Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами

Хворост — та самая выпечка, с которой начинается уют. Хрустящий, румяный, с сахарной пудрой… А если добавить немного корицы — вкус станет глубже, теплее и по-настоящему праздничным. Это простой, классический рецепт с лёгким ароматным твистом, который точно стоит попробовать.
Яйца — 2 шт.
Вода — 0,5 стакана
Водка или ром — 3 ст. л.
Сахар — 0,25 стакана
Мука — 3 стакана
Растительное масло или смалец — около 500-800 г
Сахар для посыпки — 0,25 стакана
Корица молотая — 1,5 ст. л.
Начинаем с основы.
В миске соединить яйца, воду и алкоголь (ром или водку). Всё хорошенько перемешать — это будет основа теста.
Замешиваем.
Добавить сахар и частями вводить муку. Замешивать нужно довольно крутое, плотное тесто. Оно должно держать форму, но быть податливым.
Раскатка.
Разделить тесто на части, каждую раскатать как можно тоньше — примерно до толщины 1,5 мм.
Нарезка.
Нарезать тонкие полоски. В середине каждой сделать надрез, чтобы можно было вывернуть одну сторону и получить характерную форму. Можно и пофантазировать: сплести косички или использовать фигурные формы.
Жарка.
В глубокой сковороде или кастрюле разогреть смесь масла и сала (если используется). Для аромата и хрустящей корочки добавить немного водки прямо в разогретый жир — она испарится, но сделает тесто ещё воздушнее. Опускать хворост порциями и жарить до румяной корочки. Слишком долго держать не нужно — он готовится быстро.
Готовим к подаче.
Готовые кусочки выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Сразу же, пока горячие, посыпать смесью сахара и корицы, аккуратно перемешивая, чтобы каждая деталька покрылась ароматной сладкой пудрой.
Хворост с корицей — это не просто десерт, а ностальгия в лучшем её проявлении. Хрустящий, слегка сладкий, ароматный — такой, который съедается с чайником чая под шум разговоров и потрескивание сковороды.
Хво́рост — кондитерское изделие, тонкое и ломкое печенье.
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