Секрет бабушкиного рецепта: как приготовить идеальный куриный суп с вермишелью

Лето — это пора свежих овощей и фруктов, лёгких салатов и освежающих напитков. Но иногда хочется чего-то более сытного и тёплого. И тогда на помощь приходит мясной суп с вермишелью — блюдо, которое согреет вас в любой день, даже самый жаркий.
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Суп с вермишелью
Этот суп — настоящая находка для тех, кто ценит насыщенный вкус и аромат домашней кухни. Он станет отличным обедом или ужином, который порадует вас и ваших близких. Готовится он просто и быстро, а ингредиенты можно найти в любом магазине.
Ингредиенты
2 моркови
1 репа
1 стебель сельдерея
1 кольраби
1 луковица
1 стручок красного перца
2 литра воды
Соль — по вкусу
Перец горошком — 5-7 шт.
1 курица (целая, готовая к приготовлению)
70 г вермишели
Свежая петрушка для подачи (по желанию)
Приготовление
Очистите и нарежьте кубиками морковь, репу, сельдерей, кольраби и лук.
Курицу вымойте и нарежьте на порционные куски.
В большой кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте курицу с овощами до золотистого цвета.
Добавьте паприку, залейте водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты, и доведите до кипения.
Уменьшите огонь, частично накройте кастрюлю крышкой и варите 1,5-2 часа, периодически проверяя уровень воды и при необходимости доливая её.
Пока варится бульон, отварите вермишель в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке. Слейте воду и разложите вермишель по тарелкам.
Процедите горячий суп через сито или дуршлаг.
В каждую тарелку добавьте немного овощей, кусочек мяса и вермишель.
Подавайте суп, посыпав рубленой петрушкой.
Уточнения
Вермише́ль (от итал. vermicelli или фр. vermicelles — «червяки») — макаронные изделия нитеобразной формы, различного диаметра и длины.