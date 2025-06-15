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Питают, освежают и не надоедают: белковые салаты, которые хочется готовить всё лето

3:39
Еда

Летом хочется свежего и лёгкого, но питательного. Горячие блюда отходят на второй план, а организму всё так же нужен белок — особенно в жару. Решение? Белковые салаты: сытные, разнообразные, лёгкие в приготовлении и идеально подходящие для пикников, обедов на террасе и быстрого ужина.

Нисуаз
Фото: commons.wikimedia.org by Wusel007, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нисуаз

Летний салат начинается с сезонных овощей

Настоящий летний салат немыслим без даров огорода. Сейчас овощи полны воды и вкуса:

  • томаты, огурцы, цукини, баклажаны, перец,

  • зелёный горошек, стручковая фасоль, редис,

  • фрукты — арбуз, дыня, персики, инжир — для сладко-солёных сочетаний.

Эти продукты освежают и прекрасно сочетаются с белковыми компонентами.

Какой белок выбрать

Животный белок

Он содержит все незаменимые аминокислоты и быстро насыщает. Выбирайте:

  • курицу (варёную или запечённую),

  • тунец, лосось, сардины,

  • яйца,

  • фету, рикотту, моцареллу или скир.

Растительный белок

Он легче переваривается, содержит клетчатку и подходит вегетарианцам. Добавьте:

  • нут, чечевицу, фасоль,

  • киноа, гречку, булгур,

  • тофу, темпе, эдамаме,

  • семена подсолнечника, тыквы.

Подборка: 15 белковых салатов на жаркое лето

1. Салат из чечевицы с козьим сыром и фундуком
Лёгкий, ореховый, идеально сбалансированный по вкусу.

2. Салат Оливье с картофелем, яйцами и солёными огурцами
Классика с белком и хрустящей ноткой — подходит даже летом.

3. Нисуаз с жареными равиоли, йогуртом, лимоном и чесночным соусом
Свежая интерпретация популярного салата.

4. Салат Цезарь
Курица, салат ромэн, гренки и пармезан — универсально и сытно.

5. Булгур с фалафелем, йогуртом и мятой
Восточные мотивы и полноценный растительный белок.

6. Салат из рукколы, авокадо и нута
Зелёный, кремовый, сытный — отличный вариант для ужина.

7. Салат из нута и жареных баклажанов с заатаром
Тёплый, насыщенный специями и богат растительным белком.

8. Салат из риса, киноа и зелёной фасоли
Идеален как гарнир или основное блюдо — для тех, кто ест "чисто".

9. Картофель, тунец и каперсы
Средиземноморский характер и быстрая сборка из простых продуктов.

10. Дикий рис, помидоры черри, моцарелла из молока буйволицы, тунец, чёрные оливки
Яркий и сбалансированный салат с насыщенным вкусом.

11. Нисуаз с жареными сардинами и анчоусами
Интенсивный вкус для любителей рыбы.

12. Фасоль Корниль и треска
Питательно, просто и доступно — белок с хорошей текстурой.

13. Фасоль с кальмарами и чоризо
Пикантный, мясной и морской вкус в одном блюде.

14. Жареные баклажаны с булгуром и йогуртовым соусом
Сливочно-хрустящий салат для подачи тёплым.

15. Дикий рис с гранатом, фетой и жареными креветками
Сладко-солёный контраст и красивая подача.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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