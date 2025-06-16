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Клубника, мёд, фисташки и немного вина: идеальный десерт для романтического вечера

2:01
Еда

Лёгкий, ароматный, с изюминкой — этот фруктовый салат с клубникой, фисташками и мятой больше похож на гастрономическое признание в любви. Но важно: десерт строго 18+, ведь заправка здесь с вином. И именно она делает это блюдо не просто свежим, а элегантным. Сочетание кисло-сладкой клубники, хрустящих орехов и медово-винного соуса удивляет даже гурманов.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клубника

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Клубника — 500 г

  • Фисташки (жареные, несолёные) — 130 г

  • Свежая мята — 2 веточки

  • Десертное вино — 3 ст. л.

  • Мёд — 2 ст. л.

  • Лимонный сок — 3 ч. л.

  • Морская соль — щепотка

Как приготовить

  1. Готовим соус.
    В небольшой миске смешать десертное вино, лимонный сок, мёд и щепотку морской соли. Размешивать до тех пор, пока соль полностью не растворится. Соус должен получиться гладким и ароматным.

  2. Подготавливаем орехи.
    Фисташки очистить от скорлупы и порубить ножом. Не слишком мелко — пусть хрустят.

  3. Обрабатываем клубнику.
    Удалить хвостики, ягоды нарезать на 2-4 части в зависимости от размера. Клубника должна быть сочной, но держать форму.

  4. Собираем салат.
    В салатнике соединить клубнику, порубленные фисташки и мелко нарезанные листики мяты. Аккуратно перемешать.

  5. Финальный штрих.
    Добавить винную заправку, ещё раз перемешать. Готово! Подавать можно сразу — десерт вкусен охлаждённым, но и комнатной температуры раскрывает аромат вина и мёда во всей полноте.

Салат получается одновременно лёгким и выразительным. Это не просто способ съесть клубнику — это вечернее настроение в бокале, тарелке и каждом укусе.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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