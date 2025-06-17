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Снаружи — звонкий хруст, внутри — горячая лава: сырные палочки, которые тают в руках

1:48
Еда

Сырные палочки с хрустящей корочкой и тягучей серединкой — это не только закуска под пиво, но и отличная идея для перекуса или вечернего угощения. Главное правило — есть их сразу после приготовления. Остывшие, они теряют свою волшебную текстуру и превращаются в "резинку". Так что рассчитывайте количество заранее: лучше меньше, но горячих!

Сырные палочки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырные палочки

Ингредиенты на 4 порции:

  • Сыр полутвёрдый — 500 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Мука — 150 г

  • Панировочные сухари — 150 г (лучше панко)

  • Масло для фритюра — по вкусу

Как приготовить сырные палочки

1. Подготовка продуктов

Выбирайте сыр без дырок и с плотной текстурой, чтобы палочки держали форму. Яйца слегка взбейте вилкой — просто соедините белок и желток, без пены.

2. Нарезка

Порежьте сыр брусками толщиной примерно с палец. Рассыпьте муку и сухари по отдельным тарелкам.

3. Панировка: дважды!

Каждую палочку обмакните:

  • сначала в яйцо,

  • затем обваляйте в муке,

  • снова в яйцо,

  • и в сухари.

Выкладывайте готовые палочки на пергамент.

4. Заморозка

Уберите панированные палочки в морозильник минимум на 20 минут — это поможет сохранить форму при жарке.

5. Жарка

Разогрейте масло в кастрюле или фритюрнице. Масло готово, если деревянная шпажка в нём "шипит" пузырьками. Обжаривайте палочки партиями до золотистой корочки.

Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте сразу — пока горячие, хрустящие и тянущиеся.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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