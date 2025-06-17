Снаружи — звонкий хруст, внутри — горячая лава: сырные палочки, которые тают в руках

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные палочки с хрустящей корочкой и тягучей серединкой — это не только закуска под пиво, но и отличная идея для перекуса или вечернего угощения. Главное правило — есть их сразу после приготовления. Остывшие, они теряют свою волшебную текстуру и превращаются в "резинку". Так что рассчитывайте количество заранее: лучше меньше, но горячих!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырные палочки

Ингредиенты на 4 порции:

Сыр полутвёрдый — 500 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 150 г

Панировочные сухари — 150 г (лучше панко)

Масло для фритюра — по вкусу

Как приготовить сырные палочки

1. Подготовка продуктов

Выбирайте сыр без дырок и с плотной текстурой, чтобы палочки держали форму. Яйца слегка взбейте вилкой — просто соедините белок и желток, без пены.

2. Нарезка

Порежьте сыр брусками толщиной примерно с палец. Рассыпьте муку и сухари по отдельным тарелкам.

3. Панировка: дважды!

Каждую палочку обмакните:

сначала в яйцо,

затем обваляйте в муке,

снова в яйцо,

и в сухари.

Выкладывайте готовые палочки на пергамент.

4. Заморозка

Уберите панированные палочки в морозильник минимум на 20 минут — это поможет сохранить форму при жарке.

5. Жарка

Разогрейте масло в кастрюле или фритюрнице. Масло готово, если деревянная шпажка в нём "шипит" пузырьками. Обжаривайте палочки партиями до золотистой корочки.

Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте сразу — пока горячие, хрустящие и тянущиеся.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

