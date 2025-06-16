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Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов

3:07
Еда

Холодный способ засолки — самый удобный и надёжный способ заготовить огурцы на зиму без стерилизации. Хрустящие, ароматные, пряные — они отлично подойдут к мясу, картошке и просто так. А главное — готовятся быстро, хранятся долго, а вкус — как у бабушки в деревне.

Солёные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солёные огурцы

Что нужно для приготовления (на 2 банки по 0,8 литра)

  • Огурцы — 1 кг

  • Вода — 1 л

  • Соль — 2 ст. л. (без горки)

  • Чеснок — 6 зубчиков

  • Листья чёрной смородины — 4 шт.

  • Листья вишни — 2 шт.

  • Лист хрена — 1 шт.

  • Укроп (зонтики) — 4 шт.

  • Листья дуба (по желанию) — 2 шт.

Подготовка — это важно

  1. Выбираем правильные огурцы. Лучше всего брать небольшие, одного размера и обязательно засолочного сорта — не салатные.

  2. Замачиваем. Огурцы замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это помогает убрать горечь, сделать их упругими и очистить от грязи.

  3. Обработка. После замачивания срежьте "хвостики" с двух сторон — по 3-5 мм.

  4. Подготовка банок. Хорошо вымойте стеклянную тару с содой и тщательно ополосните.

Как всё собрать

  1. На дно чистых банок положите по листочку смородины, вишни, дуба и половинку листа хрена. Добавьте зонтик укропа.

  2. Очистите чеснок, разрежьте крупные зубчики пополам. Положите по 3 зубчика в каждую банку.

  3. Выложите огурцы вертикально, плотно друг к другу.

  4. Добавьте оставшиеся листья и укроп, затем уложите небольшие огурцы "бочком", чтобы утрамбовать до самого верха.

  5. Сверху положите остатки чеснока.

Готовим рассол

  1. Разведите соль в холодной воде и оставьте на 5 минут. Осадок от примесей осядет — не доливайте его.

  2. Аккуратно залейте рассол в банки до самого горлышка.

  3. Накройте пластиковыми крышками, предварительно обдав их кипятком.

Где и как хранить

  • Храните банки в прохладном и тёмном месте — кладовка, погреб или холодильник подойдут отлично.

  • Через 1,5-2 недели можно пробовать — огурцы уже будут просолены.

  • Полностью готовыми они становятся через месяц и хранятся несколько месяцев.

Несколько полезных советов

  • Вода имеет значение. Лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду без запаха хлора.

  • Настраивайте вкус под себя. Количество чеснока, укропа и листьев можно варьировать по своему вкусу.

  • Почему банки "взрываются"? Чаще всего — из-за недостаточно чистой тары, переизбытка соли или плохого качества воды.

Такие огурчики станут отличной закуской не только в повседневном меню, но и на праздничном столе. А их аромат напомнит о лете даже в самый морозный день.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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