Раскрываем секрет: как вытопить жир из бекона без дыма и горечи — простое руководство

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите быстро растопить жир из бекона, то этот процесс будет не только грязным, но и дымящимся. Однако есть простой способ, который поможет вам вытопить весь жир без горения и без неприятного запаха дыма.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Яйца с беконом

Как растопить жир с бекона, чтобы избежать дыма

Для приготовления венгерских блюд лук часто обжаривают на свином жире, что придаёт блюдам особый вкус. Лучше использовать не покупной жир, а копчёный бекон или сало.

Нарежьте бекон небольшими кусочками, положите его в кастрюлю и установите минимальный огонь. Растапливайте жир при низкой температуре, чтобы избежать подгорания и дыма. При медленном нагревании жир почти полностью вытопится из бекона. Когда бекон уменьшится в размере и вы получите нужное количество жира, достаньте его из кастрюли. Увеличьте огонь и добавьте лук в оставшийся жир.

Этот метод позволяет растопить жир без образования дыма и необходимости соскребать подгоревшие остатки со дна, пишет mindmegette.hu.

Влияние бекона на здоровье

Некоторые считают, что бекон полезнее растительных масел, тогда как другие утверждают, что чрезмерное потребление жира, включая бекон, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышенному кровяному давлению. Действительно, избыток жира вреден для здоровья, но это относится ко многим продуктам. Бекон не стоит исключать из рациона, но важно соблюдать умеренность.

Бекон содержит много жира, который многие считают полезным. Омега-6 жирные кислоты в беконе поддерживают иммунную систему. Однако этот жир может быть вреден, а бекон также богат солью, что при ежедневном употреблении может негативно сказаться на здоровье. Если вы любите бекон, не отказывайтесь от него, но будьте осторожны и не употребляйте его каждый день.

Уточнения

Беко́н (англ. bacon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

