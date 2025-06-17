Картофель в сливках, который тает во рту: запекаем по французским правилам

Аромат этого блюда наполняет кухню уже через несколько минут после начала готовки. Картофель по-французски, или гратен — настоящий гастрономический уют, обёрнутый в сливочно-сырную корочку. Чтобы добиться той самой бархатистой текстуры, как в лучших ресторанах Прованса, важно лишь одно — нарезать картофель максимально тонко. Всё остальное предельно просто.
картофель — 2 кг
сливочное масло — 120 г
сливки 20% — 500 мл
сыр (твердый или полутвердый) — 200 г
чеснок — 2 зубчика
тимьян (сухой) — 1/2 ч. л.
соль, чёрный перец — по вкусу
1. Подготовьте форму
Очистите чеснок, разрежьте один зубчик и натрите им стенки жаропрочной формы. Смажьте её 20 г сливочного масла и немного посолите.
2. Картофель — тонко, как чипсы
Очистите клубни и нарежьте кружочками толщиной до 2 мм. Промойте водой, чтобы избавиться от крахмала, и обсушите на бумажных полотенцах.
3. Ароматная сырная посыпка
Оставшийся чеснок мелко порубите. Сыр натрите на крупной тёрке и смешайте с чесноком и тимьяном.
4. Собираем гратен
Укладывайте картофель слоями, пересыпая каждый сырной смесью. Залейте всё сливками. Оставшееся сливочное масло нарежьте кубиками и равномерно разложите сверху.
5. Запекаем
Разогрейте духовку до 180°C и готовьте 40-45 минут до появления румяной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей — за это время она "схватится" и станет ещё вкуснее.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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