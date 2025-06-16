Секрет бабушкиного рецепта: как приготовить идеальный куриный суп с вермишелью

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — это пора свежих овощей и фруктов, лёгких салатов и освежающих напитков. Но иногда хочется чего-то более сытного и тёплого. И тогда на помощь приходит мясной суп с вермишелью — блюдо, которое согреет вас в любой день, даже самый жаркий.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с вермишелью

Этот суп — настоящая находка для тех, кто ценит насыщенный вкус и аромат домашней кухни. Он станет отличным обедом или ужином, который порадует вас и ваших близких. Готовится он просто и быстро, а ингредиенты можно найти в любом магазине.

Ингредиенты

2 моркови

1 репа

1 стебель сельдерея

1 кольраби

1 луковица

1 стручок красного перца

2 литра воды

Соль — по вкусу

Перец горошком — 5-7 шт.

1 курица (целая, готовая к приготовлению)

70 г вермишели

Свежая петрушка для подачи (по желанию)

Приготовление

Очистите и нарежьте кубиками морковь, репу, сельдерей, кольраби и лук. Курицу вымойте и нарежьте на порционные куски. В большой кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте курицу с овощами до золотистого цвета. Добавьте паприку, залейте водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты, и доведите до кипения. Уменьшите огонь, частично накройте кастрюлю крышкой и варите 1,5-2 часа, периодически проверяя уровень воды и при необходимости доливая её. Пока варится бульон, отварите вермишель в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке. Слейте воду и разложите вермишель по тарелкам. Процедите горячий суп через сито или дуршлаг. В каждую тарелку добавьте немного овощей, кусочек мяса и вермишель. Подавайте суп, посыпав рубленой петрушкой.

Уточнения

Вермише́ль (от итал. vermicelli или фр. vermicelles — «червяки») — макаронные изделия нитеобразной формы, различного диаметра и длины.

