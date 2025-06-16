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Легче простого: этот способ приготовления цукини покорит ваше сердце

1:26
Еда

Цукини благодаря своему нейтральному и слегка сладковатому вкусу идеально подходит для приготовления как соленых, так и сладких блюд. Его можно использовать в супах, жареных блюдах, запеканках и фаршированных вариантах. Цукини также добавляют в пасту и даже используют в выпечке, например, в пирогах. А если вы хотите просто пожарить его, это тоже отличный вариант.

Кабачок
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачок

Приготовьте так!

Для начала тщательно вымойте цукини и обсушите его бумажным полотенцем. Отрежьте кончики и нарежьте овощ кружочками. Теперь можно перейти к самому рецепту.

Ингредиенты:

  • Оливковое масло
  • Чесночный порошок
  • Соль и перец
  • 1-2 цукини
  • 100 г тертого сыра пармезан

Приготовление

  1. Смешайте в миске оливковое масло с солью, перцем и чесночным порошком.
  2. Обваляйте ломтики цукини в ароматной смеси, затем разложите их на противне, застеленном пергаментной бумагой.
  3. Посыпьте цукини тертым сыром пармезан и отправьте в предварительно разогретую до 220 градусов духовку.
  4. Готовый цукини можно подавать как самостоятельное блюдо. Для разнообразия можно приготовить соус из трав и йогурта. А если вы хотите еще, — а вы точно захотите, — то сразу смело запекайте следующую порцию!

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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