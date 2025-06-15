Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасение для жасмина: чем обработать куст, если биосредства не работают
Сад превратится в ад: 11 растений, которые опаснее сорняков
Как избежать проблем с перевозкой животного за границу: главный гайд для владельцев
От блестящей карьеры к скромной жизни: как сложилась судьба легендарного Гойко Митича
Он уже установил рекорд в Реале, впечатлил в Премьер-Лиге: как начинается карьера Хаузена
Они тихо лежат в засаде и спасают урожай: как змеи помогают людям
Долгое сидение на унитазе — как эта привычка может привести к геморрою и другим проблемам
Кринж года: Zivert разгромила Воробьёва за лицемерие в скандальном ролике о макияже
Банановый апокалипсис: Chiquita объявила об увольнении более 1600 сотрудников в Панаме

Вы едите авокадо неправильно: так оно теряет вкус и портится быстрее

2:15
Еда

Авокадо — один из тех продуктов, который может быть невероятно полезным и вкусным, но только если вы поймаете нужный момент зрелости. Проблема в том, что он может дозревать до 10 дней, особенно если хранится в сухом, тёмном месте. Неудобно, когда хочется приготовить блюдо здесь и сейчас.

Авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by IgorCalzone1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авокадо

Но есть способ ускорить этот процесс и при этом улучшить вкус и текстуру плода. Об этом рассказала Хайди Вуков — специалист по кулинарии и автор проекта Heidi's Home Cooking. По её словам, всё, что нужно, — это герметичный контейнер и несколько фруктов.

Как это работает

Авокадо, как и многие другие фрукты, выделяет этилен — природный газ, который запускает процесс созревания. Когда плоды находятся в замкнутом пространстве, концентрация этилена повышается, и это значительно ускоряет размягчение мякоти, делает её более кремовой и насыщенной на вкус.

Как понять, что авокадо готов

Многие просто разрезают фрукт — но это не лучший выход. После этого он начинает быстро темнеть и портится. Лучше использовать проверенные признаки:

  • Цвет кожуры: чем темнее, тем спелее.

  • Тест на мягкость: положите авокадо на ладонь и слегка надавите пальцами — если немного поддаётся, значит можно использовать.

  • Не используйте ногти — это повредит кожуру и ускорит порчу.

Почему стоит есть авокадо

Авокадо — источник здоровых жиров, каротиноидов, клетчатки, калия и витаминов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Developments in Nutrition, регулярное потребление авокадо связано с улучшением общего качества питания и состояния здоровья.

3 интересных факта об авокадо:

  1. Авокадо — это ягода. Биологически он ближе к ягодам, чем к овощам.

  2. Древние ацтеки называли его "маслом леса". И употребляли не только в пищу, но и в косметике.

  3. Авокадо помогает усваивать другие питательные вещества. Например, он усиливает усвоение антиоксидантов из моркови и томатов.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Недвижимость
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке Аудио 
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Авто
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Чудесные аксессуары для вашего автомобиля: экономьте время и деньги
Помнят только кусты: Жигалова разгромила Натана за скандалы вместо песен в реалити-шоу
Пьёшь утром — сияешь весь день: смузи, который заменит половину аптечки
Мошенничество или отсрочка? Как банки Казахстана помогают заёмщикам в трудной ситуации
Старость начинается в 34? Найден тайный рубеж, о котором молчала наука
Мягкие лапки — жёсткий конфликт: кто превращает кошку в несчастного беглеца
Накачайте ягодицы без походов в спортзал: эти упражнения увеличат бёдра и добавят объема
Россия в самом сердце: как русский блогер нашёл тепло и дружбу среди азиатов
Последний шанс на спасение: тихие убийцы Земли уже проснулись
Эти кустарники вас разочаруют — не сажайте их в средней полосе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.