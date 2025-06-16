Клубника, мёд, фисташки и немного вина: идеальный десерт для романтического вечера

Лёгкий, ароматный, с изюминкой — этот фруктовый салат с клубникой, фисташками и мятой больше похож на гастрономическое признание в любви. Но важно: десерт строго 18+, ведь заправка здесь с вином. И именно она делает это блюдо не просто свежим, а элегантным. Сочетание кисло-сладкой клубники, хрустящих орехов и медово-винного соуса удивляет даже гурманов.
Клубника — 500 г
Фисташки (жареные, несолёные) — 130 г
Свежая мята — 2 веточки
Десертное вино — 3 ст. л.
Мёд — 2 ст. л.
Лимонный сок — 3 ч. л.
Морская соль — щепотка
Готовим соус.
В небольшой миске смешать десертное вино, лимонный сок, мёд и щепотку морской соли. Размешивать до тех пор, пока соль полностью не растворится. Соус должен получиться гладким и ароматным.
Подготавливаем орехи.
Фисташки очистить от скорлупы и порубить ножом. Не слишком мелко — пусть хрустят.
Обрабатываем клубнику.
Удалить хвостики, ягоды нарезать на 2-4 части в зависимости от размера. Клубника должна быть сочной, но держать форму.
Собираем салат.
В салатнике соединить клубнику, порубленные фисташки и мелко нарезанные листики мяты. Аккуратно перемешать.
Финальный штрих.
Добавить винную заправку, ещё раз перемешать. Готово! Подавать можно сразу — десерт вкусен охлаждённым, но и комнатной температуры раскрывает аромат вина и мёда во всей полноте.
Салат получается одновременно лёгким и выразительным. Это не просто способ съесть клубнику — это вечернее настроение в бокале, тарелке и каждом укусе.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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