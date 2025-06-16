Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Хворост — та самая выпечка, с которой начинается уют. Хрустящий, румяный, с сахарной пудрой… А если добавить немного корицы — вкус станет глубже, теплее и по-настоящему праздничным. Это простой, классический рецепт с лёгким ароматным твистом, который точно стоит попробовать.

Фото: flickr.com by Blazej Pieczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Печенье хворост

Ингредиенты (на 8 порций)

Яйца — 2 шт.

Вода — 0,5 стакана

Водка или ром — 3 ст. л.

Сахар — 0,25 стакана

Мука — 3 стакана

Растительное масло или смалец — около 500-800 г

Сахар для посыпки — 0,25 стакана

Корица молотая — 1,5 ст. л.

Как приготовить хрустящий хворост с корицей:

Начинаем с основы.

В миске соединить яйца, воду и алкоголь (ром или водку). Всё хорошенько перемешать — это будет основа теста. Замешиваем.

Добавить сахар и частями вводить муку. Замешивать нужно довольно крутое, плотное тесто. Оно должно держать форму, но быть податливым. Раскатка.

Разделить тесто на части, каждую раскатать как можно тоньше — примерно до толщины 1,5 мм. Нарезка.

Нарезать тонкие полоски. В середине каждой сделать надрез, чтобы можно было вывернуть одну сторону и получить характерную форму. Можно и пофантазировать: сплести косички или использовать фигурные формы. Жарка.

В глубокой сковороде или кастрюле разогреть смесь масла и сала (если используется). Для аромата и хрустящей корочки добавить немного водки прямо в разогретый жир — она испарится, но сделает тесто ещё воздушнее. Опускать хворост порциями и жарить до румяной корочки. Слишком долго держать не нужно — он готовится быстро. Готовим к подаче.

Готовые кусочки выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Сразу же, пока горячие, посыпать смесью сахара и корицы, аккуратно перемешивая, чтобы каждая деталька покрылась ароматной сладкой пудрой.

Хворост с корицей — это не просто десерт, а ностальгия в лучшем её проявлении. Хрустящий, слегка сладкий, ароматный — такой, который съедается с чайником чая под шум разговоров и потрескивание сковороды.

Уточнения

Хво́рост — кондитерское изделие, тонкое и ломкое печенье.

