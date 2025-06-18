Классика на новый лад: мясо по-французски с фаршем и сочной картошкой

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется побаловать семью вкусным горячим, но без удара по кошельку, этот рецепт — то, что нужно. Классическое мясо по-французски требует дорогих кусков говядины или свинины, а вот вариант с фаршем получается не менее вкусным, но гораздо доступнее. Отличие — лишь в том, что вместо ломтиков мяса здесь используется фарш, а остальное — те же аппетитные слои, ароматный соус, румяная сырная корочка.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мясо по-французски

Готовится это блюдо просто, получается сочно, а главное — его смело можно подать и на обычный ужин, и на праздничный стол.

Что понадобится (на 8 порций):

мясной фарш — 400 г

картофель — 500 г

помидоры — 300 г

сметана (20%) — 150 г

майонез — 50 г

твердый сыр — 150 г

лук репчатый — 100 г

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 2 ст. л.

прованские травы — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка фарша

Мелко нарежьте половину лука и чеснок. Смешайте их с фаршем, добавьте 50 г сметаны, соль, перец и всё тщательно вымесите.

2. Подготовка картофеля

Очистите и тонко нарежьте картофель. Посолите, поперчите, посыпьте травами, полейте маслом и перемешайте.

3. Готовим соус и сыр

Сыр натрите на крупной тёрке. Смешайте оставшуюся сметану, майонез и сыр. Добавьте немного перца. Помидоры нарежьте кружочками.

4. Собираем слои

В форму выложите картофель, затем оставшийся лук. Сверху — ровный слой фарша, далее — кружочки помидоров. Завершите всё сырным соусом, разровняв его лопаткой.

5. Запекаем

Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку. Запекайте около 45 минут. Перед подачей посыпьте зеленью — и наслаждайтесь!

Уточнения

Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.



