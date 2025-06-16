Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов

Холодный способ засолки — самый удобный и надёжный способ заготовить огурцы на зиму без стерилизации. Хрустящие, ароматные, пряные — они отлично подойдут к мясу, картошке и просто так. А главное — готовятся быстро, хранятся долго, а вкус — как у бабушки в деревне.
Огурцы — 1 кг
Вода — 1 л
Соль — 2 ст. л. (без горки)
Чеснок — 6 зубчиков
Листья чёрной смородины — 4 шт.
Листья вишни — 2 шт.
Лист хрена — 1 шт.
Укроп (зонтики) — 4 шт.
Листья дуба (по желанию) — 2 шт.
Выбираем правильные огурцы. Лучше всего брать небольшие, одного размера и обязательно засолочного сорта — не салатные.
Замачиваем. Огурцы замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это помогает убрать горечь, сделать их упругими и очистить от грязи.
Обработка. После замачивания срежьте "хвостики" с двух сторон — по 3-5 мм.
Подготовка банок. Хорошо вымойте стеклянную тару с содой и тщательно ополосните.
На дно чистых банок положите по листочку смородины, вишни, дуба и половинку листа хрена. Добавьте зонтик укропа.
Очистите чеснок, разрежьте крупные зубчики пополам. Положите по 3 зубчика в каждую банку.
Выложите огурцы вертикально, плотно друг к другу.
Добавьте оставшиеся листья и укроп, затем уложите небольшие огурцы "бочком", чтобы утрамбовать до самого верха.
Сверху положите остатки чеснока.
Разведите соль в холодной воде и оставьте на 5 минут. Осадок от примесей осядет — не доливайте его.
Аккуратно залейте рассол в банки до самого горлышка.
Накройте пластиковыми крышками, предварительно обдав их кипятком.
Храните банки в прохладном и тёмном месте — кладовка, погреб или холодильник подойдут отлично.
Через 1,5-2 недели можно пробовать — огурцы уже будут просолены.
Полностью готовыми они становятся через месяц и хранятся несколько месяцев.
Вода имеет значение. Лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду без запаха хлора.
Настраивайте вкус под себя. Количество чеснока, укропа и листьев можно варьировать по своему вкусу.
Почему банки "взрываются"? Чаще всего — из-за недостаточно чистой тары, переизбытка соли или плохого качества воды.
Такие огурчики станут отличной закуской не только в повседневном меню, но и на праздничном столе. А их аромат напомнит о лете даже в самый морозный день.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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