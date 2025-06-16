Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодный способ засолки — самый удобный и надёжный способ заготовить огурцы на зиму без стерилизации. Хрустящие, ароматные, пряные — они отлично подойдут к мясу, картошке и просто так. А главное — готовятся быстро, хранятся долго, а вкус — как у бабушки в деревне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солёные огурцы

Что нужно для приготовления (на 2 банки по 0,8 литра)

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 л

Соль — 2 ст. л. (без горки)

Чеснок — 6 зубчиков

Листья чёрной смородины — 4 шт.

Листья вишни — 2 шт.

Лист хрена — 1 шт.

Укроп (зонтики) — 4 шт.

Листья дуба (по желанию) — 2 шт.

Подготовка — это важно

Выбираем правильные огурцы. Лучше всего брать небольшие, одного размера и обязательно засолочного сорта — не салатные. Замачиваем. Огурцы замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это помогает убрать горечь, сделать их упругими и очистить от грязи. Обработка. После замачивания срежьте "хвостики" с двух сторон — по 3-5 мм. Подготовка банок. Хорошо вымойте стеклянную тару с содой и тщательно ополосните.

Как всё собрать

На дно чистых банок положите по листочку смородины, вишни, дуба и половинку листа хрена. Добавьте зонтик укропа. Очистите чеснок, разрежьте крупные зубчики пополам. Положите по 3 зубчика в каждую банку. Выложите огурцы вертикально, плотно друг к другу. Добавьте оставшиеся листья и укроп, затем уложите небольшие огурцы "бочком", чтобы утрамбовать до самого верха. Сверху положите остатки чеснока.

Готовим рассол

Разведите соль в холодной воде и оставьте на 5 минут. Осадок от примесей осядет — не доливайте его. Аккуратно залейте рассол в банки до самого горлышка. Накройте пластиковыми крышками, предварительно обдав их кипятком.

Где и как хранить

Храните банки в прохладном и тёмном месте — кладовка, погреб или холодильник подойдут отлично.

Через 1,5-2 недели можно пробовать — огурцы уже будут просолены.

Полностью готовыми они становятся через месяц и хранятся несколько месяцев.

Несколько полезных советов

Вода имеет значение. Лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду без запаха хлора.

Настраивайте вкус под себя. Количество чеснока, укропа и листьев можно варьировать по своему вкусу.

Почему банки "взрываются"? Чаще всего — из-за недостаточно чистой тары, переизбытка соли или плохого качества воды.

Такие огурчики станут отличной закуской не только в повседневном меню, но и на праздничном столе. А их аромат напомнит о лете даже в самый морозный день.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

