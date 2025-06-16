Клубника, мёд, фисташки и немного вина: идеальный десерт для романтического вечера

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий, ароматный, с изюминкой — этот фруктовый салат с клубникой, фисташками и мятой больше похож на гастрономическое признание в любви. Но важно: десерт строго 18+, ведь заправка здесь с вином. И именно она делает это блюдо не просто свежим, а элегантным. Сочетание кисло-сладкой клубники, хрустящих орехов и медово-винного соуса удивляет даже гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клубника

Ингредиенты (на 2 порции)

Клубника — 500 г

Фисташки (жареные, несолёные) — 130 г

Свежая мята — 2 веточки

Десертное вино — 3 ст. л.

Мёд — 2 ст. л.

Лимонный сок — 3 ч. л.

Морская соль — щепотка

Как приготовить

Готовим соус.

В небольшой миске смешать десертное вино, лимонный сок, мёд и щепотку морской соли. Размешивать до тех пор, пока соль полностью не растворится. Соус должен получиться гладким и ароматным. Подготавливаем орехи.

Фисташки очистить от скорлупы и порубить ножом. Не слишком мелко — пусть хрустят. Обрабатываем клубнику.

Удалить хвостики, ягоды нарезать на 2-4 части в зависимости от размера. Клубника должна быть сочной, но держать форму. Собираем салат.

В салатнике соединить клубнику, порубленные фисташки и мелко нарезанные листики мяты. Аккуратно перемешать. Финальный штрих.

Добавить винную заправку, ещё раз перемешать. Готово! Подавать можно сразу — десерт вкусен охлаждённым, но и комнатной температуры раскрывает аромат вина и мёда во всей полноте.

Салат получается одновременно лёгким и выразительным. Это не просто способ съесть клубнику — это вечернее настроение в бокале, тарелке и каждом укусе.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

