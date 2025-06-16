Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Она подорожала сильнее всех — но её покупают ещё больше: назван самый востребованный фастфуд в России
Добавки убивают тихо: 7 "полезных" веществ, которые могут добить вашу печень
Хрупкие глаза: кого из домашних любимцев нужно особенно беречь
Нарушать — разрешается: когда за руль без прав пускает сам закон
Как сохранить клубнику в жару: 5 простых методов защиты от солнца
Бруклин Бекхэм ответил чипсами на рыцарство отца: скандальный игнор Дэвида Бекхэма
Древние термы Сегобриги: как римляне создавали спа-центры
Это не просто разлом: миллионы лет назад началась реакция, которую мы не можем остановить
4,1 триллиона рублей: Wildberries показала невероятный рост

Секрет бабушкиного рецепта: как приготовить идеальный куриный суп с вермишелью

1:56
Еда

Лето — это пора свежих овощей и фруктов, лёгких салатов и освежающих напитков. Но иногда хочется чего-то более сытного и тёплого. И тогда на помощь приходит мясной суп с вермишелью — блюдо, которое согреет вас в любой день, даже самый жаркий.

Суп с вермишелью
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с вермишелью

Этот суп — настоящая находка для тех, кто ценит насыщенный вкус и аромат домашней кухни. Он станет отличным обедом или ужином, который порадует вас и ваших близких. Готовится он просто и быстро, а ингредиенты можно найти в любом магазине.

Ингредиенты

  • 2 моркови
  • 1 репа
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 кольраби
  • 1 луковица
  • 1 стручок красного перца
  • 2 литра воды
  • Соль — по вкусу
  • Перец горошком — 5-7 шт.
  • 1 курица (целая, готовая к приготовлению)
  • 70 г вермишели
  • Свежая петрушка для подачи (по желанию)

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте кубиками морковь, репу, сельдерей, кольраби и лук.
  2. Курицу вымойте и нарежьте на порционные куски.
  3. В большой кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте курицу с овощами до золотистого цвета.
  4. Добавьте паприку, залейте водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты, и доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь, частично накройте кастрюлю крышкой и варите 1,5-2 часа, периодически проверяя уровень воды и при необходимости доливая её.
  6. Пока варится бульон, отварите вермишель в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке. Слейте воду и разложите вермишель по тарелкам.
  7. Процедите горячий суп через сито или дуршлаг.
  8. В каждую тарелку добавьте немного овощей, кусочек мяса и вермишель.
  9. Подавайте суп, посыпав рубленой петрушкой.

Уточнения

Вермише́ль (от итал. vermicelli или фр. vermicelles — «червяки») — макаронные изделия нитеобразной формы, различного диаметра и длины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов
Садоводство, цветоводство
Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Последние материалы
Добавки убивают тихо: 7 "полезных" веществ, которые могут добить вашу печень
Хрупкие глаза: кого из домашних любимцев нужно особенно беречь
Нарушать — разрешается: когда за руль без прав пускает сам закон
Как сохранить клубнику в жару: 5 простых методов защиты от солнца
Бруклин Бекхэм ответил чипсами на рыцарство отца: скандальный игнор Дэвида Бекхэма
Секрет бабушкиного рецепта: как приготовить идеальный куриный суп с вермишелью
Древние термы Сегобриги: как римляне создавали спа-центры
Это не просто разлом: миллионы лет назад началась реакция, которую мы не можем остановить
4,1 триллиона рублей: Wildberries показала невероятный рост
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.