Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами

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2:37
Еда

Хворост — та самая выпечка, с которой начинается уют. Хрустящий, румяный, с сахарной пудрой… А если добавить немного корицы — вкус станет глубже, теплее и по-настоящему праздничным. Это простой, классический рецепт с лёгким ароматным твистом, который точно стоит попробовать.

Печенье хворост
Фото: flickr.com by Blazej Pieczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Печенье хворост

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Яйца — 2 шт.

  • Вода — 0,5 стакана

  • Водка или ром — 3 ст. л.

  • Сахар — 0,25 стакана

  • Мука — 3 стакана

  • Растительное масло или смалец — около 500-800 г

  • Сахар для посыпки — 0,25 стакана

  • Корица молотая — 1,5 ст. л.

Как приготовить хрустящий хворост с корицей:

  1. Начинаем с основы.
    В миске соединить яйца, воду и алкоголь (ром или водку). Всё хорошенько перемешать — это будет основа теста.

  2. Замешиваем.
    Добавить сахар и частями вводить муку. Замешивать нужно довольно крутое, плотное тесто. Оно должно держать форму, но быть податливым.

  3. Раскатка.
    Разделить тесто на части, каждую раскатать как можно тоньше — примерно до толщины 1,5 мм.

  4. Нарезка.
    Нарезать тонкие полоски. В середине каждой сделать надрез, чтобы можно было вывернуть одну сторону и получить характерную форму. Можно и пофантазировать: сплести косички или использовать фигурные формы.

  5. Жарка.
    В глубокой сковороде или кастрюле разогреть смесь масла и сала (если используется). Для аромата и хрустящей корочки добавить немного водки прямо в разогретый жир — она испарится, но сделает тесто ещё воздушнее. Опускать хворост порциями и жарить до румяной корочки. Слишком долго держать не нужно — он готовится быстро.

  6. Готовим к подаче.
    Готовые кусочки выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Сразу же, пока горячие, посыпать смесью сахара и корицы, аккуратно перемешивая, чтобы каждая деталька покрылась ароматной сладкой пудрой.

Хворост с корицей — это не просто десерт, а ностальгия в лучшем её проявлении. Хрустящий, слегка сладкий, ароматный — такой, который съедается с чайником чая под шум разговоров и потрескивание сковороды.

Уточнения

Хво́рост кондитерское изделие, тонкое и ломкое печенье. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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