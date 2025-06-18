Классика на новый лад: мясо по-французски с фаршем и сочной картошкой

Когда хочется побаловать семью вкусным горячим, но без удара по кошельку, этот рецепт — то, что нужно. Классическое мясо по-французски требует дорогих кусков говядины или свинины, а вот вариант с фаршем получается не менее вкусным, но гораздо доступнее. Отличие — лишь в том, что вместо ломтиков мяса здесь используется фарш, а остальное — те же аппетитные слои, ароматный соус, румяная сырная корочка.
Готовится это блюдо просто, получается сочно, а главное — его смело можно подать и на обычный ужин, и на праздничный стол.
мясной фарш — 400 г
картофель — 500 г
помидоры — 300 г
сметана (20%) — 150 г
майонез — 50 г
твердый сыр — 150 г
лук репчатый — 100 г
чеснок — 2 зубчика
оливковое масло — 2 ст. л.
прованские травы — 1 ч. л.
соль, перец — по вкусу
1. Подготовка фарша
Мелко нарежьте половину лука и чеснок. Смешайте их с фаршем, добавьте 50 г сметаны, соль, перец и всё тщательно вымесите.
2. Подготовка картофеля
Очистите и тонко нарежьте картофель. Посолите, поперчите, посыпьте травами, полейте маслом и перемешайте.
3. Готовим соус и сыр
Сыр натрите на крупной тёрке. Смешайте оставшуюся сметану, майонез и сыр. Добавьте немного перца. Помидоры нарежьте кружочками.
4. Собираем слои
В форму выложите картофель, затем оставшийся лук. Сверху — ровный слой фарша, далее — кружочки помидоров. Завершите всё сырным соусом, разровняв его лопаткой.
5. Запекаем
Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку. Запекайте около 45 минут. Перед подачей посыпьте зеленью — и наслаждайтесь!
Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
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