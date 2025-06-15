Вы едите авокадо неправильно: так оно теряет вкус и портится быстрее

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Авокадо — один из тех продуктов, который может быть невероятно полезным и вкусным, но только если вы поймаете нужный момент зрелости. Проблема в том, что он может дозревать до 10 дней, особенно если хранится в сухом, тёмном месте. Неудобно, когда хочется приготовить блюдо здесь и сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by IgorCalzone1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Авокадо

Но есть способ ускорить этот процесс и при этом улучшить вкус и текстуру плода. Об этом рассказала Хайди Вуков — специалист по кулинарии и автор проекта Heidi's Home Cooking. По её словам, всё, что нужно, — это герметичный контейнер и несколько фруктов.

Как это работает

Авокадо, как и многие другие фрукты, выделяет этилен — природный газ, который запускает процесс созревания. Когда плоды находятся в замкнутом пространстве, концентрация этилена повышается, и это значительно ускоряет размягчение мякоти, делает её более кремовой и насыщенной на вкус.

Как понять, что авокадо готов

Многие просто разрезают фрукт — но это не лучший выход. После этого он начинает быстро темнеть и портится. Лучше использовать проверенные признаки:

Цвет кожуры: чем темнее, тем спелее.

Тест на мягкость: положите авокадо на ладонь и слегка надавите пальцами — если немного поддаётся, значит можно использовать.

Не используйте ногти — это повредит кожуру и ускорит порчу.

Почему стоит есть авокадо

Авокадо — источник здоровых жиров, каротиноидов, клетчатки, калия и витаминов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Developments in Nutrition, регулярное потребление авокадо связано с улучшением общего качества питания и состояния здоровья.

3 интересных факта об авокадо:

Авокадо — это ягода. Биологически он ближе к ягодам, чем к овощам. Древние ацтеки называли его "маслом леса". И употребляли не только в пищу, но и в косметике. Авокадо помогает усваивать другие питательные вещества. Например, он усиливает усвоение антиоксидантов из моркови и томатов.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.