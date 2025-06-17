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Картофель в сливках, который тает во рту: запекаем по французским правилам

1:54
Еда

Аромат этого блюда наполняет кухню уже через несколько минут после начала готовки. Картофель по-французски, или гратен — настоящий гастрономический уют, обёрнутый в сливочно-сырную корочку. Чтобы добиться той самой бархатистой текстуры, как в лучших ресторанах Прованса, важно лишь одно — нарезать картофель максимально тонко. Всё остальное предельно просто.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Что потребуется (на 4 порции):

  • картофель — 2 кг

  • сливочное масло — 120 г

  • сливки 20% — 500 мл

  • сыр (твердый или полутвердый) — 200 г

  • чеснок — 2 зубчика

  • тимьян (сухой) — 1/2 ч. л.

  • соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте форму
Очистите чеснок, разрежьте один зубчик и натрите им стенки жаропрочной формы. Смажьте её 20 г сливочного масла и немного посолите.

2. Картофель — тонко, как чипсы
Очистите клубни и нарежьте кружочками толщиной до 2 мм. Промойте водой, чтобы избавиться от крахмала, и обсушите на бумажных полотенцах.

3. Ароматная сырная посыпка
Оставшийся чеснок мелко порубите. Сыр натрите на крупной тёрке и смешайте с чесноком и тимьяном.

4. Собираем гратен
Укладывайте картофель слоями, пересыпая каждый сырной смесью. Залейте всё сливками. Оставшееся сливочное масло нарежьте кубиками и равномерно разложите сверху.

5. Запекаем
Разогрейте духовку до 180°C и готовьте 40-45 минут до появления румяной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей — за это время она "схватится" и станет ещё вкуснее.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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