьте 50 г сметаны, соль, перец и всё тщательно вымесите.

2. Подготовка картофеля
Очистите и тонко нарежьте картофель. Посолите, поперчите, посыпьте травами, полейте маслом и перемешайте.

3. Готовим соус и сыр
Сыр натрите на крупной тёрке. Смешайте оставшуюся сметану, майонез и сыр. Добавьте немного перца. Помидоры нарежьте кружочками.

4. Собираем слои
В форму выложите картофель, затем оставшийся лук. Сверху — ровный слой фарша, далее — кружочки помидоров. Завершите всё сырным соусом, разровняв его лопаткой.

5. Запекаем
Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку. Запекайте около 45 минут. Перед подачей посыпьте зеленью — и наслаждайтесь!

Уточнения

Мясо по-французскиМясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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