Легче простого: этот способ приготовления цукини покорит ваше сердце

Цукини благодаря своему нейтральному и слегка сладковатому вкусу идеально подходит для приготовления как соленых, так и сладких блюд. Его можно использовать в супах, жареных блюдах, запеканках и фаршированных вариантах. Цукини также добавляют в пасту и даже используют в выпечке, например, в пирогах. А если вы хотите просто пожарить его, это тоже отличный вариант.
Приготовьте так!
Для начала тщательно вымойте цукини и обсушите его бумажным полотенцем. Отрежьте кончики и нарежьте овощ кружочками. Теперь можно перейти к самому рецепту.
Ингредиенты:
Приготовление
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
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