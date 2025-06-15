Питают, освежают и не надоедают: белковые салаты, которые хочется готовить всё лето

Летом хочется свежего и лёгкого, но питательного. Горячие блюда отходят на второй план, а организму всё так же нужен белок — особенно в жару. Решение? Белковые салаты: сытные, разнообразные, лёгкие в приготовлении и идеально подходящие для пикников, обедов на террасе и быстрого ужина.
Настоящий летний салат немыслим без даров огорода. Сейчас овощи полны воды и вкуса:
томаты, огурцы, цукини, баклажаны, перец,
зелёный горошек, стручковая фасоль, редис,
фрукты — арбуз, дыня, персики, инжир — для сладко-солёных сочетаний.
Эти продукты освежают и прекрасно сочетаются с белковыми компонентами.
Он содержит все незаменимые аминокислоты и быстро насыщает. Выбирайте:
курицу (варёную или запечённую),
тунец, лосось, сардины,
яйца,
фету, рикотту, моцареллу или скир.
Он легче переваривается, содержит клетчатку и подходит вегетарианцам. Добавьте:
нут, чечевицу, фасоль,
киноа, гречку, булгур,
тофу, темпе, эдамаме,
семена подсолнечника, тыквы.
1. Салат из чечевицы с козьим сыром и фундуком
Лёгкий, ореховый, идеально сбалансированный по вкусу.
2. Салат Оливье с картофелем, яйцами и солёными огурцами
Классика с белком и хрустящей ноткой — подходит даже летом.
3. Нисуаз с жареными равиоли, йогуртом, лимоном и чесночным соусом
Свежая интерпретация популярного салата.
4. Салат Цезарь
Курица, салат ромэн, гренки и пармезан — универсально и сытно.
5. Булгур с фалафелем, йогуртом и мятой
Восточные мотивы и полноценный растительный белок.
6. Салат из рукколы, авокадо и нута
Зелёный, кремовый, сытный — отличный вариант для ужина.
7. Салат из нута и жареных баклажанов с заатаром
Тёплый, насыщенный специями и богат растительным белком.
8. Салат из риса, киноа и зелёной фасоли
Идеален как гарнир или основное блюдо — для тех, кто ест "чисто".
9. Картофель, тунец и каперсы
Средиземноморский характер и быстрая сборка из простых продуктов.
10. Дикий рис, помидоры черри, моцарелла из молока буйволицы, тунец, чёрные оливки
Яркий и сбалансированный салат с насыщенным вкусом.
11. Нисуаз с жареными сардинами и анчоусами
Интенсивный вкус для любителей рыбы.
12. Фасоль Корниль и треска
Питательно, просто и доступно — белок с хорошей текстурой.
13. Фасоль с кальмарами и чоризо
Пикантный, мясной и морской вкус в одном блюде.
14. Жареные баклажаны с булгуром и йогуртовым соусом
Сливочно-хрустящий салат для подачи тёплым.
15. Дикий рис с гранатом, фетой и жареными креветками
Сладко-солёный контраст и красивая подача.
Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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