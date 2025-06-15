Восточный взрыв вкуса: новый кофейный хит затмил и матча, и раф — и это не шутка

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам нравятся необычные кофейные напитки — забудьте на время про матча-латте и солёные сливки. На сцену выходит кофе с тахини - тренд из кафе и соцсетей, который не только необычен, но и действительно вкусен.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе

Что это вообще такое

Тахини — это кунжутная паста, знакомая многим по хумусу и ближневосточным соусам. У неё насыщенный, орехово-землистый вкус и мягкая кремовая текстура. В последнее время она всё чаще появляется не только в солёных блюдах, но и в десертах, выпечке и… кофе.

Почему тахини в кофе — это работает

Сочетание горьковатого эспрессо и орехового вкуса тахини даёт удивительно сбалансированный результат. Паста делает напиток гуще, мягче, при этом добавляя немного белка и питательных веществ — отличный вариант для утреннего заряда. А если добавить каплю мёда или кленового сиропа и щепотку корицы — получится напиток, которому не нужен ни десерт, ни завтрак.

Откуда взялась мода на кофе с тахини

Как и многие гастрономические тренды, этот напиток начал набирать популярность в нью-йоркских кафе. Особенно вирусными стали:

Salted Tahini Honeycomb Latte из Maman — с мёдом, тахини и солью

Iced Café Slushie с тахини из Edith's

После этого рецепт разлетелся по в социальных сетях, и теперь тахини-латте можно найти в меню многих кофеен — а также легко приготовить дома.

Как сделать кофе с тахини дома

Для базового рецепта понадобятся:

120 мл эспрессо или фильтрованного кофе

1 ст. ложка тахини

1 ст. ложка кленового сиропа (или мёда)

120 мл вспененного молока (можно растительного)

немного корицы — по вкусу

Как готовить:

В стакан положите тахини и залейте горячим кофе. Хорошо перемешайте — паста растворяется не сразу, поэтому желательно использовать венчик или молочный вспениватель. Добавьте кленовый сироп, снова перемешайте. Влейте вспененное молоко. Посыпьте сверху молотой корицей.

Напиток можно подавать горячим или холодным.

Что получилось у нас

Напиток вышел довольно сытным , его спокойно можно пить вместо завтрака.

Вкус тахини вначале кажется резким, но быстро становится мягче.

Пасту тяжело полностью растворить — с венчиком или капучинатором справиться легче.

Кленовый сироп отлично дополняет кунжутный вкус, но с корицей стоит быть аккуратнее — она может заглушить всё остальное.

Если вы любите сладкие, густые и ароматные кофейные напитки - это точно ваш вариант.

Кофе с тахини — не просто модный каприз. Это вкусный, питательный и оригинальный напиток, который легко приготовить дома. Особенно понравится тем, кто ищет необычные сочетания и устал от привычных латте.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

