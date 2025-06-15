Питают, освежают и не надоедают: белковые салаты, которые хочется готовить всё лето

3:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом хочется свежего и лёгкого, но питательного. Горячие блюда отходят на второй план, а организму всё так же нужен белок — особенно в жару. Решение? Белковые салаты: сытные, разнообразные, лёгкие в приготовлении и идеально подходящие для пикников, обедов на террасе и быстрого ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Wusel007, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нисуаз

Летний салат начинается с сезонных овощей

Настоящий летний салат немыслим без даров огорода. Сейчас овощи полны воды и вкуса:

томаты, огурцы, цукини, баклажаны, перец,

зелёный горошек, стручковая фасоль, редис,

фрукты — арбуз, дыня, персики, инжир — для сладко-солёных сочетаний.

Эти продукты освежают и прекрасно сочетаются с белковыми компонентами.

Какой белок выбрать

Животный белок

Он содержит все незаменимые аминокислоты и быстро насыщает. Выбирайте:

курицу (варёную или запечённую),

тунец, лосось, сардины,

яйца,

фету, рикотту, моцареллу или скир.

Растительный белок

Он легче переваривается, содержит клетчатку и подходит вегетарианцам. Добавьте:

нут, чечевицу, фасоль,

киноа, гречку, булгур,

тофу, темпе, эдамаме,

семена подсолнечника, тыквы.

Подборка: 15 белковых салатов на жаркое лето

1. Салат из чечевицы с козьим сыром и фундуком

Лёгкий, ореховый, идеально сбалансированный по вкусу.

2. Салат Оливье с картофелем, яйцами и солёными огурцами

Классика с белком и хрустящей ноткой — подходит даже летом.

3. Нисуаз с жареными равиоли, йогуртом, лимоном и чесночным соусом

Свежая интерпретация популярного салата.

4. Салат Цезарь

Курица, салат ромэн, гренки и пармезан — универсально и сытно.

5. Булгур с фалафелем, йогуртом и мятой

Восточные мотивы и полноценный растительный белок.

6. Салат из рукколы, авокадо и нута

Зелёный, кремовый, сытный — отличный вариант для ужина.

7. Салат из нута и жареных баклажанов с заатаром

Тёплый, насыщенный специями и богат растительным белком.

8. Салат из риса, киноа и зелёной фасоли

Идеален как гарнир или основное блюдо — для тех, кто ест "чисто".

9. Картофель, тунец и каперсы

Средиземноморский характер и быстрая сборка из простых продуктов.

10. Дикий рис, помидоры черри, моцарелла из молока буйволицы, тунец, чёрные оливки

Яркий и сбалансированный салат с насыщенным вкусом.

11. Нисуаз с жареными сардинами и анчоусами

Интенсивный вкус для любителей рыбы.

12. Фасоль Корниль и треска

Питательно, просто и доступно — белок с хорошей текстурой.

13. Фасоль с кальмарами и чоризо

Пикантный, мясной и морской вкус в одном блюде.

14. Жареные баклажаны с булгуром и йогуртовым соусом

Сливочно-хрустящий салат для подачи тёплым.

15. Дикий рис с гранатом, фетой и жареными креветками

Сладко-солёный контраст и красивая подача.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

