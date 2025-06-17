Снаружи — звонкий хруст, внутри — горячая лава: сырные палочки, которые тают в руках

Сырные палочки с хрустящей корочкой и тягучей серединкой — это не только закуска под пиво, но и отличная идея для перекуса или вечернего угощения. Главное правило — есть их сразу после приготовления. Остывшие, они теряют свою волшебную текстуру и превращаются в "резинку". Так что рассчитывайте количество заранее: лучше меньше, но горячих!
Сыр полутвёрдый — 500 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 150 г
Панировочные сухари — 150 г (лучше панко)
Масло для фритюра — по вкусу
Выбирайте сыр без дырок и с плотной текстурой, чтобы палочки держали форму. Яйца слегка взбейте вилкой — просто соедините белок и желток, без пены.
Порежьте сыр брусками толщиной примерно с палец. Рассыпьте муку и сухари по отдельным тарелкам.
Каждую палочку обмакните:
сначала в яйцо,
затем обваляйте в муке,
снова в яйцо,
и в сухари.
Выкладывайте готовые палочки на пергамент.
Уберите панированные палочки в морозильник минимум на 20 минут — это поможет сохранить форму при жарке.
Разогрейте масло в кастрюле или фритюрнице. Масло готово, если деревянная шпажка в нём "шипит" пузырьками. Обжаривайте палочки партиями до золотистой корочки.
Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте сразу — пока горячие, хрустящие и тянущиеся.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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